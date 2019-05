Sergio Perez se je z zadnjimi močmi izognil trku ob izvozu iz boksov. Foto: EPA

Varnost je izjemno pomembna, ne le za nas, tudi za delavce ob progi. Sergio Perez

Ko je Charles Leclerc s svojim ferrarijem 'pobožal' zaščitno ogrado v zavoju La Rascasse, nato pa razcefrano zadnjo desno gumo in karbonske dele svojega dirkalnika razmetal po stezi, je nanjo zapeljal varnostni avtomobil.

Dirkači so upočasnili vožnjo, medtem ko so delavci ob progi s steze odstranjevali predmete. Dirkač Racing Pointa Sergio Perez je prisotnost varnostnega avtomobila izkoristil za menjavo gum, ob izvozu iz boksov pa je nato skoraj povozil dva delavca, ki sta mu pred uvodnim zavojem Sainte Devote nenadoma prekrižala pot.

Z zadnjimi močmi se je Mehičan izognil trku, ki bi se lahko končal tragično. V kneževini je bilo vse rdeče v znak spomina na Nikija Laudo in njegovo rdečo kapo, a dirkaški konec tedna bi se lahko končal tudi z odtenkom črne.

Después de este momento, estoy muy contento con mi día! Que todos podemos volver a casa con nuestras familias. Espero que no vuelva a pasar por la seguridad de los marshals! #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/jBhLgMqFVd — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26. maj 2019

Varnost je na prvem mestu!

"Medtem ko je varnostni avtomobil krožil po stezi, sem skoraj zbil delavca. Ko sem se vračal na stezo iz boksov sta mi nenadoma prekrižala pot. Moral sem močno zavreti in imela sta veliko srečo, da sem ju zgrešil," je po dirki dejal Mehičan, ki je monaško preizkušnjo končal na 13. mestu. "Po navadi delavci ob progi lepo pazijo nase in so previdni, tokrat ne. Varnost je izjemno pomembna, ne le za nas, tudi za delavce ob progi," je še dodal 29-letnik iz Guadalajare. Pozneje je video dogodka objavil tudi na družbenih omrežjih s pripisom: "Po tem incidentu sem zelo zadovoljen z razpletom mojega dne in da se lahko vsi zdravi in varno vrnemo domov k svojim družinam. Upam, da se kaj takega ne bo več ponovilo!"

Trk v uvodnem krogu dirke za VN Italije leta 2000 v Monzi, po katerem je življenje izgubil delavec ob progi Paolo Gislimberti. Foto: EPA

V tem tisočletju umrli trije delavci

Formula ena je prežeta s tragičnimi nesrečami. Umirali so dirkači, delavci ob progi in tudi gledalci. V tem tisočletju sta življenje izgubila dva delavca ob progi. 10. septembra 2000 med dirko za VN Italije v Monzi je guma, ki se je snela z jordana Heinza-Haralda Frentzna zadela italijanskega prostovoljnega gasilca Paola Gislimbertija in ga ubila. Le pet dirk pozneje je bil na uvodni preizkušnji sezone v Melbournu ubit Graham Beveridge, potem ko je vanj priletela guma z dirkalnika Jacquesa Villeneuva, ki se je zaletel v zadek williamsa Ralfa Schumacherja. Leta 2013 je med dirko za VN Kanade v Montrealu umrl tudi Mark Robinson. Ta je podlegel poškodbam, potem ko ga je v zaključku dirke povozilo avtodvigalo, ki je s steze odstranjevalo sauber Estebana Gutierreza.

Leta 1977 v trku umrla delavec in dirkač

Zagotovo pa se je najujša nesreča zgodila med dirko za VN Južne Afrike leta 1977, ko je britanski dirkač Tom Pryce z visoko hitrostjo zbil delavca Jansena van Vuurena, ki je hitel z gasilnim aparatom pogasiti pokvarjen dirkalnik Renza Zorzija. Identiteto 19-letnega delavca so potrdili šele po koncu dirke, ko je organizator zbral vse prostovoljce ob progi in ugotovil, kdo ni prisoten. Trka ni preživel niti Pryce, zanj je bil usoden gasilni aparat, ki ga je zadel v glavo.