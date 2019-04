Selektor Ivo Jan je zaskrbljen, saj je naslednja tekma na sporedu že v torek opoldne. Foto: www.alesfevzer.com

Že v 3. minuti je Klemen Pretnar popolnoma po nepotrebnem sedel na kazensko klop. Kazahstanci so potrebovali minuto in 44 sekund, da so unovčili prednost igralca več. Še večjo neumnost je naredil Boštjan Goličič, ki je v 15. minuti izbil plošček na tribuno. Nikita Mihajlis je po 36 sekundah povišal na 3:0. Do konca uvodne tretjine sta bila na kazenski klopi še Jan Drozg in Miha Verlič in risi so jo še poceni odnesli, prejeli bi lahko tudi "petardo". Razmerje v strelih na vrata po 20 minutah je bilo 2:11.

V drugi polovici tekme so Slovenci prikazali pravi obraz. Niti ene kazni niso imeli od 29. minute, z disciplino v igri pa so postajali vse nevarnejši in Kazahstanci so pred 8.000 gledalci trepetali za tri točke vse do zadnjega piska sirene.

Risi so se na uvodni tekmi proti gostiteljem prebudili prepozno

D. Rodman: Pol tretjine smo igrali le s četverico

David Rodman je iz bližine znižal na 2:3 v 39. minuti. Napadalec Jesenic je v četrtek zvečer doživel veliko razočaranje v Tivoliju, ko so železarji v zadnji tretjini prejeli tri zadetke in ostali brez državnega naslova.

"Po slabem začetku je nekaj hokejistov v garderobi povzdignilo glas, da moramo igrati bolj disciplinirano. Preveč kazni je bilo v prvi tretjini, pol tretjine smo igrali le s štirimi. Preveč smo dopustili Kazahstancem, da vodijo igro. Po golu za 2:3 smo dobili dodatno energijo in verjeli smo, da lahko pridemo nazaj," je pojasnil izkušeni Rodman.

Jana čaka temeljita analiza

Selektor Ivo Jan je bil zelo zaskrbljen. Najprej ga čaka temeljita analiza igre Južne Koreje, ki je na popoldanski tekmi odpravila Madžarsko kar s 5:1.

"Prav zgodaj ne bomo šli spat, analizirali bomo današnjo tekmo. Kakšne napake smo delali ... Pogledali bomo tudi, kaj lahko pričakujemo od Južne Koreje. Vemo, da bomo morali biti veliko bolj disciplinirani že od začetka. Ne smemo si več privoščiti, da bi že po prvi tretjini zaostajali za tri zadetke, kot se je zgodilo danes. Treba je prežvečiti to, kar se je zgodilo danes, da bomo lahko pogledali naprej," je bil razočaran 44-letni Jan, ki je bil junak svetovnega prvenstva leta 2001 v Ljubljani, ko so se risi prvič prebili med elito svetovnega hokeja. Po uvodnem dnevu v Nursultanu je jasno, da bo pot nazaj med najboljše zelo trnova.

Kuralt in Rodman vrnila Slovenijo v igro

Verlič: V vseh elementih igre smo bili zadaj za korak

"Začetek ni bil tako slab, a so nas izključitve vrgle iz tira. Na koncu smo stopnjevali, žal pa ni bilo dovolj. Škoda, na koncu smo imeli kar lepe priložnosti, da bi dosegli zadetek," je povedal branilec Sabahudin Kovačević.

Miha Verlič je dodal: "Začeli smo v krču. V vseh elementih igre smo bili zadaj za korak, na nepravem mestu, plošček se ni prav odbijal. Pomembno je, da smo se potem zbrali, stopili skupaj, treba bo odigrati 60 minut tako, kot smo zdaj na koncu."

Kazahstanci trikrat zatresli slovensko mrežo v prvi tretjini

Kuralt nezadovoljen s sodniki

Med bolj razigranimi risi je bil Anže Kuralt. "Po prvem zadetku je vse lažje steklo. Dobili smo dodatno moč in motivacijo. Po znižanju na 2:3 smo prevzeli pobudo, a na koncu se ni izšlo. Sodniki nam niso bili naklonjeni," je poudaril napadalec Fehervarja.

Vratar Dalton in odlični prvi napad glavni aduti Južne Koreje

Južna Koreja bo imela malce več odmora od risov. V vratih je na uvodni tekmi blestel Kanadčan Matt Dalton. V udarni peterki igra kanadski branilec Alex Plante, v napadu pa Jin Hui Ahn, Kimsung Kim in Sangwook Kim. Skupaj so dosegli kar štiri zadetke proti Madžarom.