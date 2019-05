Max Verstappen je v zadnjem letu močno napredoval, predvsem je postal zrelejši in odločnejši dirkač, ki še vedno veliko tvega, a ne tako brezglavo, kot v preteklosti. Foto: Reuters

Če je formula ena kraljica motošporta, bi morali v njej dirkati ljudje v najbolj zrelih letih kariere. Neki vstop v formulo ena bi se moral začeti šele pri 25, vrhunec pa bi moral dirkač doseči pri 30-35 letih. Miran Ališič za MMC, december 2014

Ko je leta 2015 s 17 leti prodrl v formuli ena, je bila javnost zelo skeptična. Številni so bili prepričani, da je za elitni razred motošporta enostavno premlad in preveč neizkušen. A Nizozemec je kaj hitro dokazal, da je iz pravega testa in da rosna leta v kraljici motošporta niso ovira.

S Toro Rossom sicer ni imel nikakršnih možnosti za odmevnejši rezultat, a se je kljub vsemu senzacionalno dvakrat uvrstil tik pod zmagovalni oder - četrti je bil v Budimpešti in v Austinu. Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bo napredoval v Red Bull.

To se je zgodilo že naslednjo sezono, potem ko so se pri moštvu pionirja energijskih pijač Dietricha Mateschitza naveličali napak Daniila Kvjata. Ta je bil na dirkah neobziren do drugih dirkačev, drvel je iz napake v napako. Ko je na domači preizkušnji v Sočiju dvakrat trčil v zadek Vettlovega ferrarija in štirikratnega svetovnega prvaka izrinil s steze, mu je pri Red Bullu odbila zadnja ura.

Do zmage že takoj po prihodu k Red Bullu

Zamenjava je bila hitra. Kvjata so poslali v Toro Rosso, dirkaško mesto pri Red Bullu pa ponudili Verstappnu, ki je svojo priložnost zgrabil z obema rokama in že na prvi dirki (VN Španije) v novem moštvu stopil na najvišjo stopničko. Resda sta mu pri tem pomagala oba mercedesa, Lewis Hamilton in Nico Rosberg, ki sta se izločila iz dirke z medsebojnim trkom, a Verstappen je svetovni (motošportni) javnostni dokazal, da je iz pravega testa. Dirkal je natančno, brez napak, za seboj je zadržal oba (močnejša) ferrarija, Kimi Räikkönen je na drugem mestu zaostal le za šest desetink sekunde. Zvezda je bila rojena.

17-letni Verstappen je v formulo ena prodrl po zgolj eni sezoni formule tri, ki jo je sklenil na tretjem mestu. Boljša sta bila le Esteban Ocon in Tom Blomqvist. Foto: AP

Najraje bi nekomu 'spustil čelno'

Verstappen je hitro opozoril nase. Do konca sezone mu ni uspelo več stopiti na najvišjo stopničko, je pa kar štirikrat osvojil drugo mesto, dvakrat je bil tretji, sezono je v skupnem seštevku sklenil na 5. mestu. Leta 2017 ni imel pretirane sreče z dirkalnikom RB13, a je kljub vsemu sezono sklenil z dvema zmagama v Maleziji in Mehiki. Nato pa je sledil slabši začetek sezone 2018, zaradi katerega se je nanj vsul plaz kritik. Mediji so ga raztrgali zaradi nevarnega dirkanja, neprestano se je moral otepati očitkov, da je na progah brezbrižen in nešporten. Ko so mu na novinarski konferenci znova postavili vprašanje glede tega, je jasno pokazal, da ima vsega dovolj. "Vrh glave imam teh vprašanj. Če mi takšno vprašanje postavite še enkrat, bom nekomu 'spustil čelno'," je bil kratek in jedrnat sin nekdanjega dirkača Josa Verstappna.

Max ima z nami sklenjeno dolgoletno pogodbo. Prepričan sem, da bo tudi v naslednji sezoni dirkal za Red Bull. Dr. Helmut Marko

VN Monaka 2018 najnižja točka v karieri

Morda pa so imeli njegovi kritiki na začetku motošportne poti delno prav, ko so dejali, da še ni popolnoma zrel za kraljico motošporta. Predvsem so izstopali njegovi brezkompromisni boji na stezi, v katere se mu ni bilo potrebno spustiti, in zaradi katerih si je v večini primerov pokvaril končno uvrstitev. Kar nekajkrat si je napake privoščil tudi na prostih treningih in v kvalifikacijah. Največjo na zadnjem prostem treningu pred začetkom kvalifikacij za VN Monaka. Red Bull je bil zaradi aerodinamičnega paketa, ki je nastal izpod prstov genijalnega Adriana Neweyja, velik favorit za zmago v Monte Carlu. A Verstappen je po neumni napaki razbil svoj dirkalnik, ostal brez kvalifikacij in nedeljsko prestižno dirko začel z začelja. Monaško preizkušnjo je sicer z dvema osvojenima točkama končal na 9. mestu, a njegovi apetiti, skupaj z apetiti moštva, so bili precej večji. Kar je še huje, dirko je dobil moštveni kolega Daniel Ricciardo. To je bila ena najnižjih, morda celo najnižja Verstappnova točka v kratki karieri med elito.

