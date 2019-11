Veselje Jeffa Carterja po odločilnem zadetku. Foto: AP

"Zadetek ni bil prav nič posebnega, veste. Treba je dobiti sodniški met, streljati in iti pred vrata. Takšen je nekako naš načrt. Tega se držimo in ga skušamo čim bolje izvajati. Osvojili smo dve veliki točki," je povedal Carter, ki je odigral tisočo tekmo v Ligi NHL in 500. v dresu Kraljev. Dosegel je 371. gol in 713. točko v najmočnejši ligi na svetu.

Gostitelji so sicer v Staples Centru zelo dobro začeli tekmo in si v prvi tretjini priigrali vodstvo z 2:0. Najprej je v 11. minuti ob igralcu manj na ledu po odličnem protinapadu Adriana Kempeja ploščico v mrežo pospravil Blake Lizotte. 16. minuta je tekla, ko so Kingsi izkoristili številčno premoč na ledu. Anže Kopitar je z desne strani poslal ploščico na modro črto do Alexa Iafalla, ta jo je podaljšal na levo, kjer je bil Drew Doughty, ki je s strelom od daleč premagal Malcolma Subbana.

Na znižanje Maxa Paciorettyja v 28. minuti je hitro odgovoril Nikolaj Prohorkin, ki je dobro minuto in pol pozneje za svoj prvi gol v karieri za hrbet Subbana poslal odbito ploščico po strelu Kyla Clifforda. V drugi tretjini se je še dvakrat zatresla domača mreža. Najprej je z modre črte Jonathana Quicka, ki je bil dobro pokrit, presenetil Jonathan Marchessault, William Karlsson pa je za izenačenje izkoristil napako obrambe Kraljev in podajo Paciorettyja.

Zadnjo besedo je imel Carter. Dobrih sedem minut pred koncem je 34-letni Kanadčan dobil sodniški met proti Codyju Eakinu in takoj zadrsal proti vratom. Ploščico je na modri črti dobil Matt Roy, ki je streljal, Carter pa se je s palico ravno toliko dotaknil ploščice, da je zmedel Subbana, ki je bil brez moči. Vegas je klonil petič zapored.

Tekme 16. novembra:

LOS ANGELES - VEGAS 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Lizotte 11., Doughty 16., Prohorkin 30., Carter 52.; Pacioretty 28., Marchessault 35., Karlsson 38.

MINNESOTA - CAROLINA 3:4 - v podaljšku

EDMONTON - DALLAS 4:5 - v podaljšku

ARIZONA - CALGARY 3:0

TAMPA BAY - WINNIPEG 3:4

BOSTON - WASHINGTON 2:3 - kazenski streli

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS 3:4 - kazenski streli

BUFFALO - OTTAWA 4:2

MONTREAL - NEW JERSEY 3:4 - v podaljšku

FLORIDA - NY RANGERS 4:3

PITTSBURGH - TORONTO 6:1

ST. LOUIS - ANAHEIM 1:4

NASHVILLE - CHICAGO 2:7

VANCOUVER - COLORADO 4:5 - v podaljšku

SAN JOSE - DETROIT 4:3 - kazenski streli

Tekmi 17. novembra:

VEGAS - CALGARY

CHICAGO - BUFFALO

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 22 15 3 4 34 New York Islanders 18 14 3 1 29 Boston Bruins 20 12 3 5 29 Montreal Canadiens 20 11 5 4 26 Carolina Hurricanes 20 12 7 1 25 Florida Panthers 20 10 5 5 25 Pittsburgh Penguins 20 11 7 2 24 Philadelphia Flyers 20 10 6 4 24 Buffalo Sabres 19 10 6 3 23 Toronto Maple Leafs 22 9 9 4 22 Tampa Bay Lightning 17 9 6 2 20 New York Rangers 18 8 8 2 18 New Jersey Devils 19 7 8 4 18 Columbus Blue Jackets 19 7 8 4 18 Ottawa Senators 20 8 11 1 17 Detroit Red Wings 22 7 12 3 17