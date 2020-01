Gal Koren je Olimpijo v 27. minuti popeljal v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Razmerje v strelih je bilo 39:15, za Olimpijo pa so v Tivoliju zadeli Luka Ulamec, Gal Koren, Nejc Brus, Kristjan Čepon in Žiga Pešut. V ekipi ni bilo Marka Čepona (poškodovani meniskus) in Saša Rajsarja (zobobol).

Pričakovana zmaga Olimpije, a z nepričakovano prvo tretjino, v kateri so branilci naslova izgubljali dvoboje in igrali zelo neprepričljivo. Gostje so ob koncu tretje minute izigrali Olimpijino obrambo, po podaji Adama Havlika je Tilna Spreizterja premagal Henrik Hochfilzer.

Spreitzer ubranil "zicer"

Pogovor v garderobi je pomagal, sprememba v nadaljevanju je bila takšna, kot bi črnobeli televizor zamenjal za sodobnega. Po dobrih dveh minutah nadaljevanja je Nik Simšič pripravil plošček za Ulamca, ki je bil natančen s petih metrov. Pri 1:1 je Spreitzer ubranil samostojni protinapad ena na ena. Olimpija je povedla v 27. minuti. Gal Koren, drugi najboljši strelec ekipe, je unovčil akcijo Aljaža Chvatala in dosegel svoj 20. gol sezone.

Olimpijin stroj v 2. tretjini na polnih obratih

Na 3:1 je po dobri polovici tekme povišal Nejc Brus po podaji Aleša Mušiča. Vratar Rupert Svärd je tako ob šestih strelih v drugi tretjini prejel že tretji zadetek. Olimpija se ni ustavila, Kristijan Čepon je od daleč zadel za 4:1, osem sekund pred iztekom tretjine pa je sledila najlepša akcija na tekmi. Žan Jezovšek je lepo podal Pešutu, ki je postavil končni izid. Po dveh tretjinah je bilo v strelih 28:12, v zadnji tretjini pa sta mreži obmirovali.

"Slabo smo začeli, pogovorili smo se, kaj je narobe, in v drugi tretjini zaigrali tako, kot je treba. Imamo serijo zmag, dobro nam gre," je povedal Andrej Hočevar, pomočnik trenerja.

Jeseniški hokejisti danes gostujejo v Cortini. Po drugi tretjini so gostitelji vodili z 2:0.

ALPSKA LIGA, 30. KROG

SŽ OLIMPIJA - KITZBÜHEL

5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

380; Ulamec 23., Koren 27., Brus 31., K. Čepon 36., Pešut 40.; Hochfilzer 3.

Danes ob 20.30:

CORTINA - SIJ ACRONI JESENICE

-:- (2:0, 0:0, -:-)

Zanatta 7., Bruneteau 10.

STEEL WINGS LINZ - KAC II

LUSTENAU - SALZBURG MLADI

RITTEN - ZELL AM SEE

GARDENA - VIPITENO

FASSA - PUSTERTAL

Petek:

VIENNA C. SILVER - FELDKIRCH