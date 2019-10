Max Verstappen je sprejel kazen po sobotnih kvalifikacijah, čeprav z odločitvijo še zdaleč ni bilo zadovoljen. Foto: AP

Na zadnjih nekaj dirkah taktika ni bila najboljša. Moral bi se oglasiti na radijski zvezi, postaviti kakšno vprašanje in pomagati moštvu pri pravilnem odločanju. To je Sebastian naredil, jaz pa ne. Charles Leclerc

V odličnem vzdušju, ki so ga na dirkališču Hermanos Rodriguez pripravili mehiški ljubitelji elitnega razreda motošporta, je Hamilton opravil velik korak k ubranitvi naslova svetovnega prvaka.

Pred začetkom dirke ni imel najboljših možnosti za zmago, te so postale še slabše po trku v drugem zavoju, a s pravo taktiko in izjemnim dirkanjem je še enkrat dokazal, da je trenutno najboljši dirkač v karavani formule ena in da utegne s podobnimi predstavami že v naslednji sezoni po številu zmag dohiteti in prehiteti legendarnega Michaela Schumacherja.

To je bila za Britanca 83. zmaga v formuli ena, Schumacher je kariero sklenil z 91 zmagami. Zaenkrat ima Nemec dva naslova več, a skoraj zagotovo bo Hamilton svojega šestega osvojil v Austinu, v naslednji sezoni pa se začenja lov na izenačitev rekorda.

Lewis Hamilton je z eno boljših predstav v letošnji sezoni dobil mehiško dirko. V Ciudad de Mexicu je sicer zmagal že leta 2016. Foto: EPA

Hamilton: Nisem se pustil zmotiti

"Sem smo prišli, misleč, da nimamo večjih možnosti, a nekako nam je uspelo. Že na začetku dirke sem staknil manjšo poškodbo dirkalnika, tako da je bilo dirkanje malce oteženo, vendar se nisem pustil zmotiti. Po postanku se je dirkalnik obnašal odlično, res sem hvaležen za vse," je po dirki za F1tv v pogovoru z nekdanjim moštvenim kolegom pri McLarnu Jensonom Buttnom dejal Lewis Hamilton, ki bo v Austinu, kjer je do danes zmagal že petkrat, lovil že šesti naslov svetovnega prvaka, tretjega zapored. "Obožujem dirkanje. VN Mehike je dirka, ki sem jo želel dobiti že nekaj časa. Za nas je bila vedno malce težavna. Tokrat se je vse izšlo, izbrali smo pravo taktiko. Priznam, da je bilo na koncu težko zadržati ferrarija za seboj," je še dodal 34-letnik, ki se je v zadnjem času zaradi izjav o varstvu okolja znašel pod plazom kritik širše javnosti.

Vettel: Lahko bi bili boljši

Pred začetkom dirkaškega konca tedna v mehiški prestolnici se je več ali manj govorilo le o Ferrariju in pogojno še o Red Bullu. V drugi polovici sezone je moštvo iz Maranella prestavilo v višjo predstavo in dominira sobotne kvalifikacije, a na dirkah še ni pokazalo vsega. Tudi tokrat je bilo tako. Charles Leclerc se je za zeleno mizo dokopal do 'pole positiona', Sebastian Vettel je bil drugi - in na tem mestu je tudi končal nedeljsko dirko. "Najtrša različica gum je - presenetljivo - delovala res dobro. Dirka je bila intenzivna, saj ni prišlo do kakršne koli prekinitve. S samim rezultatom sem sicer zadovoljen, a ne morem se otresti občutka, da bi lahko z boljšo taktiko dosegli boljši rezultat," je dejal Vettel.

Nemec o selfiejih in 'usr*ni' lovoriki

Ta je nase opozoril tudi na odru za zmagovalce, kjer je odrinil navijača, ki je želel posneti selfie. "Ni mi bil všeč, zato sem ga tudi odrinil stran. Tudi sicer ne maram selfiejev," je pojasnil in znova izrazil svoje razočaranje nad 'grdimi' lovorikami, ki jih dirkači prejmejo po koncu dirke. "Škoda. Imaš zares odlično dirko, v katero se vloži ogromno truda, potem pa na koncu prejmeš neko usr*no trofejo, ki izgleda zelo dolgočasno. Mislim, da bi si lahko v Mehiki v prihodnosti omislili kaj lepšega, morda kaj, kar bi bilo izrazito mehiškega. Trenutna lovorika je kar sramota. Mislim, povsod piše Heineken. Res ne vidim smisla, da je tudi na lovoriki zvezda iz logotipa podjetja. Naslednjič dajte kaj lepšega. Nekaj, kar so dobili najboljši v Mehiki v preteklosti, pred našo vrnitvijo," je še dodal.

Bottas užival po sobotni nesreči

Sicer se bo do konca boril za naslov prvaka, a Valtteri Bottas zagotovo čuti, da letos nima realnih šans v boju z moštvenim tekmecem. Ta je v Ciudad de Mexicu storil pomemben korak k osvojitvi šestega naslova. Če želi Finec preložiti Britančevo slavje na naslednji dirki v Austinu, mora zmagati in hkrati upati, da Hamilton ne bo ameriške preizkušnje končal med najboljšo osmerico dirkačev. Misija nemogoče. Ali pač? "Danes sem užival, še posebej, če vzamemo v obzir, kaj se mi je zgodilo včeraj. Začetek dirke je bil precej težaven, izgubil sem eno mesto. Toda menim, da danes boljšega rezultata ne bi mogel doseči," je povedal Bottas.

Charles Leclerc je letos že večkrat dokazal, da je v vožnji na čas izjemen, a na dirkah mu nikakor ne uspe 'pole positionov' pretopiti v zmage. To mu je letos uspelo le dvakrat, sicer pa si mu je zmaga (pre)večkrat spolzela iz rok zaradi lastnih napak ali napak svojega moštva Ferrarija, ki se je v sezoni 2019 pri taktičnih zamislih večkrat ustrelilo v kolena. V Mehiki je s 'pola' na koncu osvojil četrto mesto, v tolažbo mu je lahko dodatna točka za odpeljan najhitrejši krog (1:19,232). Foto: EPA

Leclerc nezadovoljen s taktiko

Še enkrat pa je brez zmage, kljub temu, da je dirko začel z najboljšega štartnega položaja, ostal Charles Leclerc. Sedemkrat si je v letošnjih kvalifikacijah priboril 'pole', a v zmago mu je uspelo pretopiti le dva, in sicer na dirkah za VN Belgije in VN Italije. Relativno mizerna statistika in dober kazalec, da Ferrari na nedeljskih preizkušnjah še ni dorasel tekmec novemu staremu konstruktorskemu prvaku Mercedesu. Tokrat se je moštvo iz Maranella pri Leclercu uštelo z izbiro napačne taktike, za nameček je imelo težave z nameščanjem zadnje desne gume pri drugem postanku, zaradi katerih je Monačan izgubil dragocene štiri sekunde. "Na zadnjih nekaj dirkah taktika ni bila najboljša. Moral bi se oglasiti na radijski zvezi, postaviti kakšno vprašanje in pomagati moštvu pri pravilnem odločanju. To je Sebastian naredil, jaz pa ne. Iz tega se moram nekaj naučiti in naslednjič bolj jasno izraziti svoje mnenje," je po dirki zbrani sedmi sili dejal 22-letnik iz Monte Carla.

Max Verstappen and Daniel Ricciardo interview each other! https://t.co/LqJauImzJz pic.twitter.com/Rs9Hc5sbgG — GoatWorldSports (@GoatWorldSport1) 28. oktober 2019 Nekdanja moštvena kolega Ricciardo in Verstappen sta po dirki intervjuvala drug drugega.

Verstappen: Kaznovati bi morali tudi Hamiltona

Nezadovoljen je bil tudi Max Verstappen, ki je bil v soboto sicer najhitrejši v kvalifikacijah, a so mu pozneje za zeleno mizo vzeli 'pole' in ga kaznovali s tremi štartnimi mesti pribitka, ker ni upočasnil vožnje v zadnjem zavoju ob vihranju rumenih zastav zaradi Bottasove nesreče. Nizozemec je priznal, da bi moral upočasniti in je kazen tudi sprejel, a zmotilo ga je nekaj drugega: "Pravila so jasna. Moral bi stopiti s plina, vendar to bi morali storiti vsi. Sebastian je, en mercedes (Lewis Hamilton, op. a.), pa ne. On ni bil kaznovan, jaz pa sem bil. To me zelo moti. Toda tako pač je, jaz ne odločam o tem," je bil za Autosport jasen dirkač Red Bulla, ki je prav s Hamiltonom trčil že v drugem zavoju dirke in si s tem izdatno pokvaril že tako majhne možnosti za tretjo zaporedno zmago v Mehiki.

Sezona kraljice motošporta se nadaljuje že ta konec tedna v Teksasu, kjer bo v Austinu v nedeljo dirka za VN ZDA. Ameriški dirkaški konec tedna se začenja v petek, 1. novembra, ob 17. uri s prvim prostim treningom. Lansko dirko je dobil Kimi Räikkönen (Ferrari) - to je bila njegova prva zmaga po dirki za VN Avstralije leta 2013, ko je še dirkal z lotusom - pred Verstappnom in Hamiltonom.

Zmagovalci vseh dirk za VN Mehike: