Po prvem preboju med elito in preoblikovanju ter preimenovanju svetovnih prvenstev je Slovenija le dvakrat igrala dve leti v nizu na drugoligaškem SP-ju (2009 in 2010 ter 2018 in 2019). V tem času je devetkrat igrala v diviziji I in devetkrat v elitni diviziji. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnji udarec pred debijem selektorja Iva Jana na svetovnih prvenstvih je bila izguba prvega vratarja Gašperja Krošlja, ki je v četrtek moral odpovedati nastop zaradi poškodbe levega kolka. V primerjavi s februarjem lani in olimpijskimi igrami v Pjongčangu, kjer je samo ena vratnica Muršaka ločila rise od vnovičnega preboja v četrtfinale, tako v izbrani vrsti manjka kar 11 olimpijcev.

Po poškodbi Gašperja Krošlja, ki je bil zadnja leta prvi čuvaj slovenske mreže, bo glavno breme padlo na Matijo Pintariča, najboljšega vratarja francoske lige (1,64 GAA; 94,5% na 40 tekmah za Rouen). Foto: www.alesfevzer.com

Brez šesterice od ključne deveterice z OI

Nekateri igralci so končali kariero ali vsaj reprezentančno kariero: branilca Mitja Robar, Aleš Kranjec, center Aleš Mušič in kapetan ter prvi strelec v Južni Koreji Jan Muršak. Številnih drugih slovenskih adutov ni zaradi poškodb: napadalci Jan Urbas, Rok Tičar, Žiga Jeglič, branilec Žiga Pavlin in omenjeni vratar Krošelj. Torej prvi vratar, branilec 1. para in štirje napadalci z udarnih dveh napadov.

Ivo Jan bo kot glavni trener debitiral na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je bil pomočnik trenerja, kot igralec pa je zaigral kar na 11 SP-jih in na 55 tekmah prispeval 44 golov in 20 podaj. Foto: www.alesfevzer.com

Debitanti brez skupnega treninga na SP!

Vse to morajo nadoknaditi mlajši in manj izkušeni ter manj prekaljeni na svetovnih prvenstvih. Če gre David Rodman že na 12. svetovno prvenstvo, so na drugi strani v postavi štirje novinci – vratar Žan Us in napadalci Tadej Čimžar, Luka Kalan in Miha Zajc. Omenjena peterica igra v slovenskih klubih in do prihoda v Kazahstan ni mogla opraviti niti enega treninga z jedrom reprezentance. Vzrok: nesmiselno razvlečen razpored Alpske hokejske lige in prisiljeni finale državnega prvenstva, zaradi česar se je hokejska sezona v Sloveniji končala pozneje kot v prvenstvih stalnih članic elite.

Poškodba Gašperja nas je malo spravila iz tira. Nič za to. Imamo Matijo, Luko in Žana, vse poteka po načrtu. Kar se vratarjev tiče, mislim, da smo v redu. Klemen Mohorič, trener vratarjev

Kopitar prvič kapetan na prvenstvu

A po drugi strani prvič po olimpijskih kvalifikacijah v Minsku septembra 2016 za reprezentanco igra najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar, ki je po porazni sezoni v Ligi NHL lačen zmag in uspeha. "Zadovoljni bomo samo z uvrstitvijo med elito," je ob prihodu na Bled poudaril novi kapetan Slovenije, ki je nazadnje na SP-ju igral v Ostravi 2015.

V pomoč mu bo najbolj cenjeni mladi Slovenec Jan Drozg, ki je na SP-ju debitiral že lani, ima za seboj osebno dobro sezono, za kar je bil nagrajen s pravo pogodbo s Pittsburghom, katerega bo v naslednjih treh letih skušal prepričati, da postane tretji Slovenec v NHL-u.

Leta 2015 so v ultramoderni prestolnici Kazahstana odprli Barys Areno, ki je v prvi vrsti namenjena za hokej, za kar sprejme 11.578 gledalcev. Dvorana "snežnih leopardov" bo gostila vse tekme SP-ja, ponaša se s kar 14 slačilnicami in seveda pomožno ledeno ploskvijo. Foto: EPA

Za uvod s prvimi favoriti turnirja

Da Slovenija prvič po zgodovinskem letu 2001 ne bo še tretje leto ostala v drugem kakovostnem razredu svetovnega hokeja, mora v Nursultanu osvojiti eno izmed prvih dveh mest v konkurenci Kazahstana, Južne Koreje, Belorusije, Madžarske in Litve. Prva ura in pol hokejske resnice prihaja že na uvodu turnirja, ko se bodo risi udarili z gostitelji in prvimi favoriti Kazahstanci.

Slovenija ima s Kazahstanom dolgo in pisano hokejsko zgodovino. Prvo soočenje na SP-ju skupine C 1993 v Ljubljani so Slovenci dobili s 4:0, a drugega izgubili s 3:7. Kazahstanci so sestavili niz petih zmag, vse do znamenite slovenske zmage v Tivoliju leta 2001 s 3:1. Med elito so bili Azijci dvakrat boljši, lani v Budimpešti pa so jim risi s 5:3 preprečili vrnitev med elito. Foto: BoBo

"Malce smo že spremljali Kazahstance na tekmi z Belorusijo. Gre za izkušeno ekipo, večina prihaja iz Lige KHL. Hitrost bo še za pol koraka večja, a smo na pravi poti in bomo pripravljeni, da bomo lahko izločili njihove prednosti. Fantje so res želeli zmagati, dobro je, če greš na SP z vsaj eno zmago, mi smo dobili zadnjo tekmo, kar je pomembno za samozavest ekipe," je po zadnji pripravljalni tekmi na Bledu in zmagi proti Italiji misli o prvem tekmecu strnil selektor Jan.

Kopitar: S pravo igro imamo možnosti za zmago nad Kazahstanom

Za Barysom/Kazahstanom dobra sezona

Kazahstan že leta ogromno vlaga v hokej, pri čemer je vse skoncentrirano na princip klub = reprezentanca. Barys Astana je kazahstanski predstavnik v KHL-u, pri čemer z večletnimi pogodbami za tujce širijo svoj hokejski bazen z naturalizacijami. Letos je Barys pod taktirko trenerja/selektorja Andreja Skabelke v rednem delu sezone zasedel kar 2. mesto na Vzhodu, nato pa izpadel v 2. krogu končnice proti končnemu podprvaku Avangardu. Prekaljeni napadalci Brandon Bochenski, Dustin Boyd in Martin St. Pierre ter vratar Henrik Karlsson so med naturaliziranimi zahodnjaki dobili družbo še enega kanadskega branilca Darrena Dietza, ki je dobil državljanstvo pred tedni in bo nadomestil učinek odsotnega Kevina Dallmana.

Dvorana je več kot primerna za to svetovno prvenstvo, garderoba je super, na voljo so nam dali veliko prostora in mislim, da se fantje počutijo v redu. Svetloba je v redu, čeprav se je eden od vratarjev pritoževal, da se zelo blešči, ampak mislim, da bomo jutri po treningu to uredili. Dvorana je sicer odlična, narejena je prav za hokej, kar se tudi vidi. Mohorič o Barys Areni

Belorusi po 15 letih spet v drugi ligi

Podoben koncept so dolgo izvajali Belorusi, ki pa so že z Dinamom iz Minska zadnja leta precej manj konkurenčni kot Barys v KHL-u. Sočasno je padla reprezentančna uspešnost, pri čemer so jim dva boleča udarca zadali ravno Slovenci v olimpijskih kvalifikacijah, nato pa so se lani po kar 14 letih poslovili od elitnega kluba 16. Iz družbe najboljših reprezentanc sveta se v drugi razred vračajo Južni Korejci, ki želijo obdržati olimpijski zagon, pri čemer so tudi sami pomembno stavili na naturalizacije. Svoje elitne ambicije imajo kljub lanskemu domačemu razočaranju seveda Madžari, medtem ko želi Litva zgolj obstati.

Napredovanje prinaša Švico

"Vsaka tekma bo izjemno težka. To je treba povedati, tu ni lahkih tekmecev, še posebej ne letos. Zdaj je tu še Belorusija, vsaka tekma bo zgodba zase, najpomembneje pa je, da bo treba igrati naprej ne glede na rezultat na prvi tekmi. Med prvo in drugo tekmo imamo samo 18 ur, verjamem pa, da bo dvorana razprodana na prvi tekmi. Pričakujejo dober spektakel z našo ekipo," pravi selektor Jan o tekmecih na SP-ju divizije I, skupine A.

Nagrada je znana – prvouvrščeni reprezentanci se uvrstita v elitno divizijo, ki bo drugo leto igrala svetovno prvenstvo v Švici, natančneje v Zürichu in Lozani. Bodo risi takrat desetič igrali med elito ali desetič divizijo I, bo znano v prihodnjem tednu, prav vse tekme Slovenije pa si lahko ogledate na TV Slovenija 2/MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I

Anže Kopitar je do zdaj le enkrat igral na SP-ju divizije I, kar se je zgodilo pred 12 leti v Ljubljani, ko je bil pri 19. letih z golom in kar 13 podajami z naskokom najučinkovitejši igralec turnirja v Tivoliju, ki ga je Slovenija suvereno osvojila. Foto: www.alesfevzer.com

SKUPINA A, Nursultan, Barys Arena

Selektor Jan pred potjo v Kazahstan ostal brez številnih nosilcev igre

1. krog, ponedeljek ob 8.30:

MADŽARSKA - JUŽNA KOREJA

Ob 12.00:

LITVA - BELORUSIJA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - KAZAHSTAN

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

2. krog, torek ob 12.00:

JUŽNA KOREJA - SLOVENIJA

Ob 15.30:

BELORUSIJA - MADŽARSKA

Sreda ob 12.30:

KAZAHSTAN - LITVA

3. krog, četrtek ob 8.30:

LITVA - MADŽARSKA

Ob 12.00:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - KAZAHSTAN

Nursultan? Po odstopu prvega predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva so 23. marca letos na hitro preimenovali prestolnico države iz Astane v Nursultan. Vsi milijoni, vloženi v športno promocijo imena Astane (kolesarsko moštvo, nogometni klub), so pozabljeni. Mesto sredi kazaške stepe je sicer šele leta 1997 postalo prestolnica Kazahstana, predtem se je v sovjetsko-ruskih časih imenovalo Akomolinsk, po osamosvojitvi pa sprva Akmola. Foto: Reuters

4. krog, petek ob 15.30:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

Sobota ob 10.00:

JUŽNA KOREJA - LITVA

Ob 13.30:

KAZAHSTAN - BELORUSIJA

5. krog, nedelja ob 8.30:

SLOVENIJA - LITVA

Ob 12.00:

BELORUSIJA - JUŽNA KOREJA

Ob 15.30:

KAZAHSTAN - MADŽARSKA

V elitno divizijo napredujeta najboljši dve reprezentanci prvenstva v prestolnici Kazahstana.

Seznam reprezentantov Slovenije:

Risi ugnali udeležence elitne skupine Italijane

Vratarji:

Luka Gračnar (Innsbruck/Avt)

Matija Pintarič (Rouen/Fra)

Žan Us (SŽ Olimpija)

V slovenski reprezentanci so trije napadalci presegli mejo 50 točk v pretekli sezoni. Kapetan Kopitar s 60 točkami na 81 tekmah NHL-a. Najmlajši član risov Jan Drozg z 62 točkami na 60 tekmah v mladinski kanadski ligi QMJHL in novinec Tadej Čimžar z 62 točkami na 39 tekmah Alpske lige in 6 tekmah slovenskega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Branilci:

Blaž Gregorc (Vitkovice/Češ)

Sabahudin Kovačević (Mlada Boleslav/Češ)

Aleksander Magovac (Grenoble/Fra)

Matic Podlipnik (Karlovy Vary/Češ)

Klemen Pretnar (Košice/Slk)

Jurij Repe (Herning/Dan)

Miha Štebih (Jihlava)

Zajc odločil finale DP-ja, zjutraj pa že odletel v Kazahstan

Napadalci:

Tadej Čimžar (Sij Acroni Jesenice)

Jan Drozg (Shawingan Cataractes/ZDA)

Boštjan Goličič (Grenoble/Fra)

Andrej Hebar (Ujpest/Mad)

Luka Kalan (Sij Acroni Jesenice)

Anže Kopitar (LA Kings/ZDA)

Anže Kuralt (Fehervar/Mad)

Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avt)

Žiga Pance (Miskolc/Mad)

David Rodman (Sij Acroni Jesenice)

Robert Sabolič (Torpedo/Rus)

Miha Verlič (Bremerhaven/Nem)

Miha Zajc (SŽ Olimpija)