Dirkališče v Zandvoortu bo od naslednje sezone dalje gostilo dirko formule ena za VN Nizozemske. Foto: EPA

Z naslednjo sezono se formula ena vrača na Nizozemsko, kjer bodo dirkalniki kraljice motošporta znova zahrumeli v Zandvoortu, kultnem dirkališču, kjer se je elita nazadnje ustavila leta 1985.

Proga mi je všeč, a menim, da utegne biti dirka zelo dolgočasna. Daniel Ricciardo

Dirka za VN Nizozemske bo na koledarju zamenjala dirko za VN Španije v Barceloni, ki v hibridni dobi formule ena ni ponudila veliko.

Dirke v Montmelu pri katalonski prestolnici niso bile pretirano zanimive, možnosti za prehitevalne manevre zaradi karakteristike proge praktično ni, dirkači večino dela opravijo že v kvalifikacijah.

Oteženo sledenje v hitrih zavojih

Circuit de Barcelona-Catalunya je dirkališče s 4,655 km dolgo progo in 16 zavoji. Proga ima tako rekoč vse, od počasnih do srednje hitrih in hitrih zavojev, ima tudi dve daljši ravnini, zato je zelo primerna za zimska testiranja moštev pred začetkom sezone. Prav to je tudi eden izmed razlogov, da je po navadi španska dirka vse prej kot vznemirljiva: moštva progo poznajo zelo dobro, zaradi osmih dni testiranj so na VN Španije pripravljena bolj kot na katero koli drugo preizkušnjo. Problematična je tudi sama karakteristika proge, kjer prednjačijo srednje hitri in hitri zavoji, v katerih je sledenje dirkalnikom zaradi turbulentnega zraka tako rekoč nemogoče. Dirkači dirkalniku pred seboj stežka sledijo, zaradi turbulence izgubljajo podtlak oziroma aerodinamični oprijem, zaradi podkrmarjenja morajo upočasniti vožnjo, če želijo premagati centrifugalno silo in zavoj zvoziti brez izleta na izletno območje.

To pomeni, da se na dirkah zelo hitro vzpostavijo večsekundne razlike med dirkači, zaradi katerih je tudi v dolgih ravninah prehitevanje (iz zavetrja) praktično nemogoče. O tem smo se lahko prepričali na nedeljski dirki, ko dirkačem tudi sistem DRS v štartno-ciljni ravnini ni bil kaj prida v pomoč.

Sprva navdušenje, nato dvomi

Številni ljubitelji formule ena so veseli, da se VN Španije v Barceloni poslavlja. Nostalgični navijači vselej hrepenijo po starih, kultnih dirkališčih, kot so Imola, Nürburgring, Magny Cours, Kyalami in druga. Ko se je izvedelo, da se formula ena vrača v Zandvoort, so pri Liberty Media (lastnik formule ena) sprva potešili apetite, a kaj kmalu so se pojavili dvomi. Bo "dolgočasno" dirko zamenjala še ena dolgočasna preizkušnja? Tako kot v Barceloni je tudi v Zandvoortu problematična karakteristika proge, kjer prednjačijo dolgi in hitri zavoji, za nameček je proga na več mestih precej ožja, kar še dodatno otežuje prehitevanje. Je formula ena storila napako?

Moštvo Red Bull je večkrat obiskalo Zandvoort, kjer je največ pozornosti - razumljivo - požel Max Verstappen. Foto: Reuters

Proga je ikonična, zgodovinska. Tu sem dirkal v formuli tri in se nadvse zabaval. Spominja me na Suzuko, saj jo je zasnovala ista oseba, ima podobne karakteristike. Max Verstappen

Ricciardo: Dirka utegne biti dolgočasna

To bomo videli šele naslednjo sezono, športni direktor dirke in nekdanji dirkač Jan Lammers je že razkril, da bodo progo na določenih mestih spremenili in razširili, a že zdaj je več dirkačev izrazilo zaskrbljenost, med drugimi tudi Max Verstappen in Daniel Ricciardo, ki sta pred časom na promocijskem dogodku zapeljala svoja red bulla po progi in navdušila nizozemske ljubitelje elitnega razreda motošporta. "Če sem povsem odkrit, je dirkanje v Zandvoortu izjemno. Proga je zelo hitra, zahteva veliko poguma. Z dirkaškega vidika je vse v najlepšem redu. Toda glede na to, kako hitra in ozka je proga, bo tu prehitevanje najbrž zelo redko. S hitrostjo, s kakršno dirkamo dandanes, bo sledenje dirkalniku zelo oteženo. Tu imam nekaj pomislekov. Proga mi je všeč, a menim, da utegne biti dirka zelo dolgočasna," je povedal Ricciardo, ki je nizozemsko letovišče s tekmovanjem v nižjih motošportnih razredih sicer obiskal že večkrat. "Sem v dvomih. Tekmovati na tej progi bo zabavno, a s širokimi dirkalniki, ki jih imamo, bo dirkanje na nekaterih mestih podobno uličnim preizkušnjam. Težko bo to dirko narediti vznemirljivo," je še dodal Avstralec.

V Zandvoortu so do danes organizirali 34 dirk v formuli ena. Največ jih je dobil legendarni Britanec Jim Clark (1963–1965 in 1967), s po tremi zmagami mu sledita rojak Jackie Stewart (1968, 1969 in 1973) ter Avstrijec Niki Lauda (1974, 1977 in 1985). Foto: EPA

Zmagovalci vseh dirk za VN Nizozemske: