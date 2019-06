Lewis Hamilton se je sicer med dirko po radijski zvezi pritoževal nad gumami, a francosko preizkušnjo je odpeljal brezhibno in suvereno dosegel novo, že 79. zmago v karieri. V letošnji sezoni je na najvišjo stopničko stopil že četrtič zapored. Foto: EPA

Hamilton je vodil praktično od štarta do cilja. Dirko je začel odlično, v uvodni zavoj je zapeljal prvi in vodstvo zadržal do konca francoske preizkušnje. To je bila za Britanca že 79. zmaga v karieri.

Hamilton je dirko začel odlično, za seboj je zadržal Bottasa in v uvodni zavoj zapeljal kot prvi. Odtlej je prednost pred moštvenim tekmecem le še večal. Foto: EPA

Bottas, ki je na uvodu sezone pokazal zobe in 34-letniku iz Stevenagea vrgel rokavico, se je na zadnjih dirkah kar malce izgubil, tudi tokrat ni imel pravega odgovora na brezhibno dirkanje moštvenega tekmeca, ki je tako le še povečal prednost na vrhu skupnega seštevka.

Ferrarijevo čast je rešil Leclerc, ki je imel nekoliko pester le začetek dirke, nato pa relativno mirno nadaljevanje. Monačan je tretjič v sezoni in drugič zapored stopil na oder za zmagovalce. Njegov moštveni kolega in prvi dirkač Ferrarije, Sebastian Vettel, je bil šele peti.

Slabši začetek ferrarijev, a ne usoden

Štart francoske preizkušnje ni postregel s presenečenji. Oba mercedesa sta brez večjih težav zadržala vodilna položaja, Hamiltonu ni bilo treba odbiti kakršen koli napad moštvenega tekmeca. Slabše sta dirko začela ferrarija. Leclerc se je moral takoj otepati Verstappna, Vettel, ki je dirko začel s skromnega sedmega štartnega položaja, je moral odbiti napad Daniela Ricciarda. Oba dirkača italijanskega kolektiva sta po nekaj tesnih bojih v uvodnih zavojih le uspela zadržati svoj položaj.

Hamilton nizal najhitrejše kroge

V naslednjih krogih se je začel Vettel počasi prebijati naprej, najprej je ugnal Landa Norrisa, nato v 7. krogu še njegovega moštvenega kolega pri McLarnu, Carlosa Sainza. Medtem je začel Hamilton kot po tekočem traku nizati najhitrejše kroge, njegova prednost pred Bottasom je narasla na slabih šest sekund. V 21. krogu so začeli najboljši dirkači menjavati srednje-trde za trde gume, razmerje moči se po postankih ni spremenilo: vodil je Hamilton pred Bottasom, Leclercom, Verstappnom in Vettlom. Britanec je svojo prednost v zgolj nekaj krogih povečal že na 11 sekund!

Pritoževanje nad trdimi gumami

Aktualni svetovni prvak se je po radijski zvezi pritoževal nad najtršo različico gum, zaradi katere dirkalnik naj ne bi 'tekel' tako dobro, kot na srednje-trdih gumah, tudi sicer je bilo mogoče opaziti rahle poškodbe na notranji strani sprednje desne gume na obeh mercedesih, a oba dirkača sta vseeno dirkala izjemno hitro in večala prednost pred ostalimi.

Norris pokvaril veselje McLarnu

Do konca dirke je bilo pestro predvsem v boju med drugokategorniki, McLarnu se je do zadnjega kroga nasmihal najboljši izkupiček iz zadnjih nekaj let, ko sta na šestem in sedmem mestu dirkala Sainz in Norris, nato pa je novinec storil napako, v zavoj zapeljal preširoko in padel na deseto mesto. Njegovo napako so izkoristili Ricciardo, Kimi Räikkönen in Nico Hülkenberg.

Za zadnji omembe vreden trenutek je poskrbel Vettel, ki je opravil še en postanek in z najmehkejšo različico gum odpeljal rekord proge, s čimer si je prislužil dodatno točko v skupnem seštevku.

Dirka za VN Francije, Le Castellet

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:24:31,198 2 Valtteri Bottas Mercedes +18,056 3 Charles Leclerc Ferrari 18,985 4 Max Verstappen Red Bull 34,905 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:02,796 6 Carlos Sainz McLaren 1:35,462 7 Daniel Ricciardo Renault 1 krog 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 krog 9 Nico Hülkenberg Renault 1 krog 10 Lando Norris McLaren 1 krog 11 Pierre Gasly Red Bull 1 krog 12 Sergio Perez Racing Point 1 krog 13 Lance Stroll Racing Point 1 krog 14 Daniil Kvjat Toro Rosso 1 krog 15 Alexander Albon Toro Rosso 1 krog 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 krog 17 Kevin Magnussen Haas 1 krog 18 George Russell Williams 2 kroga 19 Robert Kubica Williams 2 kroga Odstop: Romain Grosjean (Haas) Najhitrejši krog: Sebastian Vettel (1:32,740)

Skupni vrstni red, dirkači (8/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 187 (1) 2 Valtteri Bottas Mercedes 151 (2) 3 Sebastian Vettel Ferrari 111 (1) 4 Max Verstappen Red Bull 100 5 Charles Leclerc Ferrari 87 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 36 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 26 8 Daniel Ricciardo Renault 22 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 10 Kevin Magnussen Haas 14 11 Nico Hülkenberg Renault 14 12 Lando Norris McLaren 13 13 Sergio Perez Racing Point 13 14 Daniil Kvjat Toro Rosso 10 15 Alexander Albon Toro Rosso 7 16 Lance Stroll Racing Point 6 17 Romain Grosjean Haas 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red, konstruktorji (8/21):