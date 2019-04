Po slabšem začetku v prvi tretjini so se Slovenci z goloma Anžeta Kuralta in Davida Rodmana vrnili v tekmo, a jim je na koncu zmanjkalo časa za preobrat. Za igralca tekme sta bila imenovana Nikita Mihajlis in Anže Kopitar. Najboljši slovenski hokejist vseh časov igra za reprezentanco prvič po olimpijskih kvalifikacijah v Minsku septembra 2016.

Razmerje strelov je bilo 23:34 v korist Kazahstana. Razpoložen je bil tudi Matija Pintarič, ki je zbral 31 obramb.

Ogrevanje obeh ekip pred tekmo. Foto: Twitter Hokejske zveze Slovenije

Selitev v elito prinašata prvi dve mesti. Glede na pričakovanja so glavni konkurenti Slovencev Kazahstanci, Belorusi, ki so lani izpadli iz elitne skupne, in Madžari.

Slovenska izbrana vrsta ki je stopila na led Barys Arene na tekmi proti Kazahstanu. Foto: Twitter Hokejske zveze Slovenije

Slaba slovenska tretjina

Kazahstanci trikrat zatresli slovensko mrežo v prvi tretjini

Risi so slabo odprli tekmo, saj so po 10 minutah zaostajali že z 0:2. V 4. minuti je Kazahstan z igralcem več (izključen Klemen Pretnar) prišel do zadetka – Nikita Mihajlis je prejel podajo izpred vrat, plošček je natančno poslal v levi kot. Po tem, ko so slovenski hokejisti izgubili plošček, so podarili nasprotnikom priložnost za gol v 10. minuti, ki jo je s strelom iz težkega položaja izkoristil Anton Nekrjač. V 16. minuti pa je Mihajlis v igri z igralcem več (izključitev Boštjana Goličiča) še enkrat zatresel slovensko mrežo – slovenski branilci so Mihajlisa pustili samega, ta je zadel še drugič na tekmi.

"Preveč nediscipline, preveč kazni, preveč individualnih napak," je prvo tretjino komentiral David Rodman, dodal je: "Tekma je še dolga, ne bomo obupali."

Razmerje strelov v prvi tretjini je bilo kar 2:11.

Slovenia vs. Kazakhstan about to begin. pic.twitter.com/UdWXFkUh9s — IIHF (@IIHFHockey) 29. april 2019

Pintarič branil, Kuralt in Rodman zadela

Rodmanove besede so očitno zalegle, saj so Slovenci v drugi tretjini v nekaj minutah znižali zaostanek na 2:3. V uvodu tega dela igre so Kazahstanci nadaljevali dobro igro, da so slovenska vrata ostala nedotaknjena, pa je poskrbel Matija Pintarič z nekaj izvrstnimi obrambami. V 38. minuti pa je začel delovati tudi slovenski napad, Anže Kopitar je podal Kenu Ograjenšku, ta je nato lepo zaposlil Anžeta Kuralta, ki je poskrbel za prvi slovenski gol. Dobro minuto zatem pa je zaostanek po lepi slovenski akciji, v kateri so sodelovali Kopitar, Matic Podlipnik in David Rodman, in ob igralcu manj Kazahstancev, z golom znižal izkušeni David Rodman. "Malo se jim hlače tresejo in moramo to izkoristiti," je pred začetkom tretje tretjine napovedal Kuralt.

Razmerje strelov v drugi tretjini 8:11.

Kuralt in Rodman vrnila Slovenijo v igro

V tretji tretjini ekipama ni uspelo zadeti, vse do konca so Slovenci skušali izenačiti, a jim to ni uspelo. Slovenija je v zadnji tretjini imela več strelov 13:12.

Slovenija ne bo imela veliko časa za počitek in pripravo na naslednjo tekmo, saj jih že v torek ob 12. uri po slovenskem času čaka tekma proti Južni Koreji.

Zadnja minuta tekme Slovenija – Kazahstan

Korejci napolnili madžarsko mrežo

Korejci so v 1. krogu premagali Madžare kar s 5:1. Čeprav so Madžari sprožili 37 strelov, pa so morali priznati premoč južnokorejskim hokejistom, ki so zbrali 28 poskusov na nasprotna vrata. Blestel je kapetan Sangwook Kim, ki je vpisal po dva gola in dve podaji. Madžari so bili boljši v uvodnih minutah, a najprej se je zatresla njihova mreža, ko je Sanghoon Shin zadel v 16. minuti. Vsega 45 sekund pozneje je izenačil Janos Hari. V drugi tretjini je v protinapadu najprej Jin Hui Ahn kaznoval veliko napako madžarske obrambe, nato pa je ob igralcu več na ledu povišal Sangwook Kim. Kljub spodbudi številnih madžarskih navijačev je v zadnji tretjini Bence Balizs pobral še dve ploščici iz svoje mreže. V razmiku 41 sekund sta ga premagala Kisung Kim in Sangwook Kim.

Zmaga Belorusov po zaostanku z 0:2

Belorusija je upravičila vlogo favorita proti Litvi (3:4). Razmerje v strelih je bilo na primer kar 30:11 v belorusko korist, a za uvodno zmago se je vseeno pošteno namučila. Baltski hokejisti so namreč po osmih minutah in pol vodili z 2:0. Toda zobrom je še v prvi tretjini uspelo preobrniti izid in po zadetku Kanadčana v beloruskem dresu Geoffa Platta, ki je bil uspešen v protinapadu, so v 17. minuti povedli s 3:2. V drugi tretjini je Litva celo zapravila kazenski strel, na začetku 44. minute pa je Nikita Feoktistov po strelu Jevgenija Lisovca z modre črte preusmeril ploščico v mrežo. Nekaj upanja je Litvi vrnil Paulius Gintautas, a presenečenja Belorusi vendarle niso dopustili.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I - skupina A, 1. krog:

SLOVENIJA - KAZAHSTAN

2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

7.923; Kuralt 38., Rodman 39.; Mihailis 4., 16., Nekrjač 10.



Obrambe: Pintarič 31; Karlsson 21.

MADŽARSKA - JUŽNA KOREJA

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Hari 16.; Sangh. Shin 16., Ahn 22., S. Kim 29., 50., K. Kim 49.

LITVA - BELORUSIJA

3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Bogdziul 3., Zubrus 9., Gintautas 53.; Lopačuk 9., Maljavko16., Platt 17., Feoktistov 44.