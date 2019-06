Sebastian Vettel se po koncu dirke ni mogel pomiriti. Foto: AP

Prisilil sem ga v napako, zapeljal je s steze, ko pa se je vrnil nazaj, sva skoraj trčila. Škoda, a to je dirkanje. Zavoj sem odpeljal povsem normalno. Ko se vračaš na stezo, ne smeš zapeljati kar v dirkaško linijo. Lewis Hamilton

Vettel je bil po koncu kanadske dirke besen kot ris. Zapustil je svoj dirkalnik in se ni udeležil tradicionalnega intervjuja z nekdanjim dirkačem Martinom Brundlom po dirki, a se je pozneje vseeno vrnil in - zamenjal tabli, ki označujeta osvojeno mesto ob dirkalnikih.

Videlo se mu je, da se še dolgo ne bo sprijaznil s kaznijo - pribitkom petih sekund -, ki so mu jo po napaki v 48. krogu, ko se je na stezo nevarno vrnil v Hamiltonovo dirkaško linijo, naložili komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia).

Nemec, ki na zmago v formuli ena čaka že vse od lanske dirke za VN Belgije, v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo za vodilnim Hamiltonom zdaj zaostaja že za 62 točk.

Vettel: Raje bi dirkal v starih časih

"Vračal sem se na stezo, hkrati sem se trudim obdržati dirkalnik pod nadzorom. Ko sem ga uspel ukrotiti, sem pogledal v vzvratno ogledalo in opazil, da je Lewis tik za menoj. Mislim, da v dani situaciji ne bi mogel ukrepati drugače. Res ne vidim, kje je težava," je po dirki dejal Sebastian Vettel in dodal, da vse strožja pravila ubijajo formulo ena. "Obožujem stare dirke, stare dirkalnike, stare dirkače. Želim si, da bi dirkal v tistih časih, kajti danes je preveč pravil in diplomacije. vsak bi moral brezsramno izraziti svoje mnenje. Današnja formula ena mi ni všeč. To, kar se je zgodilo danes na stezi, je zame dirkanje. Starejše generacije dirkačev, ki sem jih prej omenil, tudi navijači na tribunah bi se strinjali, da je to dirkanje," je povedal in dodal: "Današnja formula ena ni šport, v katerega sem se v mladosti zaljubil."

Sklenil je: "Sploh ne gre tu za boj za naslov prvaka, enostavno smo si zaslužili to zmago, a so nam jo ukradli. In to je naše mnenje. Dirka je bila odlična, navijači so me bodrili ves čas. Zdaj je vzdušje nekam čudno in res ne vem, kaj sploh reči. Takšne odločitve komisarjev škodijo našemu športu. Ljudje želijo gledati dirkanje, in to je bilo dirkanje. Res škoda, da potem vse pokvarijo neke smešne odločitve. Kam pa naj bi sploh šel? Nisem mogel zaviti drugam, ko sem se vračal na stezo."

Hamilton: Ne moreš kar zapeljati v dirkaško linijo

Po dirki je bil povsem drugačne volje Lewis Hamilton, ki je podedoval Vettlovo zmago. Potem, ko je opravil s floskulami navijačem, ki jih ponovi po vsaki dirki, je prešel k bistvu: "Ne želim si takšne zmage. Prisilil sem ga v napako, zapeljal je s steze, ko pa se je vrnil nazaj, sva skoraj trčila. Škoda, a to je dirkanje. Zavoj sem odpeljal povsem normalno. Ko se vračaš na stezo, ne smeš zapeljati kar v dirkaško linijo." Aktualni svetovni prvak, ki je dosegel že tretjo zaporedno zmago, je obenem priznal, da je imel proti koncu kanadske preizkušnje že veliko težav s pregrevanjem zavor, potem ko je lovil Vettla in skrbel, da je njegova prednost ostala pod 5 sekundami.

Leclerc vendarle zadovoljen s Ferrarijem

Kar nekoliko je lahko na tretjem mestu odleglo drugemu Ferrarijevemu dirakču Charlesu Leclercu, ki je stopil na oder za zmagovalce, potem ko je na domači dirki v Monte Carlu utrpel točkovno ničlo. V Montrealu ni imel razburljive dirke, relativno lahko je osvojil tretje mesto, nekaj časa se mu je nasmihala tudi dodatna točka za najhitrejši odpeljani krog, a jo je na koncu odnesel Bottas. "Zelo sem zadovoljen s predstavo. Bili smo zelo hitri, res škoda, da sem storil nekaj manjših napak v kvalifikacijah. To moram nujno popraviti! Ferrari si je danes zaslužil zmago. Škoda. Toda vrnili se bomo močnejši, upam da bo zmaga prišla kmalu," je dejal 21-letnik.

Mimogrede, Valtteri Bottas je z mercedesom podrl rekord proga, ki ga je vse od leta 2004 držal Rubens Barrichello. Brazilec je s ferrarijem tedaj za en krog potreboval 1:13,622, Fincu je v nedeljo uspelo krog premagati v 1:13,078.

Zmagovalci vseh dirk za VN Kanade: