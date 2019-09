Urban Sodja je dosegel štiri gole.

Jeseničani so popolnoma nadigrali mlado mariborsko zasedbo, ki je imela v Kranju le 14 igralcev. Štirikrat se je med strelce vpisal Urban Sodja, trikrat pa Mirko Đumić. Mariborski vratar Dimitirje Matić je že v uvodni tretjini klonil šestkrat, nato je vstopil Tine Popovič in v drugi tretjini prejel osem golov. Za zadnjih 20 minut se je vrnil Matić in znova je iz mreže pobral šest ploščkov.

Na prvi tekmi so Založani zmago dokončno potrdili šele v zadnji minuti, ko so Celjani iz vrat pri zaostanku 2:3 potegnili vratarja Bojana Vasića. Nik Truden je zatresel prazno mrežo, nato pa je bil sekundo pred koncem natančen še Luka Pretnar.

V četrtek bo na sporedu tretji četrtfinale, ob 19.00 bo tekma med SŽ-jem Olimpijo in mladimi Jesenicami. Gostitelji Kranjčani pa so pri žrebu dobili prosto mesto v polfinalu.

Na turnirju igra sedem ekip, naslov brani SŽ Olimpija. V lanskem finalu so Ljubljančani z 2:1 premagali večne tekmece z Jesenic.

Četrtfinale:

SLAVIJA JUNIOR - True Celje

5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Ilovar 5., Čampa 29., Lapornik 46., Truden 60., Pretnar 60.; Ogrizek 23., Grošelj 50.

SIJ ACRONI JESENICE - Maribor

20:0 (6:0, 8:0, 6:0)

U. Sodja 4., 7., 29., 56., Đumić 9., 14., 21., Urukalo 9., Hebar 20., 39., Svetina 21., 37., Tomaževič 24., 48., P. Rajsar 27., Stojan 32., Šturm 46., 50., Seršen 49., 53.

Četrtek ob 19.00:

SŽ OLIMPIJA - HIDRIA JESENICE

TRIGLAV KRANJ prost

Polfinale, petek ob 17.30:

SLAVIJA JUNIOR - SIJ ACRONI JESENICE

Ob 20.30:

SŽ OLIMPIJA/HIDRIA JESENICE - TRIGLAV

Finale bo v soboto ob 20.00.