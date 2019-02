Max Verstappen je v prejšnji sezoni po radijski zvezi večkrat bentil nad Renaultovimi pogonskimi sklopi. Pri Red Bullu letos sodelujejo s Hondo, s katero je 21-letni Nizozemec (zaenkrat) zelo zadovoljen. Foto: Reuters

V kraljico motošporta je prodrl leta 2015 pri komaj 17 letih. Številni so bili prepričani, da je za formulo ena enostavno premlad, a je kritike hitro utišal s hitrostjo in brezkompromisnimi prehitevalnimi manevri.

Med sezono 2016 je sledila selitev k Red Bullu, kjer je že na prvi dirki - dirki za VN Španije v Barceloni - dosegel svojo prvo zmago. Teh je nanizal še štiri, a izplen bi bil lahko morda še boljši.

Verstappen je zadovoljen s potekom zimskih testiranj v Barceloni. Foto: Reuters

Od lanske VN Monaka dirka drugače

Na uvodu prejšnje sezone je bil udeležen v številne incidente na progah, sezona pa se je pravzaprav prelomila med zadnjim prostim treningom pred VN Monaka v Monte Carlu, ko je razbil svoj dirkalnik. Le-tega mu v moštvu niso mogli popraviti do začetka kvalifikacij, kar je privedlo do tega, da je nedeljsko dirko začel z zadnjega štartnega položaja. Vseeno je monaško preizkušnjo oddirkal sijajno, na koncu osvojil deveto mesto, odtlej pa je na preostalih 15 dirkah sezone kar desetkrat stopil na oder za zmagovalce - dvakrat na najvišjo stopničko (V Spielbergu in Ciudad de Mexicu).

Gasly nasledil Ricciarda Po odhodu Daniela Ricciarda k Renaultu je Verstappnov moštveni kolega pri Red Bullu postal 23-letni Francoz, Pierre Gasly.

S Hondo upa na boljše čase

Kljub vsemu je s svojimi izjavami večkrat dvignil prah, predvsem je bil neprizanesljiv do Renaulta zaradi nezanesljivega in nekonkurenčnega pogonskega sklopa. Teh težav s francoskim motorjem v novi sezoni ne bo več, red bullov dirkalnik namreč poganja pogonski sklop Honde. "Zadovoljen sem z našim sodelovanjem. Vsi smo povsem osredotočeni in mirni. Vsak ve, kakšne so njegove zadolžitve," je med zimskimi testiranji sedmi sili diplomatsko na vprašanja o Hondi odgovarjal Verstappen, ki je vesel, da motor japonskega proizvajalca zaenkrat kaže dobre znake zanesljivosti. "Najpomembneje je, da vse poteka v najlepšem redu. Motor in dirkalnik sta zanesljiva. Zaenkrat med testiranji nismo imeli večjih težav. Če na dan odpelješ po 100 krogov, lahko rečemo, da je to uspeh," je še dodal.

Zaveda se, da lahko še vedno osvoji veliko točk, četudi nima možnosti za zmago. To je nujno, saj drugače ne moreš osvojiti prvenstva. Zdaj je zrel. Seveda je še vedno mlad dirkač, a precej zrelejši, kot v prejšnjih sezonah. Dr. Helmut Marko

Dr. Marko se je pogovarjal o potrpljenju

Motošportni direktor Red Bulla dr. Helmut Marko se zaveda, da je Red Bull z Danielom Ricciardom izgubil pomemben člen na poti do uspeha v konstrkutorskem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena, zdaj bo breme uspeha v celoti padlo na Verstappnova ramena. "Nekajkrat sva se pogovorila o potrpljenju, prepričan sem, da ga bo v novi sezoni pokazal. Zaveda se, da lahko še vedno osvoji veliko točk, četudi nima možnosti za zmago. To je nujno, saj drugače ne moreš osvojiti prvenstva. Zdaj je zrel. Seveda je še vedno mlad dirkač, a precej zrelejši, kot v prejšnjih sezonah. Zaenkrat je zadovoljen, tudi nad pogonskim sklopom nima nikakršnih pripomb. V prejšnji sezoni nam je po radijski zvezi večkrat poudaril, kako je nezadovoljen nad dirkalnikom in pogonskim sklopoim. Tokrat je drugače. V novo sezono korakamo polni samozavesti in optimizma," je pojasnil dr. Marko.

Sklenil je: "Max je naredil velik korak v pravo smer med zimskimi testiranji. V preteklosti so mu testiranja predstavljala mukotrpno delo, večkrat je bil zdolgočasen. Zdaj pa razume, kako pomembno je vse. Njegove povratne informacije pridejo našim inženirjem še kako prav."