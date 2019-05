Carolino le še zmaga loči od konferenčnega finala

Hokejisti Dallasa zadovoljni z načinom, kako so se odzvali

Dallas, Carolina - MMC RTV SLO

Carolina bo imela prvi zaključni plošček v petek na domačem ledu. Foto: Reuters

Hokejisti Caroline so s 5:2 premagali New York Islanderse in v polfinalu Vzhoda povedli s 3:0. Bolj izenačeno je na Zahodu, kjer je Dallas s 4:2 premagal St. Louis. Izid v seriji je zdaj 2:2.