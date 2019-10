Progo za VN Miamija so sprva želeli speljati okrog pristanišča, vendar so to misel zaradi zapletov in nasprotovanja lokalne skupnosti opustili. Foto: Pixabay

Sprva so želeli traso speljati na območju pristanišča, a so to misel zaradi negodovanja lokalne skupnosti in zapletov pri pridobivanju potrebnih dovoljenj pozneje opustili.

Zdaj se je vodstvo elitnega razreda motošporta skupaj z lokalnimi oblastmi osredotočilo na območje okrog stadiona, kjer bo proga večinoma potekala po parkiriščih, slab kilometer bodo dirkači dirkali tudi po ulicah.

400 milijonov na dirkaški konec tedna?

"Z navdušenjem sporočamo, da sta Formula ena in stadion Hard Rock načelno dosegla dogovor, da bosta na omenjenem stadionu gostila prvo dirko formule ena za VN Miamija. Ocenjujemo, da bo s 400 milijoni ameriških dolarjev prometa formula ena z dirko Miamiju priskrbela pravo finančno injekcijo," so na uradni strani potencialne dirke v skupni izjavi zapisali podpredsednik in izvršni direktor Miami Dolphinsov Tom Garfinkel in vodja komerciale pri formuli ena Sean Bratches.

Garfinkel je na Twitterju še pojasnil, da bo Miami dirko gostil maja ‒ v mesecu, v katerem sta po navadi na sporedu dirki za VN Španije in VN Monaka, od naslednje sezone dalje pa tudi VN Nizozemske. VN Miamija naj bi sicer premierno izpeljali leta 2021.