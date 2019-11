Drugo mesto je zasedel Charles Leclerc, tretje pa Max Verstappen.

Nizozemec Verstappen je bil najhitrejši na prvem prostem treningu. Za dirkačem moštva Red Bull sta se uvrstila Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) in Tajec Alexander Albon (Red Bull). Hamilton je zasedel osmo mesto.

Petkratni svetovni prvak Hamilton ima tri dirke pred koncem sezone kar 74 točk prednosti pred drugouvrščenim moštvenim kolegom - Fincem Valtterijem Bottasom in lahko že v Austinu ubrani naslov prvaka.

Drugi prosti trening: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:33,232 2. C. LECLERC Ferrari +0,301 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,315 4. S. VETTEL Ferrari 0,658 5. V. BOTTAS Mercedes 0,813 6. A. ALBON Red Bull 1,202 7. P. GASLY Toro Rosso 1,277 8. C. SAINZ McLaren 1,435 9. L. STROLL Racing Point 1,512 10. A. GIOVINAZZI Alfa Romeo 1,607 Prvi prosti trening: 1. M. VERSTAPPEN Red Bull 1:34,057 2. S. VETTEL Ferrari +0,169 3. A. ALBON Red Bull 0,259 4. P. GASLY Toro Rosso 0,951 5. D. RICCIARDO Renault 1,206 6. R. GROSJEAN Haas 1,299 7. C. LECLERC Ferrari 1,323 8. L. HAMILTON Mercedes 1,382 9. N. HÜLKENBERG Racing Point 1,529 10. K. MAGNUSSON Haas 1,602