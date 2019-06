21-letni Max Verstappen je v Spielbergu dosegel šesto zmago v formuli ena. Foto: Reuters

Nizozemskega mladeniča je v Spielbergu spodbujala nepregledna množica navijačev, odetih v oranžne barve, ki so z glasnim skandiranjem pospremili vsak prehitevalni manever njihovega ljubljenca. Ko je ta v 67. krogu ukanil še tedaj vodilnega Leclerca, so si dokončno dali duška.

Max Verstappen je dirko začel izjemno slabo, z drugega je padel na sedmo mesto. Foto: Reuters

Zmagovalec kljub vsemu neposredno po dirki vseeno še ni bil znan, saj so komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) pod drobnogled vzeli Verstappnov prehitevalni manever za zmago, s katerim je s steze izrinil Ferrarijevega dirkača.

Katastrofalen štart Verstappna

Verstappen, ki je Red Bullovo domačo dirko začel z drugega štartnega položaja, je štart avstrijske preizkušnje zamočil. Njegov dirkalnik je za trenutek zastal, zaradi česar je kar nekaj dirkačev švignilo mimo njega, Nizozemec je padel na sedmo mesto. Leclerc je vodstvo suvereno zadržal, za njim je v uvodni zavoj zapeljal Bottas. tretji je bil Lando Norris, ki pa s svojim mclarnom ni uspel za seboj zadržati hitrejša in izkušenjša Hamiltona ter Kimija Räikkönena. Lepo je s ferrarijem napredoval tudi Sebastian Vettel, ki je hitro zapeljal na šesto mesto, v 4. krogu je pridobil še en položaj, ko je po notranji strani uvodnega zavoja ugnal Norrisa.

Slab postanek Vettla, daljši postanek Hamiltona

V naslednjih krogih se pri vrhu ni spremenilo nič, Räikkönen ni uspel najboljših zadržati za seboj s svojo alfo romeom. Po 20 krogih so se začeli postanki, izjemno slabega so si privoščili pri Ferrariju, kjer so ob Vettlovem prihodu zamujali z novimi gumami, tako da je Nemec, ki si je z nekaj zares hitrimi krogi priboril nekaj dragocenih sekund v boju za morebitno četrto mesto s Verstappnom, vse prigarano v trenutku izgubil. Daljši postanek je moral opraviti tudi Hamilton, ki je nekajkrat preširoko zapeljal v prvi zavoj in si poškodoval sprednje krilce. Za 11 sekund se je moral ustaviti, da so mu zamenjali gume in nos mercedesa. Padel je na peto mesto.

Zadnji, ki je zavil v bokse, je bil Verstappen. Na stezo se je vrnil za Vettla na četrto mesto.

Verstappen kot feniks iz pepela do zmage

Prav Verstappen je bil tisti, ki je do konca dirke požel največ pozornosti. Izjemno hitro je topil prednost nasprotnikov, najprej je v 50. krogu ugnal Vettla, šest krogov pozneje še Bottasa. Sledil je napad na zmago. Relativno hitro je stopil zaostanek za vodilnim Leclercom, ki s precej bolj obrabljenimi gumami ni bil več tako hiter. V samem zaključku dirke sta se dirkača spustila v sijajen boj, Verstappen je napadal, Leclerc se je branil. V tretjem zavoju 69. kroga je sin Josa Verstappna poskusil še enkrat po notranji strani, tokrat mu je uspelo. Med prehitevalnim manevrom sta dirkača trčila z gumami, Leclercu je zmanjkalo prostora, za trenutek je moral zapeljati s steze. Sanj o krstni zmagi v kraljici motošporta je bilo konec.

Dirka za VN Avstrije, Spielberg