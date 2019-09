Direktor Tomaž Vnuk, trener Jure Vnuk, predsednik Miha Butara in kapetan Aleš Mušič so predstavili cilje pred novo sezono. Foto: MMC RTV SLO

Ko so zmaji igrali v Ligi Ebel, so res tekmovali na višji ravni, imeli tudi številne tuje okrepitve, a organizacija kluba je močno šepala. To se je opazilo na vsakem koraku.

Postavili bodo pokrito drsališče

V zadnjih treh sezonah je klub silovito napredoval in je finančno stabilen. Predsednik Miha Butara je na novinarski konferenci predstavil tudi pomembno pridobitev. Pred dvorano Tivoli bodo začeli dela za postavitev pokritega drsališča, kar bo za razvoj hokeja v mestu in Sloveniji velik korak.

V sodelovanju z MO Ljubljana so se dogovorili še za prenovo garderob, ograde v dvorani in semaforjev. To je ključna stvar, saj je hokejska infrastruktura v Sloveniji zares dotrajana. Prenova v dvorani bo potekala, ko ne bo tekem, saj koledar Alpske lige to dopušča.

Proračun vsako sezono višji

"Finančno smo izjemno stabilni. V primerjavi z dvema letoma nazaj smo za 40 odstotkov povečali sredstva. Imamo nove poslovne partnerje. Želimo napredovati vsako leto na vseh področjih. Letos smo se organizacijsko okrepili. Želimo osvajati lovorike, želimo to početi s slovensko ekipo, smo pa zavezani k razvoju mladih. Imamo lepo število otrok in za hokej v Ljubljani in Sloveniji se ni bati," je optimističen Butara.

Hokej ima velik potencial v Ljubljani

"Lani smo osvojili trojno krono in izkazalo se je, da ima hokej velik potencial v Ljubljani. Dvorana je bila na odločilnih tekmah polna. Navijači so nas podprli, ko smo bili že v izgubljenem položaju. Uspela nam je vrnitev in osvojili smo vse mogoče lovorike. Prvo sezono smo imeli v povprečju 700 gledalcev na tekmah, lani že 1.200. Na uvodni prijateljski tekmi te sezone smo imeli lep obisk. To je pokazatelj, da gremo v pravo smer," je še dodal predsednik.

Tomaž Vnuk ne bo več "deklica za vse"

Športni direktor Tomaž Vnuk, ki je maja zaradi preobremenjenosti ponudil odstop, ostaja še vsaj eno sezono. Z novim kadrom bo zdaj malce bolj razbremenjen, v pretekli sezoni je imel preveč nalog. Nosil je celo sode s pivom v VIP-prostor in pripravljal navijaške rekvizite za finale Alpske lige proti Pustertalu. Z generalnim sekretarjem Dušanom Lepšo sta bila "deklici za vse" in tako seveda ni šlo več naprej.

"Slovenski hokej je pred velikim izzivom, kako zadržati mlade, ki končujejo šolo. Pristop pokrovitelja, podpora občine in stabilna članska ekipa so spodbuda, da ostajajo v tem okolju, da vidijo prihodnost in ostanejo v športu," je poslanstvo kluba razložil Tomaž Vnuk.

V svojem slogu se je tudi pošalil: "Dodatno drsališče je izjemnega pomena za naš klub. Če se malce pošalim, ga zamenjam za vse tri lovorike."

Tujcev ne potrebujejo, vsa igralna mesta pokrita

Vedno je zagovarjal ekipo, sestavljeno izključno iz slovenskih igralcev: "Tujcev zdaj ne potrebujemo. Nikoli nismo rekli, da jih ne bo. Če bomo šli stopničko višje (Liga Ebel), jih bomo morda celo potrebovali. A za zdaj mislim, da smo dovolj dobro pokriti na vseh igralnih mestih."

Jure Vnuk: Slab začetek proti Jesenicam prava učna ura

Na Poletni ligi na Bledu so zmaji osvojili drugo mesto. Premagali so Jeseničane s 4:1, v finalu pa izgubili proti Beljaku, ki igra v Ligi Ebel, z 1:2.

Jure Vnuk je pred prvim letošnjim derbijem na Bledu napovedal, da se najbolj boji pristopa, saj Jeseničani na papirju nimajo tako močne zasedbe kot v preteklih letih. Železarji so povedli in bili v prvi tretjini precej boljši. Po izenačenju Gala Korena z igralcem manj je Olimpija prevzela pobudo in zmagala s 4:1.

