Kapetan Vincent Kompany je dvignil prvo lovoriko v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Maurizo Sarri, ki sedi zelo na majavem stolčku, se je po prvenstvem porazu z 0:6 na stadionu Etihad, odločil za zelo obrambno postavitev. Londončani niso niti enkrat streljali v okvir vrat. Igrali so zelo disciplinirano in uspeli ohraniti mrežo nedotaknjeno proti favoriziranim izbrancem Pepa Guardiole. Pri strelih z bele točke so sinjemodri osvojili šesti naslov v zgodovini kluba in tretjega v zadnjih štirih sezonah.

Italijanski strateg Maurizio Sarri se je hudo razburil, ko vratar Kepa ni hotel zapustiti zelenice. Hotel je celo zapustiti stadion, a ga je rezervist Antonio Rüdiger uspel pomiriti. Rezervni vratar Willy Caballero je bil že pripravljen za vstop, a specialist za enajstmetrovke ni dobil priložnosti. Foto: Reuters

Vratar Kepa ni hotel zapustili zelenice

V 118. minuti je vratar Kepa Arrizabalaga obležal v kazenskem prostoru. Sarri ga je hotel zamenjati z Willyjem Caballerom, a španski vratar ni hotel zapustiti zelenice, ko je četrti sodnik že dvignil tablo za menjavo. Ostal je na igrišču in tudi obranil en strel z bele točke. Trener Sarri je bil besen, saj je Caballero pravi specialist za enajstemetrovke, pred tremi leti je obranil tri strele Liverpoola za finalno zmago Manchester Cityja.

Zadetek Agüera razveljavljen zaradi prepovedanega položaja

V prvem polčasu je imel City dve tretjini igralnega časa žogo v svoji posesti, a si ni priigral izrazite priložnosti. V 56. minuti je Nicolas Otamendi podal so Sergia Agüera, ki je zatresel mrežo. Stranski sodnik je dvignil zastavico, prepogvedan položaj pa je potrdil tudi videosodnik. Chelsea je zapretil v 66. minuti, ko je po protinapadu N'Golo Kante streljal prek vrat po podaji Edena Hazarda.

David Luiz je zadel vratnico v četrti seriji. Foto: Reuters

Dve najlepši priložnosti v podaljšku je imel Agüero, v 110. in 117. minuti se je izkazal Kepa. Gostje so imeli premoč v 125 minutrah (streli 7:13, v okvir vrat 0:3, koti 4:7, posest 39:61 %).

Strel Jorginha obranil Ederson, David Luiz zadel vratnico

Odločitev je padla pri strelih z bele točke. V prvi seriji je slab strel Jorginha obranil Ederson, a v tretji seriji Leroy Sane ni uspel zadeti. Izkazal se je Kepa Arrizabalaga. David Luiz je v četrti seriji z močnim strelom zadel le vratnico, Bernado Silva in Raheem Sterling pa sta potrdila zmago Cityja.

Sarri: Šlo je za velik nesporazum

"Vse skupaj je bil velik nesporazum. Mislil sem, da ima Kepa krče in ni pripravljen za branjenje enajstmetrovk. Trajalo je kar nekaj časa, da je zdravnik prišel do klopi in mi pojasnil vse skupaj. Kepa ni imel krčev in lahko je branil najstrožje kazni. Bil je zelo napet položaj in moral sem se shladiti, zato sem za krajši čas odšel s klopi," je pojasnil trener Sarri.

City ima zares napored spored, saj je v igri za vse štiri lovorike. V prvenstvu ima le točko zaostanka za Liverpoolom, v Ligi prvakov pa je z eno nogo že v četrtfinalu.

Finale, London, Wembley:

Chelsea - MANCHESTER CITY * 3:4 (0:0)

81.775 gledalcev

* - po streljanju 11-m



Nogometaši Manchester Cityja imajo možnost za naslov še v vseh tekmovanjih. Foto: Reuters

11-m:

Jorginho (Ederson brani)

Gündogan (0:1)

Azpilicueta (1:1)

Agüero (1:2)

Emerson (2:2)

Sane (Kepa brani)

David Luiz (vratnica)

Bernardo Silva (2:3)

Hazard (3:3)

Sterling (3:4)



Chelsea: Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Emerson, Kante, Jorginho, Barkley (89./Loftus Cheek), Willian (96./Higuain), Hazard, Pedro (79./Hudson Odoi).

Man. City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte (46./Kompany), Zinčenko, De Bruyne (86./Sane), Fernandinho (91./Danilo), Silva, Bernardo Silva (79./Gündogan), Agüero, Sterling.

Sodnik: Jonathan Moss