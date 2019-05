Lewis Hamilton v Barceloni letos lovi tretjo zaporedno zmago na dirki za VN Španije. V Kataloniji je sicer slavil že trikrat, ob zadnjih dveh sezonah še leta 2014. Rekorder po številu zmag na dirkah za VN Španije je sicer Michael Schumacher, ki je bil prvi v sezonah 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 in 2004. Foto: EPA

Datum dirke: 12. maj 2019 Kraj: Circuit de Barcelona- Catalunya , Montmeló , Španija Dolžina kroga: 4,655 km Število krogov: 66 Dolžina dirke: 307,104 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 1991 Rekord kroga: 1:18,441 - Daniel Ricciardo (2018)

Proga v Barceloni je dolga 4,655 km in ima 16 zavojev. Priložnosti za prehitevanje je zelo malo, zato imajo kvalifikacije toliko večji pomen za dirko. Od leta 1991 do danes je na 28 dirkah najboljši iz sobotnih kvalifikacij 21-krat dobil tudi nedeljsko preizkušnjo. Zadnji, ki dirke ni dobil s 'pola', je bil leta 2016 Max Verstappen, potem ko sta se mercedesa Lewis Hamilton in Nico Rosberg z medsebojnim trkom kar sama izključila iz boja za zmago. Foto: Reuters

Dirkališče v Montmelu pri katalonski prestolnici dirkači zelo dobro poznajo, saj tam opravljajo zimska testiranja. Tudi tokrat sta glavna favorita mercedesa, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas, ki sta v dozdajšnjem delu svetovnega prvenstva nanizala kar štiri zaporedne dvojne zmage!

Kaj bo tokrat storil Ferrari? Italijansko moštvo je bilo skoraj na vseh dozdajšnjih preizkušnjah rahel favorit, a vsakič znova je razočaralo. Še najbližje uspehu je bilo v Manami na dirki za VN Bahrajna, kjer pa je zmago Charlesu Leclercu odnesla okvara pogonskega sklopa.

Mattia Binotto upa, da bo Ferrari lahko v Barceloni prvič letos preprečil zmago Mercedesa. Foto: EPA

Binotto: Razvojna ekipa je ključ do uspeha

Vodja moštva Mattia Binotto se zaveda, da se mora 'poskočni konjiček' zelo kmalu začeti bojevati za zmago, sicer bo prednost največjega tekmeca Mercedesa že prevelika. V ta namen so v Maranellu za katalonsko dirko izboljšali motor, čeprav so bile izboljšave tega načrtovane za VN Kanade v Montrealu. "V moštvu so garali dan in noč, da bosta ferrarija v Barceloni opremljena z izboljšanima pogonskima sklopoma. V skupnem seštevku za svetovno prvenstva smo kar precej zadaj, zato moramo ta zaostanek hitro stopiti. Ključno za to pa je delo našega razvojnega oddelka," je dejal Binotto, ki upa, da bo Ferrariju v nedeljo vendarle uspelo preprečiti novo slavje Mercedesa. Nazadnje je s ferrarijem v Barceloni slavil Fernando Alonso leta 2013. "Na tem dirkališču sem odpeljal že kar nekaj dobrih dirk, čeprav mi jih s ferrarijem ni uspelo dobiti. Upam, da bom tokrat le uspešen," je še dodal Sebastian Vettel, ki v dirkaškem seštevku za vodilnim Bottasom zaostaja že za 35 točk.

Max Verstappen, presenetljivi zmagovalec dirke za VN Španije leta 2016. Foto: EPA

'Verstappen letos senzacionalen'

Dirka za VN Španije pa je še v posebej lepem spominu Maxu Verstappnu. Ta je leta 2016 po medsezonskem napredovanju iz Tora Rossa v Red Bull v Barceloni že na prvi dirki okusil slast zmage, to je bila tudi njegova krstna zmaga v formuli ena. Nizozemec letos dirka izjemno, nikoli ni bil uvrščen nižje od 4. mesta, po besedah motošportnega direktorja ekipe Helmuta Marka je Nizozemec edini dirkač, ki letos na dirkah še ni storil napake. "Lewis, Valtteri, Sebastian, Charles ... vsi so letos že naredili napako ali dve. Max še nobene," je prepričan nekdanji dirkač, ki je od 8. kroga dirke za VN Francije leta 1972 slep na levo oko, potem ko mu je vizir na čeladi predrl kamen izpod lotusa Emersona Fittipaldija. "Naš cilj je osvojitev naslovov svetovnega prvaka. Še vedno smo v boju. Max je bil v dozdajšnjem delu prvenstva senzacionalen, iz dirkalnika je iztržil maksimum. Včasih celo več. V primerjavi z enakim obdobjem iz lanske sezone ima letos še enkrat več točk," je še povedal Marko.

