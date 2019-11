Andrej Tavželj jeje dosegel edini jeseniški gol. Foto: www.alesfevzer.com

Ravno je začela teči 19. minuta, ko se je jeseniška mreža prvič zatresla. Tik preden se je iztekla kazen Niku Grahutu je številčno premoč izkoristil Randy Gazzola. Tudi železarji so zadeli ob številčni premoči na ledu. V 46. minuti je za izenačenje poskrbel kapetan Andrej Tavželj.

Toda hitro so gostitelji odgovorili, ko je Urbana Avsenika že 50 sekund kasneje premagal Philipp Pechlaner. V zaključku srečanja je dvome o zmagovalcu razblinil Alex Frei, ki je v 55. minuti zadel za 3:1, v 60. minuti pa je piko na i zmagi postavil z golom v prazno mrežo. Ritten si je tudi sicer priigral več priložnosti. Razmerje v strelih je bilo 32:21.

Ritten je zmagal petič zapored in ima zdaj 39 točk. Na drugem mestu s tekmo manj za Ljubljančani zaostaja pet točk. Jeseničani, ki so klonili po dveh zaporednih domačih zmagah, so deseti.

18. krog:

RITTEN - SIJ ACRONI JESENICE

4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Gazzola 19., Pechlaner 46., Frei 55., 60.; Tavželj 46.

VIENNA CAPITALS SILVER - FASSA 3:6



SALZBURG MLADI - STEEL WINGS LINZ 11:0



KAC II - GARDENA 3:2



KITZBÜHEL - FELDKIRCH 2:3



VIPITENO - CORTINA 3:0

Že odigrano:

SŽ OLIMPIJA – PUSTERTAL

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Simšič 15., Orehek 34., 44.; Brighenti Moretti 43., Lewis 59.

ZELL AM SEE – BREGENZERWALD 6:3