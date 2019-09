Sebastian Vettel je le dočakal novo, 53. zmago v karieri formule ena. Foto: Reuters

Že v soboto je 32-letni Nemec dokazal, da v Singapurju misli resno. Z izjemno odpeljanim krogom v zadnjem delu kvalifikacij je vrgel rokavico tekmecem, a je moral na koncu priznati premoč Leclercu in največjemu tekmecu iz zadnjih let Lewisu Hamiltonu. Toda v nedeljo se mu je vse izšlo po načrtih.

Charles Leclerc je odlično začel nedeljsko dirko, tudi njegov moštveni kolega Sebastian Vettel je dobro štartal in že takoj napadel Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters

Dirko je začel odlično, takoj je napadel Hamiltona, a je ta odbil vse napade in zadržal drugo mesto. V Nemčevo korist se je dirka prelomila po eni tretjini. Namreč, v 19. krogu je skupaj s Verstappnom opravil postanek, krog pozneje je v bokse zapeljal še vodilni Leclerc, ki pa je na stezo nazaj zapeljal za moštvenim kolegom.

Monačan, prvo ime druge polovice sezone - dobil je uvodni dirki, skupaj s kvalifikacijami -, se nikakor ni uspel približati štirikratnemu svetovnemu prvaku, na koncu se je moral zadovoljiti z uvrstitvijo na drugo najvišjo stopničko.

Najuspešnejši dirkač Singapurja

Vettel je tako končno dosegel zmago. Pred začetkom sezone je bil eden izmed glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka, a po sila neprepričljivih predstavah je dosegal povprečne rezultate, njegova prejšnja zmaga je bila stara že več kot leto dni (VN Belgije 2018). Heppenheimčanu, ki je v Marina Bayju dosegel 53. zmago v karieri, je singapurska preizkušnja zelo po godu, z nedeljsko zmago je postal najuspešnejši dirkač na tem dirkališču. Zmagal je petič (2011, 2012, 2013, 2015 in 2019), pred dirkaškim koncem tedna si je vrh lestvice s po štirimi zmagami delil s Hamiltonom (2009, 2014, 2017 in 2018).

Vettel si je najboljši položaj zagotovil po postankih. Ko se je Leclerc, ki je v bokse zapeljal kot vodilni dirkač, vrnil na stezo, je Nemec smuknil pred njega, vodstvo pa nato relativno mirno zadržal do konca. Foto: Reuters

Najprej dvakrat varnostni avtomobil ...

Toda dirka še zdaleč ni bila nezanimiva. V 36. krogu sta med 9. in 10. zavojem trčila Romain Grosjean (Haas) in George Russell (Williams), slabše jo je odnesel Britanec, ki je končal v zidu. Na stezo je zapeljal varnostni avtomobil, ki je izničil vse časovne razlike med dirkači. Voda na mlin četrtouvrščenemu Hamiltonu, ki je imel od tekmecev pred seboj na svojem mercedesu šest oziroma sedem krogov mlajše gume. Toda po letečem štartu serijski svetovni prvak ni mogel resno ogroziti tretjeuvrščenga Verstappna, ta mu je hitro pobegnil za nekaj sekund, nato pa je na stezo znova zapeljal varnostni avtomobil. Tokrat zaradi Sergia Pereza, ki je moral po odpovedi pogonskega sklopa svoj racing point parkirati ob stezi. Razlike so bile vnovič izničene, veliko srečnejši pa so bili tokrat pri Ferrariju, saj je varnostni avtomobil na stezi vztrajal kar nekaj časa, v bokse je zapeljal šele 13 krogov pred koncem.

... nato še tretjič!

Dirkači so odpeljali zgolj nekaj krogov, ko je na stezo varnostni avtomobil zapeljal še - tretjič! Tokrat sta za njegov prihod poskrbela Daniil Kvjat (Toro Rosso) in Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). Rus je želel Finca prehiteti v uvodnem zavoju, svetovni prvak iz leta 2007 ga ni videl, prišlo je do trka, svoj dirkalnik je z zlomljeno levo obeso ustavil v izletnem območju. Po navadi varnostni avtomobil začini dirko, tokrat je nekoliko pokvaril njen zaključek, saj je onemogočil kakršen koli boj oziroma morebitno spremembo pri vrhu. Hamilton se je v zadnjem krogu tretjeuvrščenemu Verstappnu približal na pol sekunde, a mu tudi v DRS-območju ni uspelo švigniti mimo in si zagotoviti mesto na odru za zmagovalce.

Že naslednji konec tedna v Rusiji

Sezona formule ena se bo nadaljevala že naslednji konec tedna, ko bodo dirkalniki hrumeli v Sočiju. Že v petek je na sporedu prvi prosti trening pred nedeljsko dirko za VN Rusije. Lansko dirko je dobil Hamilton pred moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom in Vettlom.

Dirka za VN Singapurja, Marina Bay

# Dirkač Moštvo Čas 1 Sebastian Vettel Ferrari 1:58:33,667 2 Charles Leclerc Ferrari +2,641 3 Max Verstappen Red Bull 3,821 4 Lewis Hamilton Mercedes 4,608 5 Valtteri Bottas Mercedes 6,119 6 Alexander Albon Red Bull 11,663 7 Lando Norris McLaren 14,769 8 Pierre Gasly Toro Rosso 15,547 9 Nico Hülkenberg Renault 16,718 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17,855 11 Romain Grosjean Haas 35,436 12 Carlos Sainz ml. McLaren 35,974 13 Lance Stroll Racing Point 36,419 14 Daniel Ricciardo Renault 37,660 15 Daniil Kvjat Toro Rosso 38,178 16 Robert Kubica Williams 47,024 17 Kevin Magnussen Haas 1:26,522 Odstop: George Russell (Williams), Sergio Perez (Racing Point), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Najhitrejši krog: Kevin Magnussen (1:42.301)

Skupni vrstni red, dirkači (15/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 296 (3) 2 Valtteri Bottas Mercedes 231 (2) 3 Charles Leclerc Ferrari 200 (3) 4 Max Verstappen Red Bull 200 (2) 5 Sebastian Vettel Ferrari 194 (2) 6 Pierre Gasly Toro Rosso (Red Bull) 69 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 58 8 Alexander Albon Red Bull (Toro Rosso) 42 9 Daniel Ricciardo Renault 34 10 Daniil Kvjat Toro Rosso 33 11 Nico Hülkenberg Renault 33 12 Lando Norris McLaren 31 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 14 Sergio Perez Racing Point 27 15 Lance Stroll Racing Point 19 16 Kevin Magnussen Haas 18 17 Romain Grosjean Haas 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 Robert Kubica Williams 1 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red, konstruktorji (15/21):