Verstappen je med lanskim prostim treningom v Monte Carlu razbil svoj dirkalnik, ostal brez kvalifikacij, posledično si je uničil nedeljsko dirko za VN Monaka. Kot se je pozneje izkazalo, je bila to njegova prelomna točka v sezoni - morda celo v karieri. Foto: AP

Izjemen zaključek sezone

Včasih je potrebno doseči dno, da se lahko zares odrineš proti vrhu, je eden izmed inspiracijskih citatov, ki smetijo vsepovsod po družbenih omrežjih. Toda to je še kako resnično v Verstappnovem primeru, kajti lanska VN Monaka je bila prelomna. Od tedaj je dirkač iz Hasselta namreč dirkal izjemno. Kot kaže je dirkaško dozorel. Ugotovil je, da se mu ni treba brezkompromisno spustiti v vsak boj in da je včasih bolje počakati kakšen zavoj ali dva za napad. Druga polovica sezone je bila izjemna, z izjemo Silverstona in Budimpešte preostalih dirk ni končal nižje od petega mesta, zmagal je dvakrat, štirikrat je bil drugi in prav toliko krat tretji. Še posebej impresiven je zaključek sezone, v katerem bi lahko slavil tudi v Brazilji, a mu je zmago preprečil trk z za krog zaostalim Estebanom Oconom (Racing Point). V Nizozemčevo dirkanje se je prikradla tista slaba lastnost, ki je poniknila od dirke v kneževini: nestrpnost. Oconu bi moral pustiti več prostora, tudi boj v uvodnih zavojih kroga je bil pravzaprav nesmiseln, saj bi lahko Francoza ugnal v dolgi ravnini, ki je sledila. A po toči zvoniti je prepozno, na koncu se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Sloves v formuli ena si je zgradil z neustrašnostjo in brezkompromisnim dirkanjem. V prejšnji sezoni se je po fantastičnih rezultatih na sklepni dirki v Jas Marini v Abu Dabiju celo boril za tretje mesto v skupnem seštevku, a ga je na koncu za dve točki ugnal Kimi Räikkönen. Tedanji moštveni kolega Daniel Ricciardo je po klavrnem letu, polnem okvar dirkalnika, končal na šestem mestu. Foto: EPA

Dirkač, ki deli ferrarija

V letošnji sezoni Red Bull dirka s Hondinimi pogonskimi sklopi. Renault je dobil nogo, potem ko je lani red bulloma, zlasti Ricciardu, večkrat zagodel motor francoskega konglomerata. Red Bull se je podal v neznano, a zaenkrat se zdi, da je potegnil pravo potezo. Ne le, da je Honda v primerjavi z lansko sezono letos naredila velik napredek, Verstappen se povsem enakovredno kosa s ferrarijema in se redno uvršča med dirkača 'poskočnega konjička'. V Melbournu je bil na uvodni dirki sezone tretji, na preostalih dirkah je osvojil četrto mesto. Je tudi izdatno boljši od novega moštvenega kolega Pierra Gaslyja, ki je (zaenkrat) eno največjih razočaranj letošnje sezone.

Dr. Marko verjame vanj

Motošportni direktor Red Bulla, Dr. Helmut Marko, je prepričan, da lahko Max osvoji naslov svetovnega prvaka z avstrijskim moštvom. Pred azerbajdžansko preizkušnjo je za Kronen Zeitung dejal, da je naslov prvaka še vedno glavni cilj ekipe. "Še vedno se bojujemo za naslov. Max je bil do danes senzacionalen, iz vseh dirk je iztržil maksimum," je dejal in dodal: "Lani je imel ob enakem času pol manj točk, kot letos." Red Bull ima v svojih vrstah dirkača, ki bo nekoč vsekakor v boju za naslov prvaka, najverjetneje ga bo tudi osvojil, a vprašanje, s katerim moštvom. Ni skrivnost, da si ga želijo druga moštva v formuli ena, v zadnjem času se največkrat omenja Mercedes. A dr. Marko je prepričan: "Max ima z nami sklenjeno dolgoletno pogodbo. Prepričan sem, da bo tudi v naslednji sezoni dirkal za Red Bull."