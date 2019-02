Sašo Rajsar je dosegel prvi in peti zadetek Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Vrsta Jureta Vnuka si je hitro priigrala dva gola prednosti, a so se gostitelji že na začetku druge tretjine vrnili v igro, v zadnjih štirih minutah pa so Ljubljančani še trikrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Lustenau je sicer zadnja ekipa, ki je Olimpijo premagala po rednem delu. To je bilo novembra, od tedaj pa so ljubljanski hokejisti doživeli le en poraz. Naslednja tekma Olimpijo čaka že v soboto, ko bodo gostovali pri Vipitenu, ki ga vodi slovenski selektor Ivo Jan.

Zmaji, ki so petič zapored dosegli pet golov, so izvrstno začeli tekmo. Gostujoča mreža se je zatresla že v drugi minuti, ko je Žiga Svete prekinil napad Lustenaua. Žan Jezovšek je popeljal ploščico v napad, medtem ko so gostje ravno opravili letečo menjavo, nato pa jo prepustil Sašu Rajsarju, ki je močno sprožil za 1:0. Tri minute kasneje je domačo prednost z izjemno močnim udarcem z desne strani povišal Mark Čepon. Podajo je znova vpisal Svete.

Trije goli v zadnjih štirih minutah

43 sekund pred koncem prve tretjine je Martin Grabher Meier ukradel ploščico Luki Zorku in ob statični ljubljanski obrambi zadrsal proti vratom, nato pa med nogama matiral Žana Usa. Gostje so izenačili v peti minuti nadaljevanja, ko so nekaj časa pletli mrežo pred vrati Olimpije, tedaj je David Kreuter sprožil z razdalje, ploščico pa je v mrežo preusmeril Maximilian Wilfan.

Štiri minute pred koncem, tik pred iztekom kazni Jürgenu Tschernutterju, je Jezovšek v tretjem "powerplayju" Olimpije na tekmi popeljal zmaje v vodstvo. Zmago sta potrdila Nik Simšič in Rajsar v zadnji minuti srečanja. Simšič je zatresel prazno mrežo, Rajsar pa je drugi gol na tekmi dosegel, potem ko je ploščico za hrbet sicer razpoloženega Mathieuja Corbeila, ki je zbral 37 obramb, preusmeril po strelu Zorka.

41. krog:

SŽ OLIMPIJA - LUSTENAU

5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

950; Rajsar 2., 60., M. Čepon 5., Jezovšek 56., Simšič 60.; Grabher Meier 20., Wilfan 25.

FASSA - KAC MLADI

Odigrano v četrtek:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE

3:2 (0:0, 1:1, 1:1) - po kazenskih strelih

740; Bina 22., Naclerio 43.; Gagnon 28., Brus 46.

VIPITENO - PUSTERTAL 0:2

CORTINA - BREGENZERWALD 6:1

Sobota:

RITTEN - SALZBURG MLADI