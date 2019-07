Zmaga pomeni, da je slovenska odbojka res v svetovni špici. Torej tam, kjer vsi vemo, da sodimo, in od koder so nas na neki način izganjali in poskušali izgnati oziroma pregnati. Ampak zdaj, še enkrat, in če bo treba, še ne vem kolikokrat, bomo dokazali, da, čeprav nas je Slovencev le dva milijona, lahko igramo najboljšo odbojko na svetu. In jo igramo.

Metod Ropret dodaja, da je Slovenija vrhunsko pripravljena na evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Oblak

Slovenski odbojkarji so z uvrstitvijo v Ligo narodov izpolnili prvi cilj letošnje sezone. Dogajanje je pospremil tudi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropret, ki po zmagi ni skrival čustev. Vir: OZS