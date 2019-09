Brazilci so se že uvrstiliv drugi del svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Pokazali smo, da imamo nekaj košarkarjev, ki lahko zaustavijo Antetokounmpa. Toda na zadnji tekmi smo imeli več dela s Sloukasom in Printezisom. Ko sem se pripravljal na to tekmo, so vsi govorili in šalili o tem, kako sploh zaustaviti Giannisa. Šest mesecev imam to že v glavi, vse od polfinala Lige NBA med Torontom in Milwaukeejem. Giannis ni bil tokrat problem, to sta bila Sloukas in Printezis.

Selektor Brazilije, hrvaški strokovnjak Aco Petrović je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem po zmagi brazilskih košarkarjev nad Grčijo (79:78) dejal, da je že pol leta vedel, kako zaustaviti MVP-ju minule sezone Lige NBA, Giannisa Antetokounmpa. Izvrstno delo je v obrambi opravil veteran Alex Garcia. Vir: Eurohoops.