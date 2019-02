Luka Kalan je dosegel edini zadetek za železarje. Foto: www.alesfevzer.com

Železarji bodo do konca rednega dela odigrali še štiri tekme proti ekipam s spodnjega dela lestvice (Milano v torek prihaja v Podmežaklo, sledijo pa gostovanja pri Fassi, Bregenzerwaldu in Cortini). Potrebujejo 12 točk in tudi kakšen spodrsljaj Vipitena. Prav z izbranci Iva Jana se bodo Jeseničani zelo verjetno srečali v uvodnem krogu končnice, osmouvrščena ekipa pa bo imela prednost domačega ledu.

Wilfan unovčil zmedo v obrambi železarjev

Lustenau, ki je v petek v Tivoliju izgubil z 2:5, potem ko je bilo še pet minut pred koncem 2:2, je povedel v 7. minuti. Kapetan Maximilian Wilfan je bil spreten pred vrati, potem ko gostiteljem ni uspelo izbiti ploščka.

David Slivnik in soigralci so na petem mestu. Težko se bodo prebili na četrto mesto, ki vodi naposredno v četrtfinale. Foto: www.alesfevzer.com

Spretni Kalan izenačil

Jeseničani so bili precej boljši tekmec v nadaljevanju. V drugi tretjini so oblegali vrata gostov. V 34. minuti je Luka Kalan z leve strani iznajdljivo poslal plošček od hrbta Corbeila v mrežo. Gostitelji so imeli veliko premoč, v zadnjih dveh minutah druge tretjine so imeli igralca več in vseskozi je bilo vroče pred vrati Lustenaua. Tadej Čimžar je izgubil plošček na modri črti in v protinapad je krenil Marc Oliver Vallerand. Pridrsal je pred Matta Climieja in ga rutinirano ukanil z bekhendom.

Corbeil nepremagljiv v zadnji tretjini

V zadnji tretjini je vseskozi dišalo po izenačenju (razmerje strelov je bilo 19:6). Corbeil je bil vedno na pravem mestu. Gostje so bili precej učinkovitejši, šest minut pred koncem je zadel Ville Juhani Arkiomaa. Trener Marcel Rodman je minuto in 17 sekund pred koncem vzel Climieja iz vrat, a tudi popoln napad s šestimi igralci v polju ni prinesel uspeha.

Končno razmerje v strelih na vrata je bilo kar 49:18. Jeseničani so prikazali dobro igro, a pred vrati niso bili zbrani. To je že njihov tretji poraz na zadnjih štirih tekmah v Podmežakli.

Neučinkoviti zmaji poraženi v Vipitenu – Vallini zbral 36 obramb

Vipiteno je povišal prednost pred Jeseničani na sedem točk po zmagi nad Olimpijo s 3:0. Zeleno-beli so doživeli prvi poraz po devetih zaporednih zmagah. 12. januarja so zadnjič izgubili po kazenskih strelih proti vodilnem Pustertalu v Tivoliju, zadnji poraz po 60 minutah pa so pred današnjim večerom doživeli 17. novembra v Lustenauu. Utrujenost po petkovi zmagi in dolga pot sta bila razloga za slabšo predstavo. Izbranci Jureta Vnuka so imeli precej več strelov (17:36). Vratar Gianluca Vallini je bil nepremagljiv. Žan Us je pri le 17 strelih moral po plošček v mrežo trikrat.

Paolo Bustreo je načel mrežo zmajev 27 sekund pred koncem uvodne tretjine. V 33. minuti je center prvega napada povišal na 2:0. Ko je na kazenski klopi v 48. minuti sedel Mark Čepon, je končni izid postavil Luca Felicetti.

Zmaji imajo le še dve tekmi do konca rednega dela. 6. marca bodo gostovali v Asiagu, redni del pa končali tri dni zatem doma proti Celovčanom.

42. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

800; Kalan 34.; Wilfan 7., Vallerand 40., Arkiomaa 54.

VIPITENO - SŽ OLIMPIJA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

360; Bustreo 20., 33., Felicetti 48.

MILANO - KAC MLADI 4:7

ZELL AM SEE - FASSA 5:3

KITZBÜHEL - CORTINA 1:5

PUSTERTAL - FELDKIRCH 6:0

BREGENZERWALD - ASIAGO 2:3