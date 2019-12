Andraž Šporar je najbolj vroč slovenski nogometaš na zimski nogometni tržnici, ki bo po večini Evrope uradno vrata odprla z novim letom, zaprla pa s koncem januarja. Foto: Reuters

Škotski nogometni velikan Celtic iz Glasgowa je potrdil interes za nakup slovenskega napadalca Andraža Šporarja, a je zanikal ugibanja, da je Slovanu iz Bratislave že poslal prestopno ponudbo. Informacijo o interesu Celtica za Šporarja je uradno potrdil trener zeleno-belih Neil Lennon, ki v zimskem prestopnem roku išče okrepitve v konici napada.

Direktor na klubski strani o ponudbi Celtica

A Lennon je tudi zanikal direktorja Slovana Ivana Kmotrika mlajšega, ki je v novici, objavljeni na uradni spletni strani slovaškega kluba, govoril, da so prejeli ponudbo Celtica, pri čemer je dejal, da Slovan pričakuje več kot šest milijonov angleških funtov (sedem milijonov evrov) za Šporarja.

Kmotrik je nadaljeval in poudaril, da je glede Šporarja v stiku tudi s številnimi klubi. "Obstaja interes tudi drugih velikih klubov iz Francije, Španije, Italije, Portugalske in Belgije."

Šporar je k slovaškim prvakom prestopil januarja 2018 iz Basla in ima veljavno pogodbo do junija 2023, Na 78 tekmah je Špoki dosegel kar 60 golov za Slovana, k temu je dodal še 17 podaj in je bil ključni mož ob osvojitvi državnega naslova ter preboja v skupinski del Evropske lige. V EL-ju si je Šporar s 5 goli razdelil drugo mesto med strelci, v sezoni pa je dosegel že 20 golov za Slovana.

Ružnič: Ni vse v denarju, čas je za kakovosten preskok

"Z menoj iz Celtica ni govoril še nihče. Lahko pa potrdim zanimanje številnih evropskih klubov," je za Ekipo Lennovo zanikanje Celticove ponudbe potrdil Šporarjev menedžer Amir Ružnič. Izolan, ki zastopa kopico slovenskih reprezentantov, je še nadaljeval z jasno izdelanim mnenjem: "Menim, da je napočil pravšnji trenutek tako za igralca kot za klub, da se njune poti razidejo. Vprašanje je, kakšne bi bile lahko posledice, če bi ostal. Ni vse v denarju, čas je za kakovosten preskok."

Vir: STA/BBC Scotland in Ekipa SN