Curtis McElhinney, ki je zamenjal Petra Mrazka, je zbral 17 obramb. Foto: Reuters

14. minuta je tekla, ko so gostitelji povedli. Ob igralcu več na ledu so izpeljali lepo kombinatorno akcijo, ko si je ploščico s hitrimi podajami izmenjalo vseh pet hokejistov, v mrežo pa jo je pospravil Mathew Barzal. Hurricanesi so po šestih minutah druge tretjine ostali brez vratarja Petra Mrazka, ki je na prvi tekmi zbral 31 obramb, tokrat pa do poškodbe devet. Poškodoval se je malo pred tem, ko je ubranil poskus Lea Komarova.

Namesto njega je vstopil Curtis McElhinney, ki je branil prvič po 22 dneh. V drugem delu je ubranil deset strelov, v zadnji tretjini pa še sedem. "McElhinney je odličen že vso sezono, zato nas ni skrbelo, ko smo ga poslali v igro. Rekli smo si, tako pač je, ob vseh težavah se je zdaj poškodoval še vratar, a Curtis je bil pripravljen," je dejal trener Caroline Rod Brind'Amour.

Gostje so izjemno začeli zadnjo tretjino in po 17 sekundah izenačili. S pomočjo ograde je ploščico po desni strani v protinapad spravil Lucas Wallmark, Warren Foegele pa je z diagonalnim strelom premagal Robina Lehnerja. 48 sekund pozneje se je domača mreža zatresla še enkrat. Teuvo Teravainen je sprožil z modre črte, Nino Niederreiter pa se je izvrstno odzval pred Lehnerjem in ploščico s palico preusmeril za njegov hrbet.

Colorado izenačil na 1:1

Colorado je na zadnjih 24 tekmah v SAP Centru v San Joseju zmagal šele tretjič, a z zadnjim uspehom (3:4) je serijo polfinala Zahoda izenačil na 1:1. "To je velika stvar za našo samozavest. Na tem terenu ni lahko zmagati in v zadnjem času tu nismo imeli veliko uspeha, a nam je uspelo izenačiti serijo," je dejal Tyson Barrie, ki je prispeval gol in dve podaji.

Po prvi tretjini so Sharksi vodili, ko je bil uspešen Evander Kane, a Colorado, ki je imel v vratih razpoloženega Philippa Grubauerja (31 obramb), je v drugi tretjini preobrnil izid, Matt Nieto pa je malenkost manj kot deset minut pred koncem srečanja zadel za 3:1. Nekaj upanja je domači zasedbi vrnil Brent Burns, toda Nathan MacKinnon je 62 sekund pred iztekom rednega dela zatresel prazno mrežo. Ko je do konca ostalo še 11 sekund, je Burns postavil končni izid.

Vzhod, polfinale:

NY ISLANDERS - CAROLINA 0:2

1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Barzal 14.; Foegele 41., Niederreiter 42.

Obrambe: Lehner 16; Mrazek 9, McElhinney 17.

Torek:

COLUMBUS - BOSTON 1:1

Zahod, polfinale:

SAN JOSE - COLORADO 1:1

3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Kane 8., Burns 56., 60.; Landeskog 29., Barrie 37., Nieto 51., MacKinnon 59.

Obrambe: Jones 28; Grubauer 31.

Ponedeljek:

DALLAS - ST. LOUIS 1:1

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.