Malo priložnosti za prehitevanje Dirkališče v Montmelu pri Barceloni je bilo zgrajeno leta 1991, že istega leta so na njem izpeljali dirko za VN Španije. Leto pozneje so v sklopu olimpijskih iger po stezi zapeljali tudi kolesarji, ki so se pomerili v vožnji na čas. Dirkališče za priprave na sezono uporabljajo vsa moštva, zato stezo tudi zelo dobro poznajo. Vsebuje dolge ravnine in 16 zavojev, med katerimi je večina desnih, zaradi česar je sprednja leva guma zelo obremenjena. Priložnosti za prehitevanje tako rekoč ni, za to je ob dveh ravninah še najprimernejši uvodni zavoj. Proga je dolga 4,655 km, dirkači odpeljejo po 66 krogov na dirko. Rekord kroga (1:21,670), ki ga je desetletje držal Kimi Räikkönen, je v sezoni 2018 podrl Daniel Ricciardo z red bullom (1:18,441).

Juan Manuel Fangio (levo) je lovoriko, ki jo je osvojil na krstni dirki F1 za VN Španije v Barceloni, takole 3. novembra 1951 v Milanu predal generalnemu direktorju Alfa Romea Antoniu Alessiu. Foto: AP

Michael Schumacher je s šestimi zmagami daleč najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Španije, a najbrž najimpresivnejšo predstavo je uprizoril na dirki leta 1994, ki jo je končal na odličnem drugem mestu, potem ko je imel polovico dirke v svojem benettonu na voljo le peto prestavo! Zmagal je Damon Hill z williamsom, tretji je bil Mark Blundell s tyrrellom. Foto: AP

Fangio na prvi španski dirki do naslova prvaka

Prvo dirko, ki je štela za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta, so organizirali 28. oktobra 1951. Bila je zadnja dirka sezone, za naslov svetovnega prvaka sta se potegovala Argentinec Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) in Italijan Alberto Ascari (Ferrari). Ta je imel za vodilnim dve točki zaostanka in si je v kvalifikacijah priboril najboljši štartni položaj, ki pa mu ga zaradi silnih težav s čezmernim obrabljanjem gum ni uspelo pretopiti v zmago. Na koncu je za zmagovalcem Fangiem zaostal kar za dva kroga in je osvojil šele četrto mesto. To je bil za Fangia prvi od petih naslovov svetovnega prvaka, preostale naslove je osvojil v letih 1954, 1955, 1956 in 1957.

Nigel Mansell, prvi zmagovalec dirke za VN Španije na dirkališču v Montmelu. Foto: Reuters

Mansell zmagovalec leta 1991

Omenjena dirka je sicer potekala v Barceloni, a na dirkališču Pedralbes. Na dirkališču v Montmelu pa so prvo dirko za VN Španije organizirali leta 1991. Šlo je za 14. dirko sezone, ki jo je s 'pola' začel Gerhard Berger pred Nigelom Mansllom in Ayrtonom Senno. Šlo je za zelo razburljivo dirko, razplet je med drugim krojilo tudi spremenljivo vreme. Na koncu se je zmage veselil Mansell (Williams), ki je za dobrih 11 sekund prehitel Alaina Prosta v ferrariju, tretji je bil Mansllov moštveni kolega Riccardo Patrese. Do točk sta se dokopala še Ayrton Senna (McLaren) in Michael Schumacher (Benetton), ki se je odlično kosal z veterani formule ena, a je nato storil napako in padel na šesto mesto. V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena je še vedno prepričljivo vodil poznejši prvak Senna.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Kataloniji se začne s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Sledi drugi prosti trening ob 15.00. V soboto opoldne je na sporedu tretji prosti trening, tri ure pozneje kvalifikacije. Dirka za VN Španije se začne v nedeljo ob 15.10.

Vsi zmagovalci dirk za VN Španije: