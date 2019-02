Maurizio Sarri

London - MMC RTV SLO

Reuters

Vse skupaj je bil velik nesporazum. Mislil sem, da ima Kepa krče in ni pripravljen za branjenje enajstmetrovk. Trajalo je kar nekaj časa, da je zdravnik prišel do klopi in mi pojasnil vse skupaj. Kepa ni imel krčev in lahko je branil najstrožje kazni.