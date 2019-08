Gal Koren se je izkazal z zadetkom in podajo. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani, ki so v lanski sezoni osvojili Pokal Slovenije, državno prvenstvo in tudi Alpsko ligo, so upravičili vlogo favorita. Jeseničani so z močno pomlajeno ekipo navdušili v prvi tretjini, nato pa so precej popustili. Ključna je bila druga tretjina, ko so zeleno-beli zadeli kar štirikrat in sprožili kar 18 strelov na vrata.



Svetina kronal odličen začetek Jesenic

Motivirani železarji so odlično odigral uvodno tretjino. Povedli so v 9. minuti, ko je Nik Grahut z leve strani podal pred vrata, kjer je Erik Svetina z močnim strelom matiral Žana Usa. Dve minuti pred koncem prve tretjine sta s pestmi obračunala Gašper Glavič in Janez Orehek. Glavni sodnik Tilen Pahor je oba poslal v garderobo, prejela sta pet minutno kazen in še disciplinsko kazen igre.

Koren izenačil z igralcem manj

Olimpija nikakor ni našla prave igre. Napake so si sledile, v 28. minuti je moral kapetan Aleš Mušič na kazensko klop zaradi naleta s palico. Železarji so imeli že četrtič prednost igralca več. Andrej Tavželj je naredil veliko napako v svoji tretjini, Gašper Seršen je s spotikanjem še uspel zautaviti Sašo Rajsarja, a je Gal Koren iz ozadja poslal plošček v mrežo.

Simšič natančen pri igri petih proti trem

Jeseničani so po prejetem zadetku popustili. Najprej je bil izključen Žiga Urukalo, nato pa je na sredini igrišča zaradi oviranja s palico dobil kazen še Tavželj. Olimpija je z dvema igralcema več silovito pritisnila. Mušič je izza vrat podal do Nika Simšiča, ki je z natančnim strelom poslal plošček pod prečko.

Brus in Pešut poskrbela za odločitev

Zmaji so v drugi tretjini leteli po ledu. V 37. minuti je Nejc Brus povišal na 1:3, potem ko je njegov prvi strel Žiga Kogovšek še uspel odbiti, nato pa je plošček v gneči potisnil v mrežo. Minuto in pol zatem je Koren z desne strani podal pred vrata, kjer je Žiga Pešut podstavil palico in še četrtič v drugi tretjini ukanil Kogovška.



V zadnji tretjini je ritem igre precej padel. Ljubljančani so zanesljivo zadržali visoko prednost. Razmerje v strelih na vrata je bilo 33:22 za Olimpijo.



Grenoble prepustil mesto v finalu Beljaku

Grenoble, ki je zmagal v skupini B, se je odpovedal finalni tekmi, saj so morali Francozi takoj odpotovati na tekmo Lige prvakov na Finsko. V finalu bo tako igral drugouvrščeni Beljak, v tekmi za tretje mesto pa se bo z Jeseničani srečal Fehervar.

Skupina A:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

Svetina 9., Koren 29., Simšič 31., Brus 37., Pešut 38.

EKIPA SLOVENIJE - SŽ OLIMPIJA

0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Chvatal 3., Svete 38., Rajsar 39., Planko 44., Ulamec 54.



SIJ ACRONI JESENICE - EKIPA SLOVENIJE

* 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Urukalo 27.; Ogrizek 3.

* - po kazenskih strelih

Skupina B:

GRENOBLE - VSV BELJAK

8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Kara 4., Champagne 10., Fleury 25., 50., 58., Sauve 29., Dair 34., Treille 38.

VSV BELJAK - FEHERVAR

2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Schmidt 12., Lahti 40.; Lehtonen 41.

GRENOBLE - FEHERVAR

* 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Fleury 5., 60., Sauve 62., Kearney 36.; Kuralt 15., Sarauer 27., 47.

* - po podaljšku

Finale, nedelja ob 20.00:

SŽ OLIMPIJA - VSV BELJAK



Tekma za 3. mesto, nedelja ob 16.30:

SIJ ACRONI JESENICE - FEHERVAR