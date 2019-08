Nik Simšič je dosegel edini zadetek za Olimpijo v finalu. Foto: MMC RTV SLO

V finalu bi se morala pomeriti Olimpija in Grenoble, vendar so Francozi že v soboto odpotovali domov zaradi priprav na začetek Lige prvakov. Tako so mesto v finalu zapolnili beljaški hokejisti, sicer drugi v predtekmovalni skupini B.

Veterana Mušič in Kranjc na tribuni

Jure Vnuk po gladki zmagi na sobotnem derbiju ni imel na voljo vseh adutov. Veterana Aleš Mušič in Aleš Kranjc sta zaradi lažjih poškodb sedela na tribuni. Manjkal je tudi Luka Ulamec, Anže Ropret in Luka Zorko pa na nista igrala na tem turnirju.

Beljačani, ki so lansko sezono Lige Ebel končali na skromnem enajstem mestu, so se poleti močno okrepili. Finančne težave kluba so očitno preteklost. Največje okrepitve so Patrick Björkstrand, Kevin Schmidt in vratar Brandon Maxwell.

Velika premoč Beljaka v drugi tretjini

V prvi tretjini so bili Beljačani boljši, a mreži sta mirovali. Anton Karlsoon je v 25. minuti zadel vratnico. V 28. minuti je Miika Lahti iz bližine poslal plošček pod prečko po podaji Björkstranda. Štiri minute zatem je Patrick Spannring v gneči pred vrati ukanil Žana Usa. Vnuk je nato v vrata poslal Tilna Spreitzerja, čeprav Us ni branil slabo in ni bil kriv za zadetka. Razmerje v strelih na vrata po 40 minutah je bilo kar 23:7 v korist Beljaka.

Simšič presenetil vratarja Maxwella

V zadnji tretjini so se Ljubljančani prebudili. Z agresivnim pokrivanjem po celotnem igrišču so povzročali velike težave Beljačanom. V 45. minuti je Nik Simšič z leve strani poslal plošček proti vratom in presenetil slabo postavljenega vratarja Maxwella. Zaključni pritisk Olimpije ni obrodil sadov.

Jeseničani končali na četrtem mestu

Pokal za zmago na Poletne ligi na Bledu je dvignil odlični branilec Jamie Fraser, ki je v sezoni 2011/12 blestel tudi v Tivoliju, ko je Olimpija zasedla tretje mesto v Ligi Ebel. Tretje mesto je zasedel madžarski Fehervar, ki je ugnal Jeseničane s 3:1.

Hokejska sezona v Sloveniji bo z uradnimi tekmami začela prvi septembrski konec tedna. Med 4. in 7. septembrom bo na sporedu Pokal Slovenije v Kranju. Redni del Alpske lige se začenja 14. septembra.

Finale:

SŽ OLIMPIJA - VSV BELJAK

1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Simšič 45.; Lahti 28., Spannring 32.

Tekma za 3. mesto:

SIJ ACRONI JESENICE - FEHERVAR

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

J. Sodja 18.; Stipicz 7., Erdely 23., Lehtonen 43.