"Zelo težko je fantom razložiti, kaj se lahko zgodi. Igral sem hokej in podobno sem razmišljal. Če vnaprej misliš, da si boljši, pride do neke blokade v glavi. Na Pokalu Slovenije bomo drugače pristopili k tekmi. To je bila dobra učna ura. Začetek tekme bodo odigrali na pravi način," je poudaril Jure Vnuk. Poleti je ostal brez Kristjana Čepona, Gregorja Koblarja, Luke Vidmarja in junaka finala Alpske lige ter državnega prvenstva Mihe Zajca. Prišla sta Anže Ropret in Miha Logar.

V Alpski ligi jih bodo vsi želeli premagati

"Držali se bomo istega načela kot lani. Hočemo igrati čim boljši hokej, čim bolj všečen za gledalce. Igrali bomo agresivno in napadalno. Priprave so potekale brez posebnosti, takšne, kot morajo biti. Se že veselimo prvih tekmovanj. Izziv bo velik, saj nas bodo vsi tekmeci v Alpski ligi želeli premagati," je trener Vnuk predstavil cilje, med njimi je zelo visoko tudi želja po dobrem nastopu v celinskem pokalu oktobra v Rittnu.

"Bistvenih sprememb ni. Mogoče smo celo za odtenek močnejši. Igralci, ki so lani prišli na koncu, so zdaj skupaj z nami že od začetka priprav, dobili smo Ropreta, pa Logarja, tudi naši mladi so napredovali, so leto starejši in izkušenejši," je trener naredil primerjavo z lansko ekipo.

Mušič zadovoljen z napornimi pripravami

Aleš Mušič ima že kultni status v klubu, aprila je dvignil lovoriki za naslov v Alpski ligi in v državnem prvenstvu. Brez kapetana si je kar težko predstavljati uspešno Olimpijo, saj je tudi mentor mlajšim igralcem.

"Priprave so bile podobne lanskim, naporne, ampak vsi se dobro zavedamo, da je to podlaga za celotno sezono. Če bi bili zdaj preveč sproščeni, ker smo vse osvojili, bi nas to hitro teplo. Uspehe puščamo za sabo, bila je lepa sezona, ampak zdaj je nova z novimi cilji," je dejal Mušič.

Pričakuje dober obisk tudi v novi sezoni. "Lepo je, ko te podpira poln Tivoli, vesel sem, da je bilo že na prvi prijateljski tekmi toliko gledalcev. Upam, da jim bomo lahko vrnili in verjamem, da bomo skupaj dosegli, kar si želimo," je o prihajajoči sezoni dejal Mušič, ki je zelo zadovoljen s pripravami.

Pokal začenjajo v četrtek proti mladi jeseniški ekipi

Od srede do nedelje bo na sporedu Pokal Slovenije v Kranju. Zmaji bodo v četrtfinalu igrali z mlado jeseniško ekipo, ovira do pričakovanega finala s Sijem Acronijem Jesenicami pa bo domači Triglav.

Državno prvenstvo se bo začelo 10. septembra, redni del se bo končal že decembra, januarja bodo na sporedu četrtfinalne in polfinalne tekme, finale pa bo po koncu Alpske lige.

Nova sezona Alpske lige se bo začela 14. septembra, ko v Tivoli prihaja druga ekipa KAC-a. Letos v njej sodeluje 18 ekip, ki bodo najprej odigrale redni del s 34 krogi, sledita pa drugi del in končnica. Zmaji seveda želijo po rednem delu končati med najboljšimi šestimi, kar pomeni neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Pokal Slovenije, Kranj, četrtfinale, sreda ob 17.30:

SLAVIJA JUNIOR – TRUE CELJE

Ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE – MARIBOR

Četrtek ob 19.00:

SŽ OLIMPIJA – HIDRIA JESENICE

TRIGLAV KRANJ prost

Polfinale, petek ob 17.30:

SLAVIJA JUNIOR/TRUE CELJE – SIJ ACRONI JESENICE/MARIBOR

Ob 20.30:

SŽ OLIMPIJA/HIDRIA JESENICE – TRIGLAV KRANJ

Finale, sobota ob 20.00