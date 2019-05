Lewis Hamilton je suvereno odpeljal špansko dirko in znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena. Foto: Reuters

Britanec si je pot do zmage tlakoval z izjemnim štartom, po katerem je v uvodni zavoj zapeljal kot prvi, vodstvo pa zadržal praktično do konca. Bottas je sicer želel ogroziti zmago petkratnega svetovnega prvaka, a zaman. Za nameček je Hamilton pobral še dodatno točko za najhitreje odpeljani krog na dirki.

Dirko sem izgubil na štartu. Imel sem težave s sklopko. Sicer pa smo dosegli neverjeten ekipni uspeh. Tudi sam sem dobil kar nekaj točk, na koncu vsaka točka šteje. Valtteri Bottas

Moštvo iz Brackleyja je tako postavilo nov mejnik v kraljici motošporta. Še nobenemu moštvu v zgodovini ni uspelo doseči štiri zaporedne dvojne zmage, to je Mercedesu uspelo že na prejšnji dirki v Bakuju, tokrat so rekord popravili na pet zaporednih dirk.

Na najnižjo stopničko na odru za zmagovalce je stopil Max Verstappen (Red Bull), ki je izkoristil napako Sebastiana Vettla v uvodnem zavoju dirke. Ferrarija nista uspela Nizozemca resneje ogroziti, na koncu sta se morala zadovoljiti s 4. oziroma 5. mestom.

Lewis Hamilton je po notranji strani uvodnega zavoja dirke zapeljal v vodstvo in ga zadržal do konca. Moštveni kolega Bottas je za trenutek padel na tretje mesto, a po Vettlovih težavah je relativno hitro zapeljal za Britancem. Foto: Reuters

Hamilton kot blisk v vodstvo

Kakšen štart Hamiltona! Praktično je že zapeljal vštric z Bottasom takoj, ko so ugasnile rdeče luči, v uvodni zavoj je suvereno zapeljal v vodstvo. Bottasa je pred prvim zavojem po zunanji strani napadel še Vettel, ki pa je boj izgubil, potem ko mu je pri zaviranju zablokiralo sprednjo desno gumo. Pred Nemca se je nato vrinil še Verstappen, ki je mojstrsko švignil mimo po zunanji strani tretjega zavoja. Slab začetek za prvega dirkača Ferrarija, ki je s tretjega v boju za vodstvo padel na četrto mesto.

Zaenkrat daleč največje razočaranje sezone: Ferrari s Vettlom in Leclercom. Foto: Reuters

Vettel primoran Leclerca spustiti predse

Hamilton si je hitro nabral prednost slabih dveh sekund, moštvenega tekmeca je ves čas držal na varni razdalji. Še največ pozornosti je bilo v uvodnih krogih posvečene ferrarijema. Kot že večkrat letos je Leclerc dirkal za Vettlom, ves čas mu je dihal za ovratnik, dvakrat ga je ob koncu štartno-ciljne ravnine želel prehiteti, a neuspešno. Štirikratni svetovni prvak, ki je imel težave zaradi rahlo obrabljene sprednje desne gume, je za seboj zadrževal hitrejšega moštvenega kolega, v 12. krogu ga je pred prvim zavojem vendarle spustil predse. To je bilo najverjetneje dva ali tri kroge prepozno.

Ferrarija na različnih strategijah

Pri Ferrariju so se odločili, da bodo ob postanku Vettlu namestili srednje-trdo različico gum, Leclercu pa najtršo. Oba postanka sta se zaradi težav mehanika pri zadnji levi gumi rahlo zavlekla, s čimer sta ferrarija izgubila še kakšno dragoceno sekundo ali dve. Vettel je na hitrejših gumah dohiteval moštvenega kolega, prehitel ga je v 36. krogu. Šest krogov pozneje je Vettel opravil še drugi postanek, na stezo se je vrnil za Pierra Gaslyja, ki pa ga je hitro ugnal in nadaljeval boj za stopničke.

