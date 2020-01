V prvi tretjini je v Podmežakli dvakrat v polno zadel Erik Svetina, na polovici tekme je tretji zadetek dodal Blaž Tomaževič (s podajami je sodeloval še pri vseh preostalih zadetkih), četrtega pa Andrej Hebar. V zadnji tretjini sta zmago potrdila še Jaka Sodja in Miha Brus, domačim pa je uspelo tudi ohraniti nedotaknjeno mrežo Antoina Bonvalota. Razmerje strelov je bilo 42:19 za železarje.

Jeseničani so bili za razred boljši od nasprotnikov. Foto: www.alesfevzer.com

Niz štirih jeseniških zmag je najdaljši v tej sezoni – Jeseničani so, potem ko so doživeli visok poraz na derbiju z ljubljanskimi tekmeci, po 20. decembru izgubili le še z lanskimi finalisti iz Pustertala, dosegli pa šest zmag.

Dva gola Gala Korena

Zmaji so zmagali pri Gardeni. Med strelce so se vpisali Gal Koren dvakrat, Žan Jezovšek, Nik Brus, Janez Orehek, Žiga Pešut in Kristjan Čepon. Razmerje strelov je bilo 31:20 za zmaje.

HOKEJ NA LEDU - ALPSKA LIGA

29. KROG

SIJ ACRONI JESENICE - STEEL WINGS LINZ

6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

478; Svetina 8., 16., Tomaževič 33., Hebar 3., Sodja 52., Brus 54.

GARDENA - SŽ OLIMPIJA

2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

748; Wilkins 34., 58.; Jezovšek 18., Brus 18., Koren 28., 48., Orehek 38., Pešut 46., Čepon 49.

FELDKIRCH - FASSA 1:2

ZELL AM SEE - LUSTENAU 6:4

KITZBÜHEL - RITTEN 2:4

ASIAGO - VIPITENO 5:1

CORTINA - KAC II 6:2

PUSTERTAL - BREGENZERWALD 4:3