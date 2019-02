Železarji so gladko opravili s predzadnjo ekipo lige. Gostitelji so se po zadržanem začetku prebudili v drugi polovici prve tretjine, ko sta v polno zadela dvakrat Blaž Tomaževič in Mathieu Gagnon.

Miha Brus je dosegel dva gola. Foto: www.alesfevzer.com

V drugi tretjini je Miha Brus nadaljeval strelske vaje domačih z dvema zadetkoma, do konca tekme pa sta zadela še Luka Bašič in Tadej Čimžar. Razmerje strelov je bilo kar 72:20 za železarje.

To je bila zadnja tekma Jeseničanov pred domačimi gledalci v rednem delu. Do konca tega jih čakajo še tri gostovanja, prvo 2. marca pri zadnji Fassi. Jasno je že, da se bodo Jeseničani za končnico borili v kvalifikacijah moštev med mestoma 5 in 12.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

PRELOŽENE TEKME

SIJ ACRONI JESENICE - MILANO

7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

600; Gagnon 3., Tomaževič 16., 18., Brus 21., 28., Bašič 33., Rodman 45.