Ko je varnostni avtomobil zapeljal na stezo, je kazalo, da utegne biti zaključek dirke zelo pester, a s tem ni bilo nič. Vrstni red se pri vrhu ni spremenil. Foto: Reuters

Varnostni avtomobil popestril dogajanje

V naslednjih krogih je bil Bottas občutno hitrejši od Hamiltona, ki je imel težave z obrabljenostjo zadnjih gum, še posebej desne. Finec je bil na krog hitrejši dobro sekundo, v 46. krogu je v bokse še drugič zavil po nov komplet gum, tokrat najmehkejše. Lando Norris je hip zatem po boju in trku z Lanceom Strollom svoj mclaren parkiral na izletnem območju ob drugem zavoju, zaradi česar je na stezo zapeljal varnostni avtomobil. Krivec za nesrečo je bil dirkač Racing Pointa, ki je zavil v Norrisa. Dirkači so se masovno odpravljali v bokse po nove komplete gum, najkrajšo je - znova - potegnil Leclerc.

Max Verstappen se je drugič letos povzpel na oder za zmagovalce, potem ko je bil na uvodni dirki v Melbournu prav tako tretji. Še petič letos je ugnal moštvenega tekmeca, Pierra Gaslyja. Foto: Reuters

Hamilton suveren na letečem štartu

Ob koncu 52. kroga se je varnostni avtomobil umaknil, dirkanje pa se je nadaljevalo. Hamilton je vodil pred Bottasom, Verstappnom, Vettlom, Leclercom, Gaslyjem, Kevinom Magnussnom, Romainom Grosjeanom, Carlosom Sainzem, Daniilom Kvjatom in Alexandrom Albonom. Mercedesa sta bila na najmehkejši različici gum, ostali trije iz prve peterice na srednje-trdih. Zaključek dirke so popestrili boji v ozadnju. Haasa sta se večkrat udarila med seboj, vroče je bilo tudi v boju med Sainzem in Grosjeanom.

Na koncu do kakšnih večjih presenečenj ni prišlo. Hamilton je brez večjih težav ubranil vodstvo, svoja položaja na odru za zmagovalce sta zadržala tudi Bottas in Verstappen.

Dirka za VN Španije, Barcelona

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35:50,443 2 Valtteri Bottas Mercedes +4,074 3 Max Verstappen Red Bull 7,679 4 Sebastian Vettel Ferrari 9,167 5 Charles Leclerc Ferrari 13,361 6 Pierre Gasly Red Bull 19,576 7 Kevin Magnussen Haas 28,159 8 Carlos Sainz McLaren 32,342 9 Daniil Kvjat Toro Rosso 33,056 10 Romain Grosjean Haas 34,641 11 Alexander Albon Toro Rosso 35,445 12 Daniel Ricciardo Renault 36,758 13 Nico Hülkenberg Renault 39,241 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 41,803 15 Sergio Perez Racing Point 46,877 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 47,691 17 George Russell Williams 1 krog 18 Robert Kubica Williams 1 krog Odstop: Lance Stroll (Racing Point), Lando Norris (McLaren) Najhitrejši krog: Lewis Hamilton (1:18,492)

Skupni vrstni red 2019, dirkači (5/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 112 (1) 2 Valtteri Bottas Mercedes 105 (1) 3 Max Verstappen Red Bull 66 4 Sebastian Vettel Ferrari 64 5 Charles Leclerc Ferrari 57 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 21 (1) 7 Kevin Magnussen Haas 14 8 Sergio Perez Racing Point 13 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 10 Lando Norris McLaren 12 11 Carlos Sainz McLaren 10 12 Daniel Ricciardo Renault 6 13 Nico Hülkenberg Renault 6 14 Lance Stroll Racing Point 4 15 Alexander Albon Toro Rosso 3 16 Daniil Kvjat Toro Rosso 3 17 Romain Grosjean Haas 1 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (5/21):