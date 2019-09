Sebastianu Vettlu se je odvalil velik kamen od srca. Po več kot letu dni je spet stopil na najvišjo stopničko po dirki formule ena. Foto: Reuters

Vettel je v nedeljo v Marina Bayu končal 13-mesečno sušo oziroma 392 dni brez zmage v elitnem razredu motošporta. Pravzaprav se za veliko slavje lahko zahvali ekipi, ki ga je na postanek poklicala pred Leclercom, tako da je Nemec po postanku moštvenega kolega zapeljal v vodstvo in ga obdržal do konca singapurske preizkušnje.

Medtem ko je Vettel slavil malo verjetno zmago, pa na drugi strani Leclerc ni bil pretirano dobre volje. Želel si je nove, tretje zaporedne zmage v formuli ena, v soboto si je privozil peti 'pole' v letošnji sezoni, nato pa je zaradi drugačne taktike izgubil vodilni položaj in se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Vseeno so pri Ferrariju zadovoljni, dosegli so prvo dvojno zmago po VN-ju Madžarske 2017.

Vettel ponosen na vse v Maranellu

Potem ko se je v zadnjem obdobju znašel pod velikim plazom kritik zaradi številnih dirkaških napak in slabih izidov (od junija lani naredi vsaj eno veliko dirkaško napako na vsake tri dirke), je Vettel po več kot 13 mesecih znova stal na najvišji stopnički. Čeprav prejšnji konec tedna ni pričakoval takšnega uspeha. "Najprej bi rad čestital ekipi za odličen uspeh. Začetek sezone je bil težek, v zadnjih tednih pa smo zelo napredovali in zrasli. Zelo sem ponosen na celoten kolektiv v Maranellu," je povedal Heppenheimčan in nadaljeval: "Odločitev o času postanka je bila nenadna. Zdelo se mi je, da malce prehitevamo, saj sem bil prepričan, da bom imel zaradi tega v zaključku dirke težave z obrabljenostjo gum, a takoj po postanku sem dal vse od sebe in bil precej presenečen, ko sem ob Charlesovi vrnitvi na stezo prevzel vodstvo."

Charles Leclerc je bil nezadovoljen z moštveno strategijo za Sebastiana Vettla, zaradi katere je bil ob tretjo zaporedne zmage. Foto: EPA

Leclerc potrebuje pojasnilo moštva

"Med dirko v dirkalniku ne vidiš celotnega položaja. Nisem vedel, da je Sebastian že opravil svoj postanek, prav tako nisem pričakoval, da me bo prehitel, ko sem opravil svoj postanek. Če je bila takšna odločitev sprejeta, je bila zagotovo sprejeta v dobro ekipe," je po dirki povedal Charles Leclerc, ki je bil sicer na dobri poti, da dobi še tretjo zaporedno dirko po poletnem premoru, potem ko je na najvišjo stopničko stopil po dirkah v Spa-Francorchampsu in Monzi. "Vse skupaj je frustrirajoče, toda vseskozi sem se držal načrta. Strategije, ki so jo za Vettla izbrali v moštvu, vsekakor nisem pričakoval, ampak tako pač je včasih, za ekipo sem sicer zelo vesel dvojne zmage," je še dejal Monačan in dodal: "Vse, kar potrebujem, je pojasnilo, da je bila to edina možna taktika za dvojno zmago. Ne vem, ali bi lahko svoj postanek opravil že prej. Toda sem smo prispeli z željo po uvrstitvi na oder za zmagovalce, odhajamo z dvojno zmago."

Max Verstappen je v Singapurju dosegel šesto uvrstitev na oder za zmagovalce v sezoni. Foto: EPA

Verstappen vesel, da je na odru za zmagovalce

Max Verstappen, ki je prvi del sezone končal na vrhuncu, na uvodnih dveh dirkah po poletnem premoru pa osvojil samo štiri točke, je vesel nove uvrstitve na oder za zmagovalce. Na splošno je s svojo predstavo zelo zadovoljen. "Celotna dirka je šla dobro. Na začetku smo bili vsi malce počasnejši, dirkali smo bolj skupaj. Imel sem nekaj težav z gumami, zato smo opravili postanek, mislim da smo to storili ob najboljšem možnem času. Na ta način smo prehiteli Lewisa, potem pa je bilo vse odvisno le še od tega, kako dobro bom gume ohranjal pri življenju," je dejal Nizozemec, ki se je v letošnji sezoni podpisal pod dve zmagi (VN Avstrije in VN Nemčije), in dodal: "Leteči štarti, potem ko se je varnostni avtomobil umaknil s steze, so zaradi ohlajenih gum povzročali kar nekaj preglavic, toda vesel sem uvrstitve na oder za zmagovalce. Čaka nas kar nekaj dela, a vesel sem uvrstitve med najboljše tri."

Lewis Hamilton ima pred najbližjim zasledovalcem, moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom, v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena 65 točk prednosti, 96 točk pred Leclercom in Verstappnom in še dodatnih šest točk pred Vettlom. Foto: EPA

Hamilton: Ferrari je bolj lačen uspeha

"Vedel sem, da bi morali izbrati takšno strategijo, da bi pridobili mesto s postanki. To sem vedel že zjutraj in tudi na sestanku pred dirko sem rekel, da bi morali tvegati, pa nismo. Toda zmagujemo in izgubljamo skupaj. Današnji razplet dirke boli, saj se zavedamo, da bi lahko zmagali," je po dirki povedal Lewis Hamilton, ki sicer še vedno trdno ostaja v vodstvu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta. "V tem trenutku se zdi, da je Ferrari bolj lačen uspeha, preprosto moramo prestaviti v višjo prestavo. Še vedno smo najboljše moštvo v tem športu," je dodal.

Že naslednji konec tedna v Rusiji

Sezona formule ena se bo nadaljevala že naslednji konec tedna, ko bodo dirkalniki hrumeli v Sočiju. Že v petek je na sporedu prvi prosti trening pred nedeljsko dirko za VN Rusije. Lansko dirko je dobil Hamilton pred moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom in Vettlom.

Vettlova suša se je v Singapurju le končala

