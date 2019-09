Akcija ob sodelovanju navijaške skupine Red Steelers Ultras Jesenice bo, kot so pojasnili v jeseniškem klubu, trajala še dalj časa, pobarvali pa bodo še več sivih jeseniških zidov. Namen je približati hokej vsem meščanom in meščankam Jesenic, danes pa so ob prvi takšni akciji obenem pripravili še predstavitev ekipe oziroma novinarsko konferenco pred začetkom sezone.

Ta se bo za jeseniško ekipo začela s prvo tekmo na pokalnem turnirju v sredo, ko bodo tekmeci Mariborčani.

Jeseničani so priprave na novo sezono, v kateri želijo naslov državnih prvakov vrniti v Podmežaklo, začeli 1. avgusta. Foto: Twitter HDD Sij Acroni Jesenice

"Če pogledamo obe tekmi, smo bili precej boljši. V Gardeni smo slabše začeli, a smo v nadaljevanju ujeli svoj ritem. Bili smo zelo solidni v obrambi, izkoriščali smo svoje priložnosti. Kar se tiče tekme v Zell am Seeju, smo začeli dobro, proti koncu pa nekoliko popustili, predvsem psihološko. V prihodnosti pričakujem, da tega ne bo. Na drugi tekmi smo bili videti že kot zelo resna ekipa," je zadnje priprave strnil novi trener Mitja Šivic.

"Zdaj nas čaka pokal Slovenije. Ledena ploskev v Kranju je nekoliko manjša, vse ekipe se bodo morale prilagoditi. V tem delu se sezona začenja zares in v Kranj ne gremo samo odigrat tekme, ampak gremo do konca," pa Šivic napoveduje prve resne tekme v sezoni.

Župan Račič: Jesenice so hokejsko mesto

Zamisel barvanja zidov je pohvalil tudi župan Blaž Račič: "Ta akcija je dokaz več, da so Jesenice hokejsko mesto. Mislim, da so na ta način navijači pokazali, da hokej sprejemajo kot najpomembnejši šport na Jesenicah. Verjamem, da je to lepa popestritev našega mesta in si tudi želim, da bi te poslikave sprejeli tudi prebivalci. Tako bomo vsem, tudi zunanjim obiskovalcem, pokazali, da smo hokejsko mesto."

Hebar: Hokej na Jesenicah šport številka ena

Eden izmed nosilcev igre v jeseniški ekipi bo Andrej Hebar, ki je prav tako pozdravil današnjo akcijo združevanja kluba, hokeja in meščanov. "Lepo je videti sodelovanje navijačev, hokejskega kluba in občine Jesenice. Upam, da bo teh poslikav po mestu še več, saj si to mesto in klub zaslužita večje zavedanje, da je hokej na Jesenicah šport številka ena."

Po pokalni uverturi, Jeseničani so v pokalu favoriti za sobotni finalni spopad z večnimi tekmeci iz Ljubljane, ki branijo lansko lovoriko, bo že naslednji teden sledil začetek DP-ja. V Alpski ligi, kjer sodelujejo Jeseničani in Ljubljančani, pa se bodo boji začeli 14. septembra.

Pokal Slovenije, Kranj, četrtfinale, sreda ob 17.30:

SLAVIJA JUNIOR – TRUE CELJE

Ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE – MARIBOR

Četrtek ob 19.00:

SŽ OLIMPIJA – HIDRIA JESENICE

TRIGLAV KRANJ prost

Polfinale, petek ob 17.30:

SLAVIJA JUNIOR/TRUE CELJE – SIJ ACRONI JESENICE/MARIBOR

Ob 20.30:

SŽ OLIMPIJA/HIDRIA JESENICE – TRIGLAV KRANJ

Finale, sobota ob 20.00