Michel Platini se po prestani 4-letni kazni vrača v nogomet. Začenja s tožbo proti Uefi, katere predsednik je bil pred razrešitvijo. Foto: EPA

Nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze Michel Platini od Uefe zahteva povračilo plač za nazaj, stroškov sojenja in neplačanih bonusov. Platiniju je v začetku oktobra potekla štiriletna prepoved delovanja zaradi etičnih prekrškov.

Po poročanju AFP Platini z odvetniki zahteva povračilo plač, stroškov sojenja in neplačanih bonusov, ki so mu pripadali po pogodbi. Francoz naj bi od Uefe zahteval okrog 7,2 milijona evrov, kar pa Platini za AFP ni potrdil. Šlo naj bi za okoli 5,5 milijona evrov v plačah za nazaj, preostalo naj bi predstavljali bonusi in sodni stroški.

Dobitnik treh zlatih žog je bil na dobri poti, da leta 2016 nasledi Seppa Blatterja na čelu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), a se mu je le nekaj mesecev pred tem nogometni svet sesul v prah. Platini, ki ga je na predsedniškem mestu Uefe po aferah zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin, je kazen prepovedi delovanja v nogometu prejel leta 2015, ko mu je etična komisija Fife izrekla šestletni suspenz. Pozneje mu je kazen skrajšala na štiri leta.

Razlog za kazen je nerazjasnjeno plačilo dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011, ki so mu jih izplačali pri Fifi. Odstavljena Blatter in Platini trdita, da je šlo za zapoznelo plačilo za svetovanje, ki ga je Platini za Fifo opravil med letoma 1998 in 2002. Platini je nekaj dni pred potekom štiriletnega suspenza 6. oktobra napovedal, da se bo vrnil k nogometu in se na vso moč boril, da si opere ime.

Začetek sodnih postopkov za izterjavo Platinijevih plač za nazaj je potrdil tudi Francozov odvetnik Vincent Solari. "Zahtevali smo poplačilo zneska za nazaj, ki mu po našem mnenju pripada po pogodbi," je dejal Solari.