Janez Orehek je bil z dvema goloma in podajo junak derbija v Tivoliju. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

V Tivoliju sta se srečali ekipi, ki sta odigrali dramatično finalno serijo v pretekli sezoni. Pustertal je povedel s 3:1 v zmagah, nato pa so se zmaji izvlekli brez vratarja na peti tekmi v Brunicu in uprizorili epski preobrat. Sedmo tekmo na Rienzstadionu so 21. aprila dobili s 3:1.

Tudi tokrat sta obe ekipi dokazali, da sta zasluženo na vrhu lestvice. Gledalci so uživali v odličnem hokeju, prva izključitev se je zgodila šele v 49. minuti. To je bila najboljša tekma v dvorani Tivoli v tej sezoni.



Tilen Spreitzer se je izkazal. 45 sekund pred koncem je preprečil podaljšek, potem ko se je sam pred njim znašel Massimo Carozza. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

Simšič kronal odlično igro zmajev

Ljubljančani so pred 873 gledalci povedli v 15. minuti, ko je gostujočega vratarja Keitha Colina Furlonga po podaji Orehka matiral Nik Simšič z diagonalnim strelom z leve strani. Na drugi strani je imel vratar Tilen Spreitzer (zamenjal je obolelega Žana Usa) manj dela, se je pa izkazal ob protinapadu tekmecev v 13. minuti, ko je odbil strel kapetana Tommasa Traverse.



Zadetka Orehka v 34. in 44. minuti

Furlong je v nadaljevanju preprečil še višje vodstvo domačih. Pustertal se je zbral na začetku druge tretjine, ko je stisnil Ljubljančane v obrambno tretjino, trener Gregor Polončič pa je s pol minute odmora prekinil nalet. V 34. minuti je Orehek po samostojnem prodoru s strelom pod prečko matiral Furlonga za 2:0. V 43. minuti so gostje znižali, ko je Tobias Brighenti Moretti ušel po levi strani in zatresel mrežo. Odgovor Olimpije je sledil že 57 sekund kasneje, ko je Orehek iz bližine povišal na 3:1.

Razmerje strelov 34:26 za zmaje

Gostje so nato zaigrali na vse ali nič, že tri minute pred koncem so potegnili vratarja z ledu, a zmogli le še zadetek za 3:2. John James Lewis je iz bližine matiral Spreitzerja ob igri šestih proti petim. Massimo Carozza je imel na palici podaljšek, a s eje 45 sekund pred koncem izkazal Spreitzer. Zmaga v ponovitvi lanskega finala Alpske lige je tako ostala v Tivoliju. Razmerje strelov je bilo 34:26 za Olimpijo, ki ima zdaj na lestvici pet točk naskoka pred Pustertalom.

Aljaž Chvatal ni uspel matirati Colina Furlonga v prvi tretjini. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

Orehek: Končno se mi je odrplo

"Začetek sezone ni bil pravi. bil sem zelo neučinkovit. Zdaj se mi je odprlo in upam, da bom nadaljeval v tem slogu. Zavedali smo se, da je to tekma za prvo mesto. Priprava za tekmo je bila normalna, motiv pa velik. Premagali smo najboljšo ekipo v ligi, težave pa smo imeli s slabšimi ekipami. V letošnji sezoni smo izgubili proti vsem ekipam z dna lestvice. Zagotovo jih na naslednjih tekmah ne bomo podcenjevali," je pojasnil najboljši igralec derbija Orehek. Tretji napad je bil sijajen. Blestela sta tudi Anej Kujavec in Simšič.

Polončič: Skoraj vedno prejmemo gol, ko tekmec vratarja vzame iz igre

"Rastemo kot ekipa, imamo pa še rezerve. Na celotni tekmi smo imeli le sedem slabih minut v drugi tretjini, a smo se nato zbudili in znova prevzeli nadzor. Večji del tekme smo dobili vse dvoboje. Težave imamo, ko tekmec pritisne s šestimi igralci. Skoraj vedno prejmemo gol, ko tekmec vratarja vzame iz igre. To je bila prava moška tekma, sodnik pa bi lahko zapiskal tudi kakšno izključitev več. Res je je izkazal vratar Spreitzer, ki je imel zlomljen prst in nekaj časa ni branil. Branil bo tudi v Salzburgu, saj je Us zbolel. Čaka nas zahtevno gostovanje," je bil zadovoljen Polončič. Spomnil se je, da so v Brunicu vodili z 2:0, nato pa so Južni Tirolci brez vratarja izsilili podaljšek, ki pa ga je odločil Anže Ropret.



SŽ Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v soboto, ko bo gostovala pri mladi ekipi Salzburga. Po tej tekmi sledi daljši premor zaradi svetovnega prvenstva do 20 let. 17. decembra sledi gostovanje v Celovcu, že tri dni pozneje pa bo drugi letošnji derbi z Jeseničani.

18. krog:

SŽ OLIMPIJA – PUSTERTAL

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

873; Simšič 15., Orehek 34., 44.; Brighenti Moretti 43., Lewis 59.

ZELL AM SEE – BREGENZERWALD 6:3



Četrtek ob 20.00:

RITTEN – SIJ ACRONI JESENICE

VIENNA CAPITALS SILVER – FASSA

SALZBURG MLADI – STEEL WINGS LINZ

KAC II – GARDENA

KITZBÜHEL – FELDKIRCH

VIPITENO – CORTINA