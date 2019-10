Max Verstappen je v zadnjih letih postal ena najsvetlejših zvezd v formuli ena. Postal je tudi eden izmed dirkačev, ki najbolj polarizirajo motošportno javnost. Foto: EPA

Nekdanji svetovni prvak - z brawnom je osvojil naslov leta 2009 - je v pogovorni oddaji talkSPORT z Alanom Brazilom spregovoril o različnih aktualnih tematikah kraljice motošporta, med drugim je odgovarjal tudi na vprašanja o dirkačih.

Jenson Button meni, da je Verstappen najhitrejši dirkač v zgodovini formule ena. Nizozemec je v petih sezonah osvojil en 'pole position'. Foto: EPA

39-letnik, ki je kariero v formuli ena začel davnega leta 2000 v Melbournu, je v 17 sezonah zbral 309 nastopov, dirkal je proti najboljšim dirkačem v zgodovini tega športa, a zgolj en je lahko najhitrejši vseh časov - in po Britančevem mnenju je to Verstappen.

Button: Max je nekaj posebnega

Nizozemec je v elitni razred motošporta prodrl pri 17 letih, podrl je kopico rekordov, že naslednjo sezono je pri 18 letih postal najmlajši zmagovalec dirke formule ena. Letos je dvakrat stopil na najvišjo stopničko. "V prejšnjih letih je delal napake, kar se od tako mladih dirkačev sicer pričakuje. Trenutno pa opravlja res fantastično delo. Res mislim, da je nekaj posebnega," je povedal Button in dodal: "Mislim, da je najhitrejši dirkač, ki je kadar koli sedel v dirkalnik formule ena. Res je neverjetno hiter!"

Hamilton rekorder po številu 'polov'

Britanec pravi eno, statistika nekaj drugega. Na 98 dirkaških koncih tedna si je Verstappen privozil zgolj en 'pole position' (letos v Spielbergu), na dirkah pa odpeljal sedem najhitrejših krogov. Resda je tu največ odvisno od dirkalnika, in Verstappen nikoli ni imel najhitrejšega, a v tem elementu je razred zase Lewis Hamilton. 246 dirk, 87 'polov' in 46 najhitrejših krogov. Aktualni svetovni prvak, ki bo letos najverjetneje osvojil že šesti naslov, je bil med letoma 2010 in 2012 tudi moštveni kolega Buttona. Na vprašanje, ali je Hamilton najboljši prvak vseh časov, je diplomatsko odgovoril: "Je zelo dober. Tri sezone sva bila moštvena kolega, zato sem se lahko na lastne oči prepričal, kako dober je. Njegov naravni talent je fantastičen. Je v ekipi, ki dominira formulo ena. Letošnjo sezono zelo rad spremljam. Tu sta Ferrari in Red Bull, ki imata priložnost, da dobita dirke. A skozi vso sezono je Mercedes pač najbolj dominantno moštvo, in Lewis je tu opravil izjemno delo. Vseeno ga ne moreš primerjati z dirkači iz različnih obdobij, kajti tudi šport je bil tedaj povsem drugačen."