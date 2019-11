Sebastian Vettel (spredaj) in Charles Leclerc sta trčila v medsebojnem boju za četrto mesto. Monačan je dirko z zlomljeno desno obeso sklenil v izletnem območju četrtega zavoja, Nemec nekaj zavojev pozneje s predrto zadnjo levo gumo, ki mu je dodobra uničila podvozje. Foto: Reuters

Moštvo iz Maranella je v Interlagosu ostalo brez točk, potem ko sta omenjena dirkača v drugi polovici brazilske preizkušnje trčila v medsebojnem dvoboju in odstopila.

O trku, ki je dodatno začinil zaključek brazilske preizkušnje, se je po dirki prelilo veliko črnila. Ugibalo se je, kdo je bil kriv. Strokovnjaki na Sky Sports in na BBC-ju so enotnega mnenja, da je za odstop obeh dirkalnikov poskočnega konjička odgovoren ‒ Vettel.

Vsaka najmanjša napaka škoduje

Ferrariju se je obetalo lepo število točk, še posebej so bile te pomembne za Leclerca, ki se aktivno bori za končno tretje mesto v skupnem seštevku, a po odstopu je glavni favorit za mesto tik za mercedesoma zdaj Max Verstappen, ki je v Interlagosu dosegel deveto zmago v karieri. "Žal mi je za moštvo. Žal mora biti tudi dirkačema," je za Reuters po dirki dejal vodja moštva Ferrari Mattia Binotto in dodal: "Ker smo si že zagotovili drugo mesto v konstruktorskem seštevku, smo obema omogočili medsebojno dirkanje na nož. Vendar se morata zavedati, da vsaka najmanjša napaka škoduje. Menim, da je vsak izmed njiju odgovoren za trk. Zavedata se, da so neumne napake res neumne. To, kar se je zgodilo v Sao Paulu, je sramotno za naše moštvo."

Hill: Ne smeta se obnašati kot otroka

Oglasil se je tudi svetovni prvak v formuli ena iz leta 1996 Damon Hill, ki je poudaril, da bi se na Binottovem mestu pogovoril z dirkačema in jima zabičal, da se podobne napake ne smejo več ponoviti. "Na njegovem mestu bi ju posedel v sobo in jima ukazal, da se na stezi v takšnem moštvu ne moreta obnašati kot kakšna otroka. Odgovorna sta do sebe in do svojega moštva," je povedal Britanec, ki meni, da bi moral krivdo za nesrečo priznati le Vettel. Ta je v preteklosti že poskrbel za podoben incident, in sicer na dirki za VN Turčije leta 2010, ko je trčil s tedanjim moštvenim kolegom pri Red Bullu, Markom Webbrom.

Coulthard: Seb ni več tako dober

Oglasil se je še en nekdanji britanski dirkač, David Coulthard, ki je za Channel 4 poudaril, da je Vettel tarča kritik že vso sezono. "Za njim je težka sezona. V moštvo je prišel mladi dirkač, ki je dokazal svoje sposobnosti in predvsem hitrost. V skupnem seštevku je Charles uvrščen pred štirikratnim svetovnim prvakom. Stara slava ti pač ne zagotavlja uspeha v prihodnosti, Mislim, da obupani ljudje delajo obupne stvari. Ne bi ravno rekel, da je Seb obupan, vendar v dirkanju na nož vsekakor ni več tako dober kot drugi dirkači," je povedal 48-letni Škot.

Leclerc: Dovolj sva zrela

22-letni Leclerc, najboljši posameznik v kvalifikacijah v letošnji sezoni, je pojasnil, da se je neposredno po dirki pogovoril le z Binottom, ne pa tudi s Vettlom. "Prepričan sem, da sva dovolj zrela, da vse skupaj razrešiva in pustiva za seboj. Obema je zelo žal za moštvo, oba sva zelo razočarana," je še dejal Monačan.

Tretja letošnja zmaga Verstappna in polom Ferrarija v Interlagosu

