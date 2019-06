Novak Đoković

Nadal izgubil status drugega nosilca

London - MMC RTV SLO

Novak Đoković bo v Wimbledonu branil naslov. Foto: Reuters

To je njihovo pravilo in ga moramo spoštovati, vendar sem presenečen. Roger je najboljši vseh časov in rekorder Wimbledona, in če si kdo zasluži, je to on. A hkrati govorimo o Nadalu. Z mesta drugega nosilca bo izrinil njega, in to me preseneča.