'Tifosi" na Ferrarijevo zmago v Monzi čakajo že vse od leta 2010. Foto: Reuters

Leclerc je tako rekoč vodil od štarta do cilja, vodilni položaj je za nekaj krogov izgubil le po opravljenem postanku. 21-letnik se je odlično zoperstavil mercedesoma, zdržal je pritisk, ki ga je nanj vseskozi vršil Hamilton, poskrbel za drugo Ferrarijevo zmago v sezoni in sploh prvo slavje kultnega italijanskega moštva na domači dirki v Monzi po letu 2010, ko je na najvišjo stopničko stopil Fernando Alonso.



Ferrari v ravnini prehiter za tekmece

Večji del dirke so bili gledalci priča napetemu boju med Leclercom in Hamiltonom, ki je vrhunec dosegel v 23. krogu, ko je aktualni svetovni prvak napadel Monačana, a je ta ostal spredaj, za nameček pa Britanca še izrinil s steze, zaradi česar si je prislužil belo-črno zastavo - zadnje opozorilo pred morebitno črno zastavo ali izključitvijo z dirke. Leclerc, ki je prejšnji konec tedna v Spa-Francorchampsu dosegel prvo zmago v kraljici motošporta, se nikoli ni mogel zares sprostiti, Hamilton mu je vseskozi dihal za ovratnik, a kljub zavetrju in sistemu DRS v ravninah ni uspel švigniti mimo.



Bottas izkoristil redko napako Hamiltona

Izjemno hiter je bil medtem Bottas, ki je s svojim mercedesom na tretjem mestu pridno topil prednost moštvenega kolega, in ko je že kazalo, da se utegne spustiti v boj z Britancem, je ta v 42. krogu storil napako pri zaviranju ob koncu štartno-ciljne ravnine. Posledično se je moral mimo ovir vrniti na stezo, s čimer je drugo mesto podaril Fincu. Bottas je prevzel štafeto od izkušenjšega Hamiltona, skušal se je spustiti v boj z Leclercom in mu speljati zmago, a zaman. Ferrarijev dirkač je bil enostavno prehiter v ravninah.



Hamilton je vedel, da se ne more spustiti v boj za zmago, slabo mu je kazalo tudi v boju za drugo mesto, zato so se v moštvu odločili za menjavo gum in lov na najhitrejši krog, ki ga je prekaljeni veteran v Monzi tudi odpeljal za dodatno točko v skupnem seštevku.

Vettel po veliki napaki na rep kolone

Popolnoma drugače se je dirkaški dan razvil Sebastianu Vettlu, ki je storil novo neumnost. V uvodni tretjini dirke je v šikani Ascari zletel iz zavoja, nato pa se je nevarno vrnil nazaj na stezo, trčil z racing pointom Lancea Strolla, s tem pa tudi Kanadčanu pokvaril dirko. Nemec je moral opraviti prisilni postanek zaradi poškodovanega sprednjega krilca, pozneje ga je zaradi omenjenega incidenta doletela še desetsekundna kazen v boksih, zaradi katere je 'padel' na rep kolone in še enkrat letos razočaral zveste navijače Ferrarija. Na koncu se je moral zadovoljiti s 14. mestom.



Slab(ši) dan za Red Bull

Kot se je že pred italijanskim dirkaškim koncem tedna napovedovalo, Red Bull ni imel najboljšega dne. Zaradi menjave pogonskega sklopa je Max Verstappen, ki je bil pred poletnim premorom zagotovo najbolj vroč dirkač v formuli ena, dirko začel na repu kolone, kjer je po poškodovanem sprednjem krilcu in prisilnem postanku ob koncu uvodnega kroga tudi ostal. V nadaljevanju dirke se je vendarle uspel prebiti v deseterico (8. mest) in do točk. Malce bolje se je odrezal njegov moštveni kolega Alexander Albon, ki je zasedel 6. mesto.

Sezona formule ena se bo nadaljevala 20. septembra, ko je v Marina Bayju na sporedu prvi prosti trening pred dirko za VN Singapurja. Lansko dirko je dobil Hamilton pred Verstappnom in Vettlom.

Dirka za VN Italije, Monza