Max Versatppen je v nedeljo dobil sedmo dirko formule ena v svoji karieri. V vsaki od zadnjih treh sezon je dosegel vsaj dve zmagi. 21-letnik je poskrbel za pravo evforijo v domovini. Foto: Reuters

Spremenljivo vreme je pri moštvih poskrbelo za taktični kaos, dirkači so opravili kar 78 postankov, med katerimi so menjavali gume za suho in gume za mokro stezo.

Fantastično je bilo zmagati. Bilo je zelo težko, ves čas si moral biti maksimalno osredotočen, sprejemati si moral prave odločitve. Pretok informacij med mano in moštvom je bil tokrat še pomembnejši kot sicer. Vedno smo se pravilno odločili, zaradi tega smo tudi zmagali. Max Verstappen

Odvijali so se odlični boji, dogajali so se zdrsi, na stezo je večkrat zapeljal varnostni avtomobil. Kot zmagovalec je iz nemške preizkušnje prišel Max Verstappen, ki je še enkrat dokazal, da se je iz zaletavega prelevil v izjemno zanesljivega dirkača.

Sprejemati je bilo treba prave odločitve

Resda je v 26. krogu storil napako in naredil pirueto, a to je bila ob slabšem štartu, ko so se kolesa njegovega red bulla zavrtela v prazno, tudi edina napaka, ki jo je storil na deževni dirki. Preostanek naloge je opravil z odliko. "Res je, naredil sem lep obrat za 360 stopinj. Všeč mi je bil. Sicer pa je bilo na dirki najpomembnejše to, da narediš čim manj napak. Z leti se učiš in vesel sem, da mi je uspelo doseči tak rezultat," je uvodoma dejal Max Verstappen, ki je dobil dve od zadnjih treh dirk. "Fantastično je bilo zmagati. Bilo je zelo težko, ves čas si moral biti maksimalno osredotočen, sprejemati si moral prave odločitve. Pretok informacij med mano in moštvom je bil tokrat še pomembnejši kot sicer. Vedno smo se pravilno odločili, zaradi tega smo tudi zmagali," je še dodal.

Sebastian Vettel je bil najdejavnejši dirkač na nedeljski dirki, na kateri je pridobil kar 18 mest. Foto: Reuters

Dirka je bila zelo dolga, zdelo se je, kot da se nikoli ne bo končala. Bilo je zabavno. Težko je bilo predvideti razmere in sprejeti najboljšo odločitev. Sebastian Vettel

Vettel sprva povsem brez besed

Neverjetno dirko je odpeljal tudi Sebastian Vettel, ki na Hockenheimring sicer nima lepih spominov. Lani je bil na poti do zmage, ko je storil napako in odstopil, to pa se je izkazalo za prelomno točko v sezoni, v kateri je Hamilton brez večjih težav oddrvel do novega naslova svetovnega prvaka. Tudi tokrat je kazalo slabo. Po spodletelih kvalifikacijah je dirko začel z začelja kolone, že v uvodnem krogu je prehitel šest dirkačev, vseskozi je napredoval, v zaključku dirke se je uvrstil na oder za zmagovalce, na koncu je zaostal le za Verstappnom. "Dirka je bila zelo dolga, zdelo se je, kot da se nikoli ne bo končala. Bilo je zabavno. Težko je bilo predvideti razmere in sprejeti najboljšo odločitev," je dejal Vettel, ki najprej sploh ni našel pravih besed. "V zadnjem delu dirke sem bil zelo hiter, v prvem zavoju so bili dirkači pred menoj zelo pazljivi, sam pa sem imel na voljo sistem DRS, ki mi je bil zelo v pomoč. V zadnji ravnini sem posledično lahko prehiteval," je pojasnil Heppenheimčan.

Veselje članov moštva Toro Rosso z Daniilom Kvjatom po koncu dirke na Hockenheimringu. Foto: EPA

Novopečeni očka spet na stopničkah

Za še eno lepo zgodbo je poskrbel tretjeuvrščeni Daniil Kvjat. Rus, ki v formuli ena doživlja drugo pomlad – pred leti je zavoljo velikih napak izgubil sedež v kraljici motošporta – je v soboto prvič postal očka, v nedeljo pa se je prvič po dirki za VN Kitajske leta 2016 znova povzpel na oder za zmagovalce. "Občutek ob vrnitvi na oder za zmagovalce je čudovit. Neverjetno je to doseči s Toro Rossom. Zelo sem vesel. Današnja dirka je bila kot grozljivka s ščepcem črnega humorja. V določenem trenutku sem bil prepričan, da je moje dirke konec, a na koncu se je vse obrnilo. Tako kot moja kariera," je povedal 25-letnik iz Ufe, ki letos dirka zares odlično, zato ne čudijo vse glasnejše govorice, da utegne kmalu pri Red Bullu zamenjati neprepričljivega Pierra Gaslyja, ki je v zaključku nemške dirke poškodoval sprednje krilce svojega dirkalnika in končal na repu razvrstitve.

Moštvo Mercedesa pred začetkom domačega dirkaškega konca tedna v Hockenheimu. Po nedeljski dirki je bilo vzdušje povsem drugačno. Foto: Reuters

Stroll ob (druge) stopničke zaradi manjše napake

Presenetljivo visoko se je na Hockenheimringu uvrstil tudi Kanadčan Lance Stroll. Sin lastnika moštva Racing Point je osvojil četrto mesto, njegov najboljši rezultat po Bakuju 2017, ko je bil tretji. "Manjša napaka v zaključku dirke mi je odvzela stopničke. Dirka je bila zelo naporna, toda zadnjih 20 krogov sem dirkal s pravilno izbranimi gumami," je dejal 20-letnik iz Montreala.

Mercedesova proslava ob 125. obletnici z napako

Popolnoma drugačno pa je bilo razpoloženje v garaži Mercedesa, ki je prejšnji konec tedna praznoval 125 let v motošportu. Moštvo iz Brackleyja si je po sobotnih kvalifikacijah obetalo odlično dirko, nekaj časa je celo kazalo na novo dvojno zmago, nato pa se je vse porušilo. Lewis Hamilton je naredil kopico napak, po eni izmed njih si je uničil sprednje krilce, sledila je še petsekundna kazen zaradi nepravilnega uvoza v bokse. Njegov moštveni kolega Valtteri Bottas je svoj dirkalnik razbil v končnici dirke ob izvozu iz prvega zavoja. Izkupiček domače dirke: dve točki zaradi devetega mesta Hamiltona, ki se je v deseterico uvrstil nekaj ur po dirki, potem ko so komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) s 30 sekundami pribitka kaznovali Kimija Räikkönena in Antonia Giovinazzija (oba Alfa Romeo).

Wolff: Težko je biti dobre volje

"V takšnih razmerah je zlahka storiti napako. Moral bi odpeljati dirko brez napak, a so se te zgodile. Tako pač je," je po dirki dejal Bottas. Hamilton naj bi dirkal s povišano temperaturo in bolečim grlom, 'pola' ni uspel pretopiti v novo zmago. "Ob tako slabem dnevu je težko biti dobre volje. Dirko smo začeli dobro, nato pa smo imeli nekaj težav s spremenljivim vremenom, sprejeli smo tudi nekaj napačnih odločitev in po tem je šlo vse le še navzdol," je priznal vodja moštva Mercedes Toto Wolff, ki je sicer vajen zmagovanja svojih dirkačev. Na 11 dirkah v letošnji sezoni je Mercedes slavil kar devetkrat.

Dirkače elitnega razreda motošporta že ta konec tedna čaka zadnja dirka pred poletnim premorom, dirka za VN Madžarske na Hungaroringu v Budimpešti.

Druga letošnja zmaga Verstappna

Zmagovalci vseh dirk za VN Nemčije: