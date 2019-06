Sebastian Vettel še vedno lovi prvo zmago v letošnji sezoni formule ena. Nemec je nazadnje slavil lani na dirki za VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Zadnjo zmago je Ferrariju prinesel Kimi Räikkönen na dirki za VN ZDA v Austinu. Foto: EPA

Datum dirke: 23. junij 2019 Kraj: Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Francija Dolžina kroga: 5,842 km Število krogov: 53 Dolžina dirke: 309,690 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 1971 Rekord kroga: 1:34,225 - Valtteri Bottas (2018)

Dirkališče je bilo zgrajeno leta 1970, do danes je bilo že večkrat prenovljeno, nazadnje za sezono 2018. Krog v formuli ena je dolg 5,842 km in ima 15 zavojev. Foto: Reuters

Vettel je kanadsko preizkušnjo končal prvi, a mu je bila najvišja stopnička na odru za zmagovalce zaradi petsekundne kazni, ki jo je prejel po napaki v srednjem delu proge. To napako je veteran, kakršen je Lewis Hamilton, spretno izkoristil in dosegel novo, že peto zmago v letošnji sezoni.

Britanca so na odru za zmagovalce ljubitelji kraljice motošporta izžvižgali, a sam za odločitev komisarjev Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) ni bil prav nič kriv. Bolj kot odločitev komisarjev izstopa nova Vettlova napaka na progi, ko je pod Hamiltonovim pritiskom.

Lewis Hamilton ima v dirkaškem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena na vrhu 29 točk naskoka pred drugouvrščenim moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom. Foto: EPA

Hamilton dela zelo malo napak

To se je v prejšnji sezoni zgodilo že večkrat, tudi letos je Heppenheimčan storil napako v Bahrajnu in ostal celo brez stopničk. Z napakami tekmeca se Hamilton sicer ne ubada. "Drugi dirkači me ne zanimajo, niti se z njimi ne primerjam. Ne zanima me, kdo dela napake in kje. Osredotočen sem le nase. Ponosen sem na to, da poskušam vsak dirkaški konec tedna dirkati najbolje in s čim manj napakami. Resda se mi je v petek v Kanadi pripetila ena, a takšnih napak je bilo v zadnjih sezonah zelo, zelo malo. Sezona je dolga 21 dirk, vsaka točka šteje. V formuli ena je nekaj zares hitrih dirkačev, a če si kompleten dirkač, toliko bolje. S tem mislim, da si hiter na progi in zelo dejaven tudi zunaj nje," je povedal petkratni svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v letošnji sezoni formule ena.

Max Verstappen je trdno odločen, da bo v Franciji posegel po najvišjih mestih. Peto mesto na prejšnji preizkušnji v Kanadi je bila njegova najslabša uvrstitev na zadnjih 12 dirkah. Foto: EPA

Verstappen v želji po novem odličnem rezultatu

Veliko si od tokratnega dirkaškega konca tedna v Franciji obeta tudi Red Bullov as Max Verstappen, ki še naprej niza odlične rezultate v letošnji sezoni. Nizozemski mladenič je prepričan, da lahko v Le Castelletu pokvari načrte Mercedesu in Ferrariju. "Dirka za VN Francije v Le Castelletu je relativno nova in vsem moštvom ter dirkačem predstavlja velik izziv. Tu, recimo, še nikoli nisem dirkal pred lansko sezono. Lani smo tu dosegli zelo lep uspeh, izbrali smo pravo taktiko in končali na drugem mestu," je dejal sin Josa Verstappna in dodal: "V Kanadi smo res storili vse, pa je bilo premalo za stopničke. V premoru pred francosko dirko smo trdo garali in dodatno izboljšali dirkalnik. Samozavestni smo, da lahko ta vikend pokvarimo načrte Mercedesu in Ferrariju."

Šrafure delijo navijače Progo v Le Castelletu v največji meri zaznamujejo štiri dolge ravnine, kjer do izraza pride predvsem moč pogonskih sklopov dirkalnikov. Dirkališče je bilo zgrajeno leta 1970, do danes je bilo že večkrat prenovljeno, nazadnje za sezono 2018. Krog v formuli ena je dolg 5,842 km in ima 15 zavojev. Proga je znana tudi po unikatnih izletnih območjih, ki so obarvani z modrimi in črnimi progami. Nekaterim je to všeč, drugi to prezirajo. Za sezono 2019 so spremenili mesto vhoda v bokse. V bokse so dirkači zavili na začetku štartno-ciljne ravnine, v novi sezoni bodo k svojim moštvom zavili med 14. in 15. zavojem. Dirkališče nosi ime francoskega industrijalca Paula Ricarda, ki je živel med letoma 1909 in 1997.

Juan Manuel Fangio, prvi zmagovalec dirke F1 za VN Francije leta 1950. To mu je uspelo v alfi romeu 158. Takole je s hitrostjo 168 km/h švignil po ravnini mimo glavne tribune v Reimsu. Foto: AP

V Franciji so po dirkah formule ena največkrat slišali nemško himno v čast Michaela Schumacherja. Legendarni dirkač je dobil kar osem dirk za VN Francije (1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 in 2006). Dve manj je dobil v Franciji priljubljeni Alain Prost (1981, 1983, 1988, 1989, 1990 in 1993). Foto: Reuters

Leta 1950 v Reimsu slavil Fangio

Dirka za VN Francije ima dolgo zgodovino. Prvič so jo organizirali leta 1906, prva dirka, ki je štela za svetovno prvenstvo formule ena, pa je bila izpeljana leta 1950. Dobil jo je legendarni Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo), ki je v Reimsu za dobrih 25 sekund ugnal edinega resnega tekmeca, moštvenega kolega Luigija Fagiolija. Britanec Peter Whitehead je s ferrarijem na tretjem mestu zaostal kar za tri kroge!

V Le Castelletu prvi do zmage Stewart

Dirkališče Paula Ricarda je prvo dirko formule ena za VN Francije gostilo leta 1971. Po zaslugi testiranja vzdržljivosti gum si je najboljši štartni položaj v kvalifikacijah priboril Škot Jackie Stewart (Tyrrell), ki je vodilni položaj na dirki tudi ubranil. Drugi je bil domačin in Stewartov moštveni kolega Francois Cevert, kar nekoliko presenetljivo pa je tretje mesto z lotusom osvojil Brazilec Emerson Fittipaldi, ki je francosko preizkušnjo začel v hudih bolečinah s 17. mesta.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Franciji se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Francije se bo začela v nedeljo ob 15.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Francije: