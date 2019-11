Branilec Luka Zorko je povišal na 2:0 že v 7. minuti, a zmaji vodstva niso znali zadržati. Foto: Eva Brili Grebenar / HK SŽ Olimpija

Ljubljančani, ki so se pred dvema dnevoma z zmago nad Zell am Seejem povzpeli na vrh lestvice, so odlično začeli tudi tokrat. Že po 40 sekundah je zadel Gal Koren, v sedmi minuti pa je Luka Zorko povišal na 2:0 ob prednosti igralca več.

Velika napaka Sveteta

A v drugi tretjini so gostje zadeli dvakrat v razmiku slabih dveh minut. V 32. minuti je znižal Nick Bruneteau ob "power playu", v 34. pa je izenačil Remy Giftopoulos po veliki napaki Žige Sveteta. Branilec Olimpije mu je plošček poslal naravnost na palico. Izid se nato v tretji tretjini ni spremenil, prav tako ne v podaljšku (Nik Simšič je v 64. minuti po protinapadu zadel prečko), zato so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Vratar de Filippo ustavil vse tri poskuse zmajev

Prvi je srečo poskusil Miha Logar, a se vratar Cortine Marco de Filippo ni pustil zmesti, na drugi strani pa je zadel Bruneteau z bekhendom. Tudi Mark Čepon (dvakrat je bil uspešen proti Jeseničanom) kot drugi igralec Olimpije kazenskega strela ni spremenil v gol. V drugi seriji je za Cortino zgrešil Giftopoulous, Žanu Jezovšku pa v tretji seriji ni uspelo preprečiti poraza zmajev. Junak je z obrambo postal de Filippo. Razmerje strelov je bilo 38:30 za Olimpijo.

Polončič: To sta trenutno najboljši ekipi v Alpski ligi

"Tekmo smo nadzorovali. Naredili smo dve napaki v drugi tretjini in Cortina se je vrnila v igro. Po zaostanku z 0:2 niso igrali panično in unovčili so naše napake. V zadnji tretjini smo imeli več priložnosti. Cortina je zmagala zasluženo, saj si je zaslužila srečo. Gledalci so prišli na svoj račun. To je bil trd hokej. Mislim, da sta to trenutno dve najboljši ekipi v Alpski ligi," je pojasnil trener Gregor Polončič.

Jeseničani se iz Dornbirna vračajo s polnim plenom. Foto: www.alesfevzer.com

Dva gola Jesenic v šesti minuti, Rajsar dvakrat v polno

Drugi slovenski klub SIJ Acroni Jesenice je s 5:3 ugnal Bregenzerwald v gosteh. Jeseničani so v 6. minuti dosegli dva gola. Najprej je Erik Svetina izkoristil prednost igralca več, nato pa je 38 sekund pozneje v polno zadel še Gašper Seršen. V drugi tretjini sta Andrej Hebar in Patrik Rajsar povišala na 4:1. Rajsar je v zadnjem delu potrdil zmago gostov, domačim pa je uspelo nekoliko omiliti poraz. Razmerje strelov 29:28 za železarje, ki bodo turnejo na zahodu Avstrije nadaljevali v nedeljo, ko bodo gostovali pri Lustenauu.

15. krog:

SŽ OLIMPIJA - CORTINA

* 2:3 (2:0, 0:2, 0:0)

495; Koren 1., Zorko 7.; Bruneteau 32., Giftopoulos 34.

* - po kazenskih strelih

BREGENZERWALD - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

751; Pöschmann 27., Rainer 41., Göggel 54.; Svetina 6., Seršen 6., Hebar 34., Rajsar 36., 45.

LUSTENAU - KAC II 4:1

ZELL AM SEE - KITZBÜHEL 6:0

VIPITENO - PUSTERTAL 1:8

RITTEN - SALZBURG MLADI 4:1

ASIAGO - STEEL WINGS LINZ 3:0

Preloženo:

VIENNA CAPITALS SILVER - GARDENA

FASSA - FELDKIRCH