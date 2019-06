Lewis Hamilton se je lahko po nedeljski dirki za VN Francije v Le Castelletu le prešerno smejal. Foto: EPA

Kaj sploh reči na razplet dirke v Le Castelletu? Lewis Hamilton je še enkrat dokazal, da mu trenutno ni para. Že v soboto je v kvalifikacijah jasno nakazal, da ga bo na nedeljski dirki težko premagati, in to se je tudi zgodilo.

V Franciji smo želeli stopiti zaostanek za Mercedesom, pa nam ni uspelo. S tega vidika lahko ta konec tedna označimo za poraznega. Seveda pa se bomo še naprej trudili po najboljših močeh. Sebastian Vettel

Brezhibno dirkanje, natančno izpeljani zavoji, nizanje najhitrejših krogov kot za stavo. Vse to pred prvim postankom. V nadaljevanju je prednost pred najbližjimi zasledovalci le še večal, ciljno črto je prečkal dobrih 18 sekund pred drugouvrščenim Bottasom, še sekundo prej pred tretjeuvrščenim Leclercom.

Hamilton je v nedeljo dobil četrto dirko formule ena zapored in šesto v letošnji sezoni. Zanimivo, v bogati karieri je začel 237 dirk, do točk se je dokopal na kar dvestotih!

Daleč od tega, da bi bil nepremagljiv

"Lewisa danes ni bilo mogoče premagati. Dirko sem začel dobro, a enako dobro jo je začel tudi on. Danes je bil preprosto hitrejši. Nikakor nisem mogel razviti takšne hitrosti, kot jo je razvil on, in to je nekaj, čemur moram posvetiti največ pozornosti pred naslednjo dirko v Avstriji," je po dirki dejal Valtteri Bottas, Hamiltonov najbližji zasledovalec v dirkaškem seštevku za svetovno prvenstvo, v katerem na drugem mestu zaostaja že za 36 točk. "Danes je bil izjemno močan, tudi včeraj je pokazal največ, vendar daleč od tega, da bi bil nepremagljiv," je za konec še dodal Finec.

Valtteri Bottas lahko le nemočno opazuje Hamiltonovo vladavino. Foto: EPA

Nikoli mu ni dolgčas

Toda Bottasovo mnenje prvega dirkača letošnje sezone vsekakor ne zanima. Resda se je med dirko po radijski zvezi moštvu pritoževal nad stanjem najtrše različice gum, a vse to pravzaprav ni imelo posledic za končni razplet. "Za nami je še en res dober konec tedna. Dolgo časa že dirkam in dirkanje nikoli ne postane dolgočasno. Vedno si postavljen pred nove izzive, najti moraš razliko in ustvariti prednost. Skupaj z Mercedesom pišemo zgodovino in res sem ponosen, da sem del te ekipe," je po dirki dejal Lewis Hamilton, ki bo v Spielbergu ta konec tedna lovil že jubilejno 80. zmago v karieri – to pa pomeni, da je le še 11 zmag oddaljen od rekordnega izkupička Michaela Schumacherja (91).

Charles Leclerc je poskrbel vsaj za nekaj dobre volje v moštvu iz Maranella, a francoski konec tedna je bil za Ferrari daleč od uspešnega. Foto: EPA

Leclerc zadovoljen z izkupičkom

Po spodletelih kvalifikacijah, v katerih je Vettel osvojil skromno sedmo mesto, je Ferrarijevo čast z uvrstitvijo na najnižjo stopničko rešil Charles Leclerc. 21-letni Monačan je imel sicer bolj nezanimivo dirko, z izjemo uvodnih nekaj zavojev, ko je moral odbiti napade neutrudnega Verstappna, je relativno lahko osvojil tretje mesto. Na koncu je celo napadel Bottasa, a je ta zadržal svoj položaj. "Dal sem vse od sebe, v dirkalniku sem imel dobre občutke, toda mercedesa sta bila v prvem delu dirke enostavno prehitra. S prvim delom dirke sem zadovoljen, v drugem delu sem moral ves čas nadzirati stanje gum in jih varčevati, na koncu mi je uspelo stopiti zaostanek za Bottasom, a za kaj konkretnejšega mi je zmanjkalo krogov. Toda glede na to, kje smo bili v petek na prostih treningih, je današnji izkupiček več kot soliden," je dejal Leclerc, ki še vedno čaka na svojo krstno zmago v elitnem razredu motošporta.

Sebastian Vettel nikakor ne najde prave forme. Foto: EPA

Vettlu v (slabo) tolažbo dodatna točka

Precej manj razlogov za zadovoljstvo ima Sebastian Vettel, ki je po sedmem mestu v kvalifikacijah na dirki pridobil le dve mesti. "Zamočili smo," je bil udaren Nemec. Nadaljeval je: "V Franciji smo želeli stopiti zaostanek za Mercedesom, pa nam ni uspelo. S tega vidika lahko ta konec tedna označimo za poraznega. Seveda pa se bomo še naprej trudili po najboljših močeh." Nemec ni imel nikakršnih možnosti za boljšo uvrstitev, na koncu se je moral zadovoljiti z dodatno točko za najhitrejši krog, ki ga je odpeljal povsem na koncu dirke. "Morali smo iti po dodatno točko. Tako smo vsaj še nekaj dosegli, kajti dvomim, da bi se lahko spustili v boj za četrto mesto," je še povedal. Njegov najhitrejši krog na najhitrejši, najmehkejši različici gum je bil sicer zgolj dve stotinki hitrejši od Hamiltonovega najhitrejšega kroga na najpočasnejši, najtrši različici gum. "To je samo še en dokaz več, kako boljši dirkalnik ima Mercedes," je sklenil Vettel.

Verstappen želi hitrejši dirkalnik z več oprijema

Tako kot že nekajkrat letos, je tudi tokrat med ferrarija zapeljal Max Verstappen, ki dirka zares konstantno. Tudi tokrat je iz svojega red bulla iztržil vse, kar je lahko, to je bilo na koncu dovolj za mesto tik pod odrom za zmagovalce. Vseeno Nizozemec ni najbolj zadovoljen z močjo pogonskega sklopa, tudi oprijem dirkalnika bi bil lahko boljši. "V drugem delu dirke nam je kazalo zelo dobro, kakšnih šest, sedem krogov pred koncem pa sem popolnoma izgubil oprijem zadnjih gum. Na te se nisem mogel več zanesti, toda končati dirko pred ferrarijem je vedno dober dosežek," je povedal sin Josa Verstappna in dodal: "Vsak dirkač želi boljši oprijem dirkalnika. Pri nas ni težava le oprijem, vendar tudi hitrost. Težko se je bilo braniti, še težje napadati. Uvod v dirko je bil odličen, potem pa so se trije dirkalniki enostavno odpeljali naprej. Morali bomo še trdo garati, da bomo zmanjšali zaostanek."

Max Verstappen upa, da bo na Red Bullovi "domači" dirki v Avstriji znova stopil na oder za zmagovalce. Foto: EPA

Morda se bo Red Bull s Verstappnom vendarle spustil v boj za zmago na naslednji, domači dirki v Spielbergu, kjer bo že ta konec tedna na sporedu dirka za VN Avstrije. Prav na Red Bull Ringu je lani zmagal Verstappen, na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Kimi Räikkönen in Vettel.

Mercedesa petdesetič prvi in drugi

