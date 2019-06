Lansko dirko v Spielbergu je dobil Max Verstappen z Red Bullom in s tem prekinil štiriletno vladavino Mercedesa. Foto: EPA

Čeprav jo dirkači prevozijo najhitreje – za en krog potrebujejo približno 63 sekund –, je proga v Spielbergu na koledarju formule ena vseeno četrta najkrajša. Krajše so proge v Monaku, v Mehiki in v Braziliji. Foto: Reuters

Čeprav ima avstrijska dirka dolgo zgodovino – prvič so jo priredili leta 1964 –, je v čast zmagovalca zgolj dvakrat zadonela avstrijska himna. Leta 1984, ko je v Zeltwegu slavil domačin Niki Lauda, in lani, ko je Max Verstappen z avstrijskim Red Bullom ugnal vse tekmece.

Ljubitelji formule ena upajo na boljšo dirko kot pred slabim tednom dni v Le Castelletu, kjer so se dirkači pomerili za VN Francije. Proga je med najlažjimi na koledarju elitnega razreda motošporta, tudi tokrat ima moštvo pionirja energijskih pijač Dietricha Mateschitza velike načrte.

Daniel Ricciardo si želi bolj enakovrednih pogojev v formuli ena. Avstralec upa, da bo kraljica motošporta od leta 2021 dalje pravičnejša. Foto: EPA

Verstappen ostaja realen

Vseeno njihov prvi dirkač, Max Verstappen, ostaja realen. Še vedno je prepričan, da Honda s pogonskim sklopom ni pokazala še vsega in da še vedno zaostaja za Renaultom, Ferrarijem in Mercedesom. "Dirkalnik ni tako slab, je kar uravnotežen. Toda glede pogonskega sklopa bomo morali še veliko storiti, če želimo biti konkurenčni najboljšim. V kvalifikacijah ima Renault odlično nastavljen motor. Za dirko je nato seveda šibkejši, zato ni več tako konkurenčen. Toda v vožnji na čas je, vsaj kar se nas zadeva, še veliko prostora za napredek," je dejal 21-letni Nizozemec, ki je lani za zmago v Spielbergu odbil napade s ferrarijem Kimija Räikkönena in Sebastiana Vettla. Vsi drugi so zaostali za krog ali več (mercedesa sta odstopila).

Ricciardo: Mercedesu je prelahko

Stavnice, razumljivo, največ možnosti za zmage pripisujejo mercedesoma, Lewisu Hamiltonu in Valtteriju Bottasu. Moštvo iz Brackleyja ima zares neverjetno sezono, pobralo je vse zmage, vodi v dirkaškem seštevku, tudi v konstruktorskem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena ima zajetno prednost. "Mercedesu je letos prelahko," je priznal Daniel Ricciardo in dodal: "Kot dirkač bi si želel, da bi bile razmere za vse enake. To tudi pričakujem od novih predpisov, ki pridejo v veljavo leta 2021. 20 dirkačev bi se enakovredno pomerilo za zmago. In ne bi se dogajala takšna dominantnost, kot smo ji priča zadnja leta. Mercedesu je lahko, a ga ne želim kritizirati. Fantje pač svoje delo opravljajo z odliko. Vsi drugi se moramo truditi, da jih ujamemo."

Dirkališče v lasti Dietricha Mateschitza Red Bull Ring je v mestu Spielberg, dva kilometra zunaj Zeltwega. Dirkališče je bilo zgrajeno leta 1969, od leta 1970 do 1987 je gostilo dirke za svetovno prvenstvo v formuli ena, potem so ga preuredili, progo so skrajšali in jo poimenovali A1 Ring. Po devetih letih odsotnosti se je karavana formule ena nato znova preselila v Zeltweg, kjer so izpeljali še sedem dirk, zadnjo leta 2003. Dirkališče je zatem odkupil pionir energijskih pijač Dietrich Mateschitz, ga preimenoval v Red Bull Ring in ga odprl 15. maja 2011. Proga je precej kratka, vsebuje zgolj 10 zavojev in ima štiri daljše ravnine. Krog je dolg 4,318 km, najhitreje ga je leta 2018 s ferrarijem odpeljal Kimi Räikkönen (1:06,957).

Jacky Ickx, prvi zmagovalec dirke za VN Avstrije v Spielbergu/Zeltwegu. Foto: AP

Ickx in Ragazzoni za dvojno zmago Ferrarija

Prvo dirko za VN Avstrije so priredili leta 1963. Prva, ki je štela za svetovno prvenstvo v formuli ena, pa je bila organizirana leto dni pozneje, ko jo je na letališču v Zeltwegu dobil Italijan Lorenzo Bandini s ferrarijem. Na progi, ki je imela zgolj šest zavojev, je ugnal Američana Richieja Gintherja (BRM) in Britanca Boba Andersona (Brabham). Na Österreichringu oziroma današnjemu Red Bull Ringu pa so prvo dirko za VN Avstrije priredili leta 1970. Za dvojno zmago Ferrarija sta poskrbela Belgijec Jacky Ickx in Švicar Clay Ragazzoni, z brabhamom je bil tretji Nemec Rolf Stommelen. Ostali dirkači so zaostali za krog ali več.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Avstriji se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening je štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Avstrije se bo začela v nedeljo ob 15.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Avstrije: