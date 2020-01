Andrej Hebar je v drugi tretjini prevesil tehtnico na stran železarjev, ki so ujeli pravo formo. Foto: www.alesfevzer.com

Jeseniški hokejisti so se konec decembra in januarja odločno podali v lov na končnico. Po visokem porazu na derbiju proti Olimpiji 20. decembra (0:7) so izgubili le še eno tekmo (28. decembra s Pustertalom v Brunicu), dosegli pa kar osem zmag.

Mladi Celovčani so v prvi tretjini še uspeli mrežo zadržati nedotaknjeno. Vratar Florian Vorauer, ki je v prvem krogu zaklenil vrata v Tivoliju, je prvič klonil v 23. minuti. Žan Poklukar je kronal premoč Gorenjcev. Andrej Hebar je nato v 30. in 34. minuti poskrbel za odločitev že v drugi tretjini.

V 50. minuti je zmago potrdil Miha Brus, ko je izkoristil prednost igralca več. Zmaga Jeseničanov ni bila ogrožena, razmerje v strelih na vrata je bilo 14:28. Antoine Bonvalot je že tretjič v zadnjih dveh tednih ohranil mrežo nedotaknjeno.

Jeseničani so se po tej seriji zmag močno približali mestom, ki neposredno vodijo v končnico. Od šestega, kjer je Feldkirch, jih loči le še točka.

Naslednje tri tekme bodo odločilne

Do konca rednega dela morajo izbranci Mitje Šivica odigrati še štiri tekme. V četrtek jih najprej čaka težko gostovanje v Asiagu, v soboto pa v Podmežaklo prihaja Lustenau. 29. januarja sledi gostovanje v Feldkirchu, v zadnjem krogu pa bodo železarji gostili Bregenzerwald.

31. krog:

KAC II - SIJ ACRONI JESENICE

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

200; Poklukar 23., Hebar 30., 34., Brus 50.

STEEL WINGS LINZ - ASIAGO

SALZBURG MLADI - FASSA

LUSTENAU - CORTINA

VIPITENO - ZELL AM SEE

RITTEN - FELDKIRCH

PUSTERTAL - KITZBÜHEL

Nedelja:

GARDENA - VIENNA CAPITALS SILVER

Torek ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - BREGENZWERWALD