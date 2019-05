Včasih pozabimo, kako umazana je ta industrija. Poglejte, veliko je vpitja Bogati bodo vzeli vse! Takšno je tipično populistično vpitje v evropski politiki. Res je glasen (predsednik La Lige Javier Tebas), mislim, da je del njegove taktike, da tako deluje, vendar mislim, da to ni najbolj produktivno.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin si je po zasedanju izvršnega odbora Evropske nogometne zveze v Budimpešti vzel čas tudi za novinarja NY Timesa Tariqa Panje.

Pretekle dni je bil Aleksander Čeferin na Madžarskem, ker je Budimpešta gostila finale ženske Lige prvakov, nato pa še zasedanje izvršnega odbora Uefe, pri čemer se je srečal tudi z velikim nogometnim navdušencem premierjem Viktorjem Orbanom. Foto: Reuters

V pogovoru za vplivni ameriški časopis je Čeferin odgovoril na kritike ob predstavljenem osnutku reforme Lige prvakov od sezone 2024/25 dalje. Poudaril je nekaj protiargumentov in opozoril najglasnejše kritike iz velikih lig, da še niso ponudili protipredloga, hkrati pa sami niso solidarni, četudi dobro služijo z medijskimi pravicami iz drugih evropskih držav. Na drugi strani Uefa vsako leto 55 članicam razdeli 220 milijonov evrov, tukaj so še sredstva iz nagradnih skladov Lige prvakov in Evropske lige, ki si jih prislužijo klubi.

51-letni Grosupeljčan se je dotaknil tudi ferpleja in obtožb, ki visijo nad Manchester Cityjem. Ob različnih govoricah, da je Uefa in on sam osebno vse preveč prisluhnil idejam Andree Agnellija, je potrdil, da se res dobro razumeta. Ne nazadnje ga je lastnik Juventusa in predsednik Evropskega združenja klubov (ECA) prosil, ali gre za botra njegovi hčerki, kar je Čeferin res postal. Vendar je slovenski odvetnik tudi odločno zanikal, da bi kdaj skupaj letel z Agnellijem že na običajnem potniškem letalu, kaj šele z njegovim zasebnim letalom. Prav tako še nikoli ni sedel v ferrariju, čeprav so se pojavile obtožbe, da so mu uredili preizkus posebnega modela ferrarija, ki je ne nazadnje v lasti družine Agnelli.

"Če narediš stvar prav in se ne prodaš, če nisi vpleten v nikakršne čudne posle, če niso podkupljiv, si lahko odkrit in pošten do vseh," je Panja zaključil članek s Čeferinovo izjavo oz. vodilom prvega človeka Uefe.