Jaka Ankerst je v 50. minuti z izjemno akcijo dosegel osmi jeseniški zadetek. Foto: www.alesfevzer.com

Železarji so odlično odprli tekmo in v dobrih 12 minutah kar štirikrat premagali 37-letnega Jasona Bacashihuaa, ki je nekoč branil v Ligi NHL pri St. Louisu. Toda Broncosi so se po zaostanku 4:1 vrnili in v dobrih desetih minutah izenačili na 4:4, pri čemer sta James Andrew Milam (24. minuta; 3:4) in Hannes Oberdörfer (25. minuta; 4:4) zadela v razmiku manj kot minute.

V 27. minuti so gostitelji spet povedli, potem ko je Žan Poklukar (kot podajalec se je veselil prve točke v Alpski ligi) ustrelil od daleč, Andrej Hebar pa je ploščku spremenil smer in dosegel deveti gol sezone. Sredi druge četrtine so Jeseničani prvič izkoristili prednost igralca več. Po podajo svojega nečaka Jaka Sodja je Urban Sodja na svoj 28. rojstni dan zadel za 6:4.

Sredi 37. minute je v Podmežakli spet zadonela Golica. Z leve strani je bil s strelom pod prečko uspešen srbski napadalec Mirko Djumić. Zadnji jeseniški gol je bil najlepši. Po podaji Gašperja Glaviča je Jaka Ankerst sijajno preigral Michaela Messnerja, nato pa še mojstrsko premagal Bacashihuo. Končni rezultat je s svojim drugim golom večera v 57. minuti postavil Slater Doggett.

Razmerje v strelih je bilo 39:30.

Gal Koren je bil z dvema goloma in podajo najzaslužnejši za zmago državnih prvakov v Kitzbühelu. Foto: www.alesfevzer.com

SŽ Olimpija v 26. minuti vodila z 0:4

Uspešna je bila tudi SŽ Olimpija, ki je v gosteh pri Kitzbühelu zmagala z 2:4. Temelje za nove tri točke je postavila že v prvi tretjini (0:2), ko sta zadela Žiga Pešut in Gal Koren. Koren je po petih minutah druge tretjine povišal na 0:3, Luka Ulamec pa dobre pol minute pozneje na 0:4. Olimpija, ki z 12. zmago v sezoni ostaja na drugem mestu lestvice, se je zadovoljila z visokim vodstvom, gostitelji pa so nato dvakrat premagali Žana Usa in ublažili poraz.

Alpska liga, 16. krog

SIJ ACRONI JESENICE - VIPITENO

8:5 (4:2, 3:2, 1:1)

650; Urukalo 2., 10., Tavželj 7., Tomaževič 13., Hebar 27., U. Sodja 31., Djumić 37., Ankerst 50.; Doggett 7., 57., Bustreo 18., Milam 24., Oberdörfer 25.



KITZBÜHEL - SŽ OLIMPIJA

2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Havlik 31., Feix 59.; Pešut 5., Koren 13., 26., Ulamec 26.



VIENNA CAPITALS - GARDENA 6:4

LINZ - RITTEN 0:10

SALZBURG MLADI - BREGENZERWALD 15:1

KAC II - FASSA 1:3

PUSTERTAL - ASIAGO 2:1

CORTINA - LUSTENAU 